Час Карпина, или Карпин на час

Карпин уверен, что его команда справится с Кипром без помощи Артема Дзюбы / Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Спортивная жизнь набрала серьезные обороты — событий все больше и больше. Итогами недели с читателями «Вечерней Москвы» — скандалами, новостями, комментариями — продолжает делиться наш обозреватель Руслан Карманов в рубрике «Финальный свисток».

Футбольная сборная России подошла к решающим матчам сезона. 11 ноября наша команда в Санкт-Петербурге сыграет с Кипром, а 14 ноября в Сплите проведет заключительный матч в отборочной группе с хорватами. Пока россияне лидируют в группе Н, опережая хорватов на два очка. Если в двух этих матчах наша команда наберет четыре очка, то получит путевку в финальную часть ЧМ-2022, а Валерий Карпин продлит контракт с РФС.

Это идеальная картина для российских болельщиков. Худший сценарий — наша команда не возьмет заветные четыре очка в двух поединках. Тогда ей представится возможность прорубить окно в Катар через стыковые поединки с двумя командами, занявшими вторые места в своих отборочных группах. Но разве думают о послезавтрашних стыках настоящие российские фанаты-оптимисты, которые всем сердцем верят в тренера Валеру и его команду, способную, по их мнению, взять очки даже у вице-чемпионов мира — хорватов, да еще и на чужом поле. Хорватам нужна будет только победа над Россией. Если карпинцы не потеряют очки в матче с Кипром, то в Сплите их устроит ничья.

Не нужно быть большим стратегом, чтобы предсказать игровую тактику двух команд в решающей игре сезона. Чтобы добиться желаемого, хорваты будут рваться в атаку, задача наших в этой ситуации — цепко обороняться и ловить возможности для быстрых контратак. В сборной Хорватии значительно больше игроков, играющих в ведущих европейских клубах. Например, Лука Модрич из «Реала», Матео Ковачич из «Челси», Марсело Брозович и Иван Перишич из «Интера». Из россиян в Европе лишь Александр Головин на ведущих ролях в «Монако», да и то когда не травмирован.

Алексей Миранчук совсем перестал играть в «Аталанте»... Остальным нашим ребятам до уровня ведущих европейских клубов бесконечно далеко. Тем не менее 1 сентября сборная Карпина уже сумела сыграть с хорватами вничью (0:0) в домашнем матче отбора. Надо лишь добиться аналогичного результата в Сплите. Хоть костьми ложиться под мяч, хоть ломать головой штанги чужих и своих ворот, но не проиграть и стоять насмерть...

Фото: vk/teamrussia

Для решения этой задачи Карпин сделал ставку на опытных игроков, заявив перед ноябрьским дуплетом игр, что «в бой идут одни старики», те, кто уже провел несколько игр в этом отборе под его руководством. Но есть и серьезная потеря. Не сыграет травмированный полузащитник Далер Кузяев — моторчик сборной России. Не совсем здоров Георгий Джикия — стержневой игрок в защитных построениях Карпина. Перед матчем с Кипром Джикия пропустил тренировку национальной команды. И нет в команде «старика» Артема Дзюбы — бывшего капитана сборной России и лучшего бомбардира чемпионатов страны.

Перед игрой с киприотами Карпин вновь публично затронул тему отсутствия Дзюбы в сборной: «Мы включили его в расширенный список на матчи со Словенией и Словакией. Он был не готов — ну, окей. А сейчас уже решили не надеяться».

Это право тренера Карпина, хотя тот же игрок сборной Хорватии и «Зенита» Деян Ловрен заявил, что невызов Дзюбы — это великолепно для хорватской команды. Но тут уже ничего не изменишь. В матчах с киприотами и хорватами Карпин будет рассчитывать в атаке на Федора Смолова, Антона Заболотного и Ивана Сергеева, впервые вызванного в сборную России. С другой стороны, учитывая предстоящий характер матча с хорватами, Дзюба в Сплите не так и нужен Карпину. Потому что быстрые контратаки не конек этого высокорослого форварда.

Но вот в матче с Кипром умения Дзюбы прекрасно играть на «втором этаже» и вскрывать эшелонированную оборону в позиционных атаках могли бы здорово пригодиться сборной России. Тем более когда Артему не хватает лишь одного забитого гола, чтобы единолично стать лучшим бомбардиром национальной команды.

Карпин уверен, что с Кипром его команда справится без Дзюбы, хотя и заявляет об опасности недооценки аутсайдера группы Н: «Тяжело ли настроиться на игру с Кипром? Никто не застрахован, надо пытаться избежать ошибок, но мы поборемся. Надеюсь, победим».

И нам остается верить, что после матча с хорватами 14 ноября в раздевалке сборной России будет звучать песня «Валера», а не траурный марш.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Ловчев, лучший игрок СССР — 1972:

— Говорить, что мы Кипр обыграем, рано… Встанут они сзади почти всей командой в защите. Думаю, игра с киприотами в Санкт-Петербурге будет трудной, но Карпин — фартовый. Ну и на последний матч в группе с хорватами в Сплите сборная России выйдет с особым настроем: или мы, или хорваты попадут в финальную часть чемпионата мира.

СПОРТ-БЛИЦ

Линой Ашрам на Олимпиаде в Токио / Фото: EPA

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По регламенту для отбора в финал серии фигуристам нужно выступить на двух этапах, за которые начисляются очки в соответствии с занятыми местами.

По итогам этапов будет сформирован список из шести спортсменов, набравших наибольшее количество очков.

Россиянка же выступила только на одном этапе — Skate America, где одержала победу, выступая с травмой ноги. Вторым этапом для Трусовой должен был стать NHK Trophy в Японии (соревнования пройдут с 12 по 14 ноября), но по рекомендации врачей она его пропускает.

Таким образом, Александра Трусова фактически вычеркнула себя из числа явных фаворитов в борьбе за поездку на Олимпийские игры в Пекин — 2022, а значит и за медали. Но далеко не она одна страдает из-за травм.

Финал Гран-при состоится в Осаке с 9 по 12 декабря.