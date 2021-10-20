Нас не успели раскусить: интервью с тренером сборной России по пляжному футболу Михаилом Лихачевым

Главный тренер сборной России (команда РФС) по пляжному футболу Михаил Лихачев в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу 2021 между командой Российского футбольного союза и сборной США / Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев, под чьим руководством она в третий раз стала чемпионом мира, дал интервью «Вечерней Москве».

Разговор с Михаилом Лихачевым, одним из самых титулованных в мире тренеров по пляжному футболу, начался с вопроса о том, за счет чего российская сборная является одним из лидеров в этом виде спорта.

— Михаил Викторович, откройте секрет! Ведь в пляжный футбол играют по всему свету, в том числе кудесники мяча бразильцы, которые оттачивают свое мастерство на пляжах Копакабаны...

— Потому что, прежде всего, в тактическом плане мы пусть на шажочек, но опережаем наших конкурентов: как бы ни менялась игра в связи с какими-то новыми тенденциями или правилами, мы первыми находим те решения, которые могут сыграть на нас. Хотя, конечно, что греха таить, непросто конкурировать в мастерстве с бразильцами и португальцами. Но берем тактикой, командной игрой, самоотдачей. И в этом мы несколько выше конкурентов.

— Можете рассказать о тактической новинке, которая помогла нашей команде победить на домашнем чемпионате мира в этом году?

— Ноу-хау на этом турнире у нас действительно появилось, но о нем я не буду рассказывать подробно, потому что соперники не дремлют. Скажем так, мы воплотили достаточно интересную атакующую схему, перенесли ее с фишек на доске на песчаное поле. Наши ребята сумели быстро понять новые требования тренерского штаба. Не каждая инновация может привести к успеху, но нам это удалось на сто процентов. Конкуренты не успели нас раскусить.

Главный тренер сборной России Михаил Лихачев / Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

— Футбольный комментатор Василий Уткин заявил после триумфа ваших ребят: «Пляжный футбол — как ковыряние в носу. Производное от нормального. Парни, которые в нем преуспели, — те, кого не взяли во вторую лигу. Сейчас они выиграли мировой чемпионат среди таких же, как они. Молодцы! Но ерунда полная». Вас задели за живое эти слова?

— Нет, не задели. Давно знаю, что Василий не слишком хорошо относится к пляжному футболу. Это его личное мнение. Но он никогда не был чемпионом мира в своем деле, чтобы в данном случае рассуждать на равных с теми, кому это удалось. Мне кажется, это как минимум некорректно. Вместо того чтобы порадоваться за своих соотечественников, которые в третий раз стали лучшими на планете в такой сложной игре, как футбол, пусть и пляжный. Футбол существует 160 лет под эгидой ФИФА, и, кроме пляжного, наша страна никогда не поднималась на верхнюю строчку ни в одном из подвидов футбола. Ни в большом, ни в мини, ни в женском. Только пляжный футбол принес России золотые медали чемпионата мира ФИФА, причем трижды. Что здесь можно обсуждать?

— Пляжный футбол, на мой взгляд, зрелищный вид спорта: высокая результативность, красивейшие удары через себя, невероятные вратарские прыжки. А чем он притягателен для вас?

— Та динамика, та интрига, которая случается в матчах, не может в себя не влюбить. Я думаю, что те, кто смотрел наш полуфинал этого чемпионата мира со Швейцарией, когда мы сравняли счет в концовке матча и вырвали победу в серии пенальти, испытали всю гамму чувств, которые только возможны — и не только в футболе, но и в жизни. Пляжный футбол тем и прекрасен, что создает лихие сюжеты, которые сложно описать даже в голливудском сценарии.

— Насколько я знаю, это весьма травматичный вид спорта. Футболисты играют босиком и нередко ломают пальцы на ногах...

— Я бы не сказал, что это очень травматичный вид спорта. Игроки, которые играют в пляжный футбол уже давно, достаточно редко получают какие-то травмы и ломают пальцы. Это случается, но не больше и не меньше, чем в обычном футболе.

— В пляжный футбол в России играли многие мастера большого футбола: полузащитник Алексей Смертин, вратарь Александр Филимонов и даже сегодняшний тренер сборной России Валерий Карпин. Кто из выдающихся игроков большого футбола мог бы достичь успехов в вашем виде спорта?

— Я тренировал названных футболистов. Кроме Карпина. Александр Филимонов успел выиграть чемпионат мира в пляжном футболе, Евролигу и Кубок Европы. Он внес огромный вклад в те наши победы и в становление пляжного футбола, за что я ему очень благодарен. Алексей Смертин также оставил след как большой профессионал и человек, который, на мой взгляд, был примером поведения для наших ребят. Как на поле, так и в быту.

Главный тренер сборной России Михаил Лихачев / Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

— На ваш профессиональный взгляд, Карпин хорошо играл в пляжный футбол?

— Очень прилично.

— Вы воспитанник СДЮШОР «Динамо» (Москва), где постигали азы большого футбола, стало быть, могли бы тренировать национальную команду не только по пляжному футболу, но и по классическому?

— Если я не тренирую в большом футболе, это не значит, что я за ним не слежу и не смотрю. Я глубоко погружен во все виды футбола, в том числе и в классический.

— Стало быть, можете ответить на вопрос: как по сравнению с Евро-2020 изменилась игра сборной России с приходом на пост главного тренера Валерия Карпина?

