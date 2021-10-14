Валерьянка с валидолом

Игрок сборной России Дмитрий Баринов, Главный тренер сборной России Валерий Карпин и игрок сборной России Далер Кузяев (слева направо) после матча отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Словакии / Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Спортивная жизнь набрала серьезные обороты — событий все больше и больше. Итогами недели с читателями «Вечерки» — скандалами, новостями, комментариями — продолжает делиться наш обозреватель Руслан Карманов в рубрике «Финальный свисток».

Две победы футбольной сборной России в отборочных матчах ЧМ-2022 стали главным спортивным событием недели.

Команда Валерия Карпина сначала одолела в Казани словаков — 1:0, а затем переиграла в Мариборе словенцев — 2:1. После этих побед наша сборная вышла на первое место в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла. В четырех матчах подряд россияне побеждают и уже обеспечили себе участие в стыковых поединках отбора на ЧМ-2022.А это значит, что Карпин будет работать с национальной сборной минимум до марта следующего года.

Однако поклонников Карпина накрыла такая эйфория, что они готовы уже сегодня вручить тренеру бразды правления национальной командой на веки вечные и вслед за игроками в раздевалке подпевать хором «Валера, Валера». Это видео с послематчевыми песнопениями наших футболистов — абсолютный хит в соцсетях. Даже исполнительница песни «Валера» Афродита решила изменить текст шлягера в честь победы над Словенией: «Валера, Валера — ты сделал сборную первой. Валера, Валера — надежда наша и вера». Ейей, как будто мы победили не словенцев, а бразильцев, аргентинцев и французов вместе взятых.

Впрочем, еще пару-тройку лет назад популярными у российских болельщиков был хит группы «Ленинград» с намеком на Станислава Черчесова — предыдущего тренера нашей сборной: «Впадаю я в экстаз! Ты просто космос, Стас!» А какими «хитами» гнали в отставку Черчесова после Евро-2020 — и вспоминать неприлично.

Так стоит ли раздувать кадило до белого каления (безудержно восторгаться), если завтра на него, вполне вероятно, фанаты будут мочиться без угрызений совести? От любви до ненависти в нашем футболе — один шаг.

В случае с Карпиным, быть может, всего один месяц, который станет одним из самых приятных периодов жизни этого тренера. А потом, как водится, быть может и не до эйфории. 11 ноября в Санкт-Петербурге сборная России примет Кипр, а 14 ноября в Сплите встретится с Хорватией.

Чтобы завоевать путевку на мундиаль-2022, нашей команде необходимо будет победить киприотов и не проиграть в гостях вице-чемпионам мира хорватам. Но прогнозировать результаты сборной Карпина совершенно невозможно. Команды Валеры для фанатов — это валерьянка с валидолом.

К примеру, в недавнем поединке со словаками наша команда чудом избежала поражения, а через три дня в матче со словенцами выдала лучшую свою игру при тренере Карпина, притом что в рядах сборной отсутствовали ее ведущие игроки Роман Зобнин, Александр Головин.

Про отсутствие в национальной команде лучшего форварда страны Артема Дзюбы сейчас даже говорить неловко — заклюют (заплюют) поклонники Карпина. Хотя ситуация — анекдот.

Фото: vk / teamrussia

Едва унесли ноги в матче со словаками, и публика, включая Владимира Познера, кричит в соцсетях: «Дзюба — эгоист, но он поможет сборной России...» А победили без него Словению: «Дзюба наверняка жалеет, что не приехал в команду, и на черта лысого он нам нужен». Дзюба — как барометр массового сознания россиян... Смех да и только. Хватит народ смешить, ребята. Если тренеру Карпину нужен в сборной игрок Дзюба — так пусть проявляет к игроку такт и уважение, а если не нужен — о чем тут вообще говорить. Всем известно: если Дзюба выходит на поле, то себя не жалеет. И что к этому еще добавить?

Только то, что Дзюба может не вытянуть припев песни «Валера», а еще, не дай бог, столкнется с Карпиным на тренировке так, что травмы игроков сборной России Федора Смолова и Далера Кузяева покажутся цветочками. Как наставили друг другу «фофаны» эти футболисты на тренировке, мы когда-нибудь узнаем в подробностях, ну а пока мы не сыграли с хорватами решающий матч отбора, почему бы не спеть: «Валера, Валера!» Ведь еще месяц будем на первом месте в группе Н. А проиграем — погрустим.

Но, похоже, народная любовь к Карпину настолько безгранична, что даже в случае его тренерского провала она не иссякнет. Парадокс нашего футбольного времени — хит «Валера, Валера» куда популярнее в России песни Шнура «Ты просто космос, Стас!» Тогда как игра у нашей футбольной сборной все такая же — как бог даст, а кривая вывезет, с верой в русский авось, а теперь еще и в Валеру.

СПОРТ-БЛИЦ

Зайцеву лишили серебра

Международный союз биатлонистов (IBU) аннулировал результаты российской биатлонистки Ольги Зайцевой на Олимпиаде в Сочи.

Таким образом Международный олимпийский комитет (МОК) официально перераспределил награды по итогам женской эстафеты на Олимпиаде-2014 и лишил Зайцеву серебряной награды. Согласно обновленным протоколам, второе место в эстафетной гонке досталось команде Норвегии, а золото — украинкам.

В 2014 году Зайцева прекратила выступления. В январе 2015-го она объявила о завершении спортивной карьеры. На счету Зайцевой два олимпийских золота. Она завоевывала награды на Олимпиадах в Ванкувере и Турине.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Валиева — лучшая

Чемпионка мира среди юниоров 15-летняя россиянка Камила Валиева на своем первом взрослом международном старте на турнире в Финляндии побила два мировых рекорда.

Она набрала по сумме за две программы (короткая и произвольная) 249,24 балла и превзошла достижение соотечественницы Алены Косторной, которое было установлено в финале «Гран-при» в 2019 году — 247,59 балла. Также Валиева установила новый рекорд по количеству баллов за произвольную программу, набрав 174,31 балла, и превзошла рекорд еще одной россиянки Александры Трусовой (166,62).

Гусев приземлился в Питере

Олимпийский чемпион Игр 2018 года в Пхенчхане 29-летний хоккеист Никита Гусев стал игроком СКА из Санкт-Петербурга. В этой команде он будет выступать за СКА под номером 97 до 30 апреля 2022 года.

Россиянин начал минувший сезон в «Нью-Джерси Дэвилз», однако из-за неудачного старта (5 очков в 20 матчах) клуб выставил его на драфт отказов и расторг контракт. После этого он перешел во «Флорида Пантерз», где провел восемь матчей и набрал три очка. Еще один клуб НХЛ «Торонто» не стал предлагать Гусеву полноценный контракт.