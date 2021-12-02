Русским снова помог мороз

Александр Большунов искренне удивился, когда спортсмены из других стран не вышли на старт / Фото: PA/ТАСС

Спортивная жизнь наконец-то вновь набрала серьезные обороты — событий все больше и больше. С читателями «Вечерки» итогами недели — скандалами, новостями, комментариями — продолжает делиться наш обозреватель Руслан Карманов в рубрике «Финальный свисток»

На первом этапе Кубка мира, который завершился в Руке (Финляндия), российские лыжники завоевали два золота. В спринте победил Александр Терентьев, в гонке преследования — Александр Большунов, который также взял бронзу в гонке с раздельным стартом. Были и еще медали у наших лыжников. Алексей Червоткин взял в разделке серебро, в гонке преследования вторым стал Сергей Устюгов, третьим — Артем Мальцев.

А что же хваленые норвежцы? Они вообще остались в Руке без золота. Лидер норвежцев Йоханнес Клебо уступил в финале спринтерской гонки Терентьеву, а в воскресенье норвежцы вообще снялись с гонки преследования, сославшись на сильный мороз. Как тут не вспомнить немецких оккупантов, которых наши предки 80 лет назад разбили под Москвой.

Послушать сегодня немецких историков, так проиграли фашисты из-за сильных декабрьских морозов, а посмотришь на погодную сводку — увидишь, что средняя температура воздуха в декабре 1941-го под Москвой была всего минус 12,8°С. Не находите, что как-то мелко для беспощадного Генерала Мороза? Ну да, извините, враги России, что не смогли обеспечить вам достаточно комфортные метеоусловия для вашей победы. Впрочем, оправдываться — это удел проигравших.

«Здоровье на первом месте», — так прокомментировала мужская сборная Норвегии отказ от участия в воскресной гонке преследования. А сколько было в тот момент на градуснике в Финляндии? Всего лишь чуть за минус 20 градусов по Цельсию.

Для примера, в Сибири игры чемпионата России по хоккею с мячом на открытых площадках проходят даже при температуре за минус 30 градусов. Однако в эпоху расцвета европейской толерантности даже привычный для каждого настоящего спортсмена клич: «Матч состоится в любую погоду» — уже не руководство к действию.

А русским лыжникам мороз не страшен. В отсутствие главных конкурентов на лыжне наши ребята по итогам пасьюта заняли весь пьедестал. Вот это по-мужски, по-нашему, по-русски. Если назвался спортсменом — на погоду пенять последнее дело. Известно ведь, что сильнее всего мешает плохому танцору. Это важное что-то и боялись отморозить трусоватые норвежцы.

После финиша «русской гонки» Клебо заявил журналистам, что да, действительно, он будет не против, если соперники из России будут считать норвежских лыжников неженками.

Отчего же только «неженками». Можем посчитать и прохвостами, которые используют терапевтические исключения для законного приема допинга в медицинских целях. А можем и лузерами. Особенно после того, как 22-летний российский лыжник Терентьев в финале спринтерской гонки уделал Клебо его же оружием — уйдя от норвежца как от стоячего на последнем подъеме.

После выдающегося триумфа Терентьева на коронной дистанции «короля спринта» Клебо президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что Александр благодаря такому результату уже отобрался в команду на Олимпийские игры в Пекине.

«Я уверена, что Терентьев — это наше будущее», — отметила великая лыжница.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Лиллехаммере (Норвегия) с 3 по 5 декабря. В желтой майке лидера общего зачета едет в гости к Клебо лидер сборной России Александр Большунов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России:

— Не в первый раз норвежцы снимаются со стартов. Мы знаем, что они не могут бегать в холод. Также они плохо себя чувствуют в сильную жару. А что я могу сказать в этой ситуации? Хорошо, когда есть конкуренция на лыжне, особенно в олимпийский год. Реально жаль, когда ее нет.

СПОРТ-БЛИЦ

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Вторым по итогам голосования стал Роберт Левандовский, выступающий за «Баварию» и сборную Польши. Третье место занял Жоржиньо, представляющий «Челси» и сборную Италии. Приз «Золотой мяч» вручается авторитетