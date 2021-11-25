Овечкин идет на рекорд

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Спортивная жизнь набрала серьезные обороты — событий все больше и больше. Итогами недели с читателями «Вечерки» — скандалами, новостями, комментариями — продолжает делиться наш обозреватель Руслан Карманов в рубрике «Финальный свисток».

Капитан «Вашингтона» и коренной москвич Александр Овечкин отметился очередной заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (2:5). На счету нашего 36-летнего форварда теперь 745 заброшенных шайб. До вечного снайперского рекорда НХЛ канадца Уэйна Гретцки (894) россиянину осталось забить 149 голов.

Как это ни удивительно, но в 36 лет Овечкин играет настолько результативно, что превосходит сам себя более юного. В 19 играх с начала этого сезона он уже набрал 30-е (15 шайб + 15 передач) очко. Никогда ранее Александр не начинал сезон так резво. Это позволило Овечкину выйти на четвертое место среди лучших снайперов НХЛ всех времен, опередив американца Бретта Халла (741 шайба). Впереди — чех Яромир Ягр (766), канадец Бобби Орр (801), ну и, собственно, сам Уэйн Гретцки (894), чей снайперский рекорд еще года три назад считался вечным.

Даже североамериканцы поверили в то, что Ови сумеет достать и обойти великого Уэйна. Действительно, у Овечкина есть отличный шанс стать лучшим из лучших снайперов всех времен.

Этим летом Ови подписал с «Вашингтоном» новый пятилетний контракт и, если россиянин сохранит в ближайшие три года среднюю результативность 0,6 гола за игру, то для того, чтобы превзойти Гретцки, ему понадобится сыграть меньше 300 матчей. Скользя по такому радужному графику, Александр может обойти канадца в начале 2025 года. То есть примерно через три — три с половиной года.

Понятно, что травмы никого не щадят, но пока феноменальное здоровье позволяет Ови двигаться к великой цели уверенно, как электричка МЦД-1 «Лобня» — «Одиицово». Однако вряд ли соотечественники и современники Александра Овечкина в полной мере осознают, насколько им повезло жить в одно в время с таким величайшим спортсменом.

А ведь на наших глазах ни много ни мало Овечкин творит Историю мирового спорта.

Да, многие россияне грустят от того, что наша футбольная сборная играет из рук вон плохо и всерьез увлечены тем, как троллят друг друга тренер Валерий Карпин и нападающий Артем Дзюба. А в это же самое время наш московский парень тихой сапой и без остановки упрямо лезет на хоккейный Эверест. Овечкин, а вовсе не Карпин или Дзюба, заслужил железобетонное право быть самым популярным российским спортсменом страны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Овечкина, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу:

— Саша играет в хоккей в свое удовольствие, и слава богу, что у него получается. Если ему удастся превзойти рекорд результативности в НХЛ Уэйна Гретцки, то это прекрасно. Но это очень нелегко. Физиология позволяет Саше играть на высоком уровне, значит, пускай играет.