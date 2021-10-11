Валерий Карпин: Мы нашли талантливых ребят

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал «Вечерней Москве» о подготовке игроков к предстоящему мундиалю, тренировках команды и ее измененном составе.

— Валерий Георгиевич, вы довольны той формой, в которой сейчас находятся игроки сборной?

— Что касается физической формы, то она у футболистов стала лучше. Я доволен тем, как игроки следовали предписанным им рекомендациям тренеров и врачей. Но это не значит, что их техника стала лучше. Теперь нужно смотреть, какие результаты они покажут на тренировках. Кроме того, футболистов ждут тесты на усталость. Это тоже очень важно.

— Илья Самошников получил травму. Вместо него в сборную по футболу вы вызвали защитника екатеринбургского «Урала» Арсена Адамова. Почему выбор пал именно на этого игрока?

— Потому что он неплохой защитник с хорошими задатками. Резкий и агрессивный в нормальном смысле этого слова, достаточно быстрый на поле, хорош в игре. Я думаю, что в силу, наверное, своего возраста он даже перспективнее, чем Алексей Козлов, которого я прекрасно знаю по «Ростову».

— А с чем вы связываете дефицит крайних защитников, возникший в сборной России в этом году?

— Честно сказать, у нас не только с крайними проблема, но и с центральными. На самом деле вопрос состоит в качестве футболистов подрастающего поколения. Проблемы российского футбола никуда не делись. Они все те же. Но тем не менее мы нашли талантливых ребят.

— Рассчитывали на Федора Кудряшова как на левого защитника?

— Да, и сейчас очень рассчитываю. Еще и в силу травмы Ильи Самошникова. Но он такой же претендент, как Сергей Терехов и, возможно, Далер Кузяев.

— Артем Дзюба отказался принимать участие в сборной якобы из-за того, что еще не пришел в нужную спортивную форму. Можно ли в этой ситуации, подняв контракты, например, все-таки обязать игрока выйти на поле?

— Я считаю, что не надо кого-либо заставлять играть в сборной. Если человек считает, что не готов к этому, то это его личное дело. Пользы от такого насилия не будет никакой. За сборную России люди должны хотеть играть.

— Назревает реформа: FIFA хочет проводить чемпионаты мира по футболу раз в два года, а не в четыре, как сейчас. Что вы об этом думаете?

— Я против этого. Многие футболисты сейчас испытывают перегрузки. Причем это касается не только российских игроков, но и европейских, которые выходят на поле уже по 70 матчей подряд. Футболистам нужно давать время, чтобы отдохнуть, восстановить силы. Это более продуктивно. Тогда они смогут показывать лучший результат.

— Это ваш второй сбор как главного тренера. Сейчас что-то поменялось?

— Ничего не поменялось, все осталось так, как было во время первого сбора. Все футболисты уже привыкли к расписанию и прочим моим требованиям. Наверное, стабильность в этом деле — отчасти даже хорошо.

ДОСЬЕ

Валерий Карпин родился 2 февраля 1969 года в Нарве. С 8 лет начал ходить в футбольную школу. Его первым тренером стал Юрий Шаламов. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших игроков в истории сборной. Неоднократно становился лучшим тренером месяца чемпионата России. 23 июля 2021 года был назначен главным тренером сборной России.