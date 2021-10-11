Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Валерий Карпин: Мы нашли талантливых ребят

Александр Зосимов

Спорт
Валерий Карпин: Мы нашли талантливых ребят
Фото: vk/teamrussia

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал «Вечерней Москве» о подготовке игроков к предстоящему мундиалю, тренировках команды и ее измененном составе.

— Валерий Георгиевич, вы довольны той формой, в которой сейчас находятся игроки сборной?

Что касается физической формы, то она у футболистов стала лучше. Я доволен тем, как игроки следовали предписанным им рекомендациям тренеров и врачей. Но это не значит, что их техника стала лучше. Теперь нужно смотреть, какие результаты они покажут на тренировках. Кроме того, футболистов ждут тесты на усталость. Это тоже очень важно.

— Илья Самошников получил травму. Вместо него в сборную по футболу вы вызвали защитника екатеринбургского «Урала» Арсена Адамова. Почему выбор пал именно на этого игрока?

Потому что он неплохой защитник с хорошими задатками. Резкий и агрессивный в нормальном смысле этого слова, достаточно быстрый на поле, хорош в игре. Я думаю, что в силу, наверное, своего возраста он даже перспективнее, чем Алексей Козлов, которого я прекрасно знаю по «Ростову».

— А с чем вы связываете дефицит крайних защитников, возникший в сборной России в этом году?

— Честно сказать, у нас не только с крайними проблема, но и с центральными. На самом деле вопрос состоит в качестве футболистов подрастающего поколения. Проблемы российского футбола никуда не делись. Они все те же. Но тем не менее мы нашли талантливых ребят.

— Рассчитывали на Федора Кудряшова как на левого защитника?

— Да, и сейчас очень рассчитываю. Еще и в силу травмы Ильи Самошникова. Но он такой же претендент, как Сергей Терехов и, возможно, Далер Кузяев.

— Артем Дзюба отказался принимать участие в сборной якобы из-за того, что еще не пришел в нужную спортивную форму. Можно ли в этой ситуации, подняв контракты, например, все-таки обязать игрока выйти на поле?

— Я считаю, что не надо кого-либо заставлять играть в сборной. Если человек считает, что не готов к этому, то это его личное дело. Пользы от такого насилия не будет никакой. За сборную России люди должны хотеть играть.

— Назревает реформа: FIFA хочет проводить чемпионаты мира по футболу раз в два года, а не в четыре, как сейчас. Что вы об этом думаете?

Я против этого. Многие футболисты сейчас испытывают перегрузки. Причем это касается не только российских игроков, но и европейских, которые выходят на поле уже по 70 матчей подряд. Футболистам нужно давать время, чтобы отдохнуть, восстановить силы. Это более продуктивно. Тогда они смогут показывать лучший результат.

— Это ваш второй сбор как главного тренера. Сейчас что-то поменялось?

Ничего не поменялось, все осталось так, как было во время первого сбора. Все футболисты уже привыкли к расписанию и прочим моим требованиям. Наверное, стабильность в этом деле — отчасти даже хорошо.

ДОСЬЕ

Валерий Карпин родился 2 февраля 1969 года в Нарве. С 8 лет начал ходить в футбольную школу. Его первым тренером стал Юрий Шаламов. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших игроков в истории сборной. Неоднократно становился лучшим тренером месяца чемпионата России. 23 июля 2021 года был назначен главным тренером сборной России.

Читайте также:
Тренерыподготовкасборная России
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Живучий вирус трудоголизма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа просчиталась

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грузинский цирк, украинские клоуны

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы почему-то не спешим сказать хорошие слова

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Боярыня укатила на красной иномарке

Все мнения
О проекте