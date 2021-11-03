Реванш без Ашрам — на сердце шрам

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Спортивная жизнь наконец-то вновь набрала серьезные обороты — событий все больше и больше. Итогами недели с читателями «Вечерки» — скандалами, новостями, комментариями — продолжает делиться наш обозреватель Руслан Карманов в рубрике «Финальный свисток».

На чемпионате мира по художественной гимнастике, который в выходные завершился в Китакюсю (Япония), 23-летняя россиянка Дина Аверина выиграла золото в индивидуальном многоборье. Победа знаковая. Ведь на Олимпийских играх в Токио-2020 судьи отдали первое место художнице из Израиля Линой Ашрам. Реванш россиянки был бы абсолютным, если бы израильтянка не отказалась от участия в чемпионате мира — 2021. А она в Китакюсю не приехала.

Олимпийская чемпионка Линой Ашрам может назвать мильон поводов, которые не позволили ей приехать на ЧМ-2021, еще мильон ей подскажут изобретательные соотечественники. Израильская федерация гимнастики объяснила это решение спортсменки «профессиональными соображениями». Ноу проблем. Имеют право.

Другое дело, что этот отказ израильтянки — лучшая возможность для критиков еще громче кричать, что олимпийское золото в Токио было отдано судьями Линой Ашрам несправедливо, а награда по праву должна принадлежать Дине Авериной.

После скандала на Олимпиаде в Токио, когда нашей спортсменке досталось толь-ко серебро в индивидуальном многоборье, чемпионат мира в той же стране виделся этаким «детектором лжи» мировой художественной гимнастики. Причем идеальным. Потому что проверка на «детекторе» состоялась бы практически по горячим следам. Израильтянка пройти ее не смогла, зато напомнила старый еврейский анекдот:

— Скажите мне, Сима, вы живете по закону? Или по совести?

— По ситуации.

Без соперничества на ЧМ-2021 с главной своей обидчицей Дина Аверина выиграла в Китакюсю пять наград и установила планетарный рекорд в этом виде спорта. Теперь она единственная, кто сумел завоевать на чемпионатах мира 18 золотых наград.

Спортсменка не только побила рекорд Евгении Канаевой. Дина стала первой в истории четырехкратной чемпионкой мира в индивидуальном многоборье. Триумф, безусловно, выдающийся. Однако он лучше всего подчеркивает масштаб трагедии уникальной спортсменки. По количеству побед на ЧМ Дина обошла всех, но у Евгении Канаевой в активе два олимпийских золота. Другие выдающиеся художницы, россиянки Алина Кабаева, Юлия Барсукова, Маргарита Мамун, — олимпийские чемпионки.

Да, на следующем ЧМ-2022 Дина может увеличить коллекцию наград мировых первенств, но сумеет ли она бороться за золото на ОИ-2024 в Париже?

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова, конечно, допускает такую возможность, но с оговорками. Главная — сумеют ли сестры Аверины сохранить прекрасную форму и освоить более сложные программы выступлений.

В 2024 году Дине будет 26 лет. Для примера, столько же сегодня олимпийской чемпионке — 2016 Маргарите Мамун. Она завершила спортивную карьеру в 21 год. Линой Ашрам в Париже-2024 будет 25 лет. Вот только зачем израильтянке еще одна Олимпиада, если она уже олимпийская чемпионка?

Так, соперничества на ковре Ашрам и Дины Авериной мы можем уже никогда не увидеть. Встречи в Китакюсю израильтянка избежала.

Прям шрам на сердце на всю жизнь от того, что в историю олимпизма будет вписано имя трусливой соперницы 18-кратной чемпионки мира Дины Авериной. Впрочем, россиянка навсегда вошла в историю спорта. После скандала на ОИ-2020 тысячи юных спортсменок хотят быть похожими на своего кумира Дину Аверину. Она показала, кто есть истинная королева художественной гимнастики.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Винер-Усманова, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики:

— То, что произошло на Олимпиаде в Токио, в целом даже пошло нам на руку. Потому что наши дети стали героями, на Красной площади их встречала страна. Дина Аверина была вызвана на трибуну вместе с Сергеем Лавровым. И самое главное, ее поздравил президент нашей великой страны. Он сказал, что знает, что мы сильнейшие и все у нас будет хорошо.

СПОРТ-БЛИЦ

Российский пьедестал

Наши фигуристки продолжают радовать болельщиков. Россиянка Камила Валиева выиграла этап Гран-при Skate Canada, установив два мировых рекорда — в произвольной программе и по сумме баллов за короткую и произвольную. Серебро завоевала Елизавета Туктамышева, бронзу — Алена Косторная.

Федун пожаловался на блогера

Владелец «Спартака» Леонид Федун обратился с жалобой в прокуратуру на блогера Михаила Борзыкина.

— Меня призывают к ответу за публичные оскорбления. Я даже с Федуном согласен. Было. Да и как не быть, когда команду, за которую я болею с детства, медленно и мучительно убивают, — заявил блогер.

Фото: spartak.com / ФК «Спартак» Москва

Дзюба нужен Черданцеву

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев считает, что форвард «Зенита» Артем Дзюба может принести пользу сборной России, несмотря на то, что ее главный тренер Валерий Карпин не включил игрока в состав на матчи отбора на ЧМ-2022. После чего Дзюба отписался в «Инстаграме» от официального аккаунта национальной команды.

— Считаю, что Артем Дзюба в любом состоянии нужен этой сборной, потому что у нас не из кого выбирать. Разбрасываться такими игроками неправильно, — заявил Георгий Черданцев.

После восьми туров сборная России с 19 очками лидирует в группе H, на два очка опережая Хорватию.

11 ноября команда Валерия Карпина сыграет в Санкт-Петербурге с киприотами.14 ноября российская сборная встретится на поле с хорватами в Сплите.

Овечкин промолчал

В матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» проиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 2:3, а российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин впервые в сезоне вовсе не набрал очков.

Таким образом хоккеист прервал восьмиматчевую результативную серию в лиге. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в девяти матчах, в которых забил девять голов и сделал шесть результативных передач.

Ранее Александр Овечкин вошел в топ-5 игроков в возрасте от 36 лет и старше, которые смогли набрать в первых восьми матчах со старта сезона не менее 15 очков.