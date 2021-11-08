Лейтенант полиции стала призером соревнований

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Лейтенант ГИБДД Мария Амплеева завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по кикбоксингу. Соревнования проходили в итальянском городе Елозо.

За столом в кабинете столичного управления ГИБДД сидит Мария Амплеева. Четыре звезды блестят на лейтенантских погонах — по две на каждом. Сейчас у девушки работа спокойная, административная. Однако несколько лет назад Мария работала в ППС, дежурила в ночную смену в подмосковных Люберцах и задерживала нарушителей.

— Страшно не было, — рассказывает Мария Амплеева. — Мне, наоборот, чем тревожнее, тем интереснее. На одном месте сидеть скучнее.

От рутины Мария отвлекаться умеет: полицейскую форму легко меняет на спортивную. С самого детства Амплееву привлекал спорт. В 10 лет она занималась танцами, а затем втайне от мамы записалась на карате. Боевые приемы настолько понравились девочке, что та демонстрировала их вместо танцевальных движений. Тогда преподаватель хореографии настоял, чтобы Мария остановилась на карате. И теперь девушка неразлучна со спортом.

За плечами Марии — занятия универсальным и рукопашным боем и звание заслуженного мастера спорта. А в 2017 году лейтенант ГИБДД открыла для себя кикбоксинг. Спустя год упорных тренировок девушка завоевала свою первую медаль на чемпионате мира. Победа вдохновила ее на новые свершения. Так с чемпионата мира в этом году Мария вернулась с бронзовой медалью.

— Не скажу, что я трудолюбивая. Тренер все время называет меня лентяйкой, — улыбается Мария Амплеева. — Но желание быть лучше, чем я есть, мотивирует меня на новые победы. В следующий раз обязательно возьму золото! Впереди у девушки работа, тренировки и подготовка к новым соревнованиям.

А еще забота о пятилетней дочери. Она, по словам Марии, в будущем тоже хочет заняться боем, ведь у девочки есть отличный пример — мама.

ДОСЬЕ

Мария Амплеева родилась 2 ноября 1984 года в Волгограде. Детство провела в Ивановской области. Затем переехала в столицу. Окончила Московский государственный индустриальный университет по специальности «Юриспруденция». С 2007 года служит в полиции. Свою карьеру начинала с работы инструктором по боевой и физической подготовке. С 2018 года служит в ГИБДД.