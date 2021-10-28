Неприлично даже для «Спартака»

Игрок «Зенита» Артём Дзюба (слева) и игрок «Спартака» Николай Рассказов в матче 12-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) и ФК «Спартак» (Москва) / Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Спортивная жизнь наконец-то набрала серьезные обороты — событий все больше и больше. Итогами недели с читателями «Вечерней Москвы» — скандалами, новостями, комментариями — продолжает делиться наш обозреватель Руслан Карманов в рубрике «Финальный свисток».

В воскресенье столичный «Спартак» проиграл питерскому «Зениту с неприличным счетом — 1:7. Это поражение стало самым крупным для красно-белых за всю историю участия в чемпионатах России и СССР.

Болельщики «Спартака» до сих пор крайне болезненно реагируют на историческое фиаско, требуя встречи с руководством и игроками любимого клуба. Пресс-служба красно-белых заявляет, что клуб и команда прятаться не будут и открыты для разговора с болельщиками.

Только о чем тут можно говорить, когда в год своего столетия самый популярный клуб страны лег на дно, и никто не даст точного ответа, как вытащить его оттуда. Можно, конечно, вести разговор о смене главного тренера, португальца Руя Витории, о назначении нового спортивного директора, приобретении очередной дюжины игроков... Однако игра «Спартака» вновь и вновь далека от чемпионской.

Разумное предложение: Федун должен продать «Спартак» — не принимается.

Идея фанатов о создании нового клуба под названием «Спортак», с заменой одной буквы в названии (от слова «спорт»), выглядит даже более смешной, чем информация о возможном назначении спортивным директором «Спартака» Заремы Салиховой. Бесплатно нынче никто работать не желает, тем более тренером профессионального футбольного клуба, а Зарема хоть и далекий от спорта человек, но очень близкий к Федуну. В этой череде бесполезных идей по спасению «Спартака» может пригодиться и не менее оригинальная — назначать на пост главного тренера клуба футбольных легенд «Спартака».

Скажем, на полгода в порядке очереди. Полгода пусть рулит Егор Титов, потом Евгений Ловчев, далее Юрий Гаврилов. И не за деньги, а из любви к родному клубу, которую они постоянно декларируют. Хуже не будет, потому что хуже некуда. Да и Федуна, глядишь, эта идея может зажечь при отсутствии прочих.

За время его правления в «Спартаке» сменилось более десятка тренеров — а золото чемпионата России принес только один — итальянец Массимо Каррера. Но и он не прижился в клубе надолго. Так что идея со сменой тренеров-легенд через полгода не такая и бредовая. Валерий Карпин вообще меняет капитанов в каждом матче сборной России, и ничего, его команда даже вышла в лидеры отборочной группы ЧМ-2022, ни разу пока не проиграв.

Главный тренер ФК «Спартак» Руй Витория / Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Скоро, кстати, как раз будет полгода, как Руй Витория тренирует «Спартак». Пора менять. Пока же имеем что имеем. Проиграв «Зениту», красно-белые продлили безвыигрышную серию до трех матчей во всех турнирах, потерпев два поражения с суммарным счетом 11:4 и один раз сыграв вничью (2:2). Из Лиги чемпионов команда вылетела, в чемпионате РПЛ занимает 7-е место после 12 матчей, набрав 17 очков.

Результаты плачевные, но Витория не намерен уходить. Пресс-служба «Спартака» заявляет: «Витория и команда будут вместе работать над тем, чтобы исправить ситуацию».

А ситуация такая, что в клубном магазине «Зенита» в Санкт-Петербурге появились майки с надписью «1:7». И пользуются большим спросом у глумливых перцев. От этого позора Витория уже никогда не отмоется... 30 октября в рамках чемпионата РПЛ «Спартак» примет «Ростов». Неужели может быть хуже, чем 1:7?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Ловчев, лучший игрок чемпионата СССР — 1972:

— От «Спартака» остались только болельщики. А футболисты… Ты себя в каком свете выставляешь, когда так проигрываешь?! Горько и обидно. «Спартак» сегодня несостоятелен для того, чтобы бороться с «Зенитом». Сегодня «Спартак» укомплектован или средними, или ниже среднего уровня футболистами.

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