— На Евро-2020 сборная России играла с командами совершенно иного уровня, если не считать команду Хорватии. А Кипр и Мальта при всем уважении — это не участники чемпионата Европы, поэтому не очень корректно сравнивать. С другой стороны, при Карпине команда набрала семь очков из девяти возможных, не пропустила ни одного гола, и за этот сентябрьский отрезок нашей сборной, я думаю, можно поставить твердую «пятерку».

— Сегодня, насколько я понимаю, в сборной России по пляжному футболу играют те, кто специализируется исключительно на данном виде спорта. И, условно говоря, Артем Дзюба не сумел бы попасть в состав вашей команды?

— Чтобы ответить утвердительно, надо попробовать игрока в деле. У Артема есть определенный набор игровых качеств, которые были бы востребованы в пляжном футболе. Поэтому нужно было бы посмотреть, как он адаптируется. У Дзюбы есть хорошее умение играть спиной к воротам, скинуть мяч партнеру, чем он в последнее время очень хорошо пользуется. Игра на «втором этаже» — тоже важный компонент при стандартных положениях в пляжном футболе. Я считаю, что любой футболист имеет шансы и возможность попробовать себя в игре на песке, но получится далеко не у каждого.

— До какого возраста можно играть в пляжный футбол на самом высоком международном уровне?

— Могу привести в пример нашего капитана сборной России по пляжному футболу защитника Антона Шкарина. В ноябре ему стукнет 39 лет, а он, на мой взгляд, на чемпионате мира в Москве был одним из лучших игроков среди всех сборных и принес колоссальную пользу команде.

Футболисты (слева направо) Алексей Макаров, Антон Шкарин и Артур Папоротный в финале III этапа Евро- лиги между сборными России и Швейцарии, 2017 год / Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

— В каком возрасте вы рекомендовали бы юным москвичам начинать заниматься пляжным футболом, чтобы добиться успеха?

— Я бы советовал заниматься футболом классическим, а уже при наступлении подросткового возраста понять для себя, какой футбол вам ближе, в каком лучше получается. Пробовать себя надо в разных видах футбола и смотреть, как индивидуальные качества проявляются на разных спортивных покрытиях.

— Какими качествами обладает выдающийся мастер пляжного футбола?

— Надо быть прежде всего очень сильным физически и обладать специальной техникой работы с мячом. Потому что в выполнении технических приемов пляжный футбол отличается от футбола большого. Приходится иногда выполнять достаточно сложные элементы, которые не всегда под силу качественным игрокам из классического футбола.

— Например, эффективный в пляжном футболе удар через себя... Бить по мячу красиво «ножницами» — это особый дар?

— Удар через себя — это и талант, и тренировки. Одного без другого не бывает. Есть футболисты, которые за всю карьеру ни одного удара через себя не сделали. Но это не мешает им быть мастерами пляжного футбола.

— После триумфа нашей сборной в секциях по пляжному футболу наверняка наплыв детей, которые хотят здорово гонять мяч босиком на песке?

— Такие победы дают определенный толчок для развития вида спорта. Думаю, интерес к пляжному футболу среди юных футболистов должен вырасти. Но пока со специализированными детскими академиями по пляжному футболу в Москве дело обстоит не очень хорошо. Они есть, но размах совершенно не тот, который должен был бы быть, учитывая, что Россия — трехкратный чемпион мира в этом игровом виде. Пока в столице нет ни одного крытого комплекса, который позволял бы заниматься пляжным футболом круглый год. Есть такие комплексы в Подмосковье — Королеве и Химках. В Москве они тоже нужны. Учитывая те титулы, которые есть у нашей сборной, на мой взгляд, пляжный футбол в России мог бы развиваться чуточку быстрее.

— Что, на ваш взгляд, необходимо для того, чтобы страна могла удержать лидерство в этом виде спорта?

— Для этого нужно много работать и грамотно завершить смену поколений в сборной России, потому что на домашнем чемпионате мира выступала достаточно возрастная команда. Поэтому нам нужно продолжать готовить кадры среди молодежи и ставить перед собой самые высокие за дачи.

— Каково это — чувствовать себя трехкратным чемпионом мира?

— Приятные ощущения, конечно. Победа на чемпионате мира — это высшая точка в жизни любого футболиста и тренера. Понимаешь, что не зря всю жизнь занимался этим видом спорта. Вот он, результат, к которому ты так долго шел.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Михаил Викторович Лихачев родился 17 мая 1978 года в Москве. Тренер по пляжному футболу, заслуженный тренер России. С 1986 года занимался у Константина Крижевского. В 2000 году окончил Московский педагогический университет. Преподавал на кафедре физического воспитания Московского государственного индустриального университета. Тренировал команды «Дрим Тим МФТИ» (Москва, 2006), «Строгино» (Москва, 2009). Работал тренером студенческой сборной России по пляжному футболу (2006–2007) и ассистентом старшего тренера национальной сборной России по пляжному футболу (2007–2009). Спортивный директор ПФК «Локомотив» (Москва, 2010). С 2010 года — старший тренер сборной России по пляжному футболу.(до февраля 2011 года — исполняющий обязанности). Приводил сборную к победам в Кубке Европы, Евролиге, на европейских играх, чемпионатах мира ФИФА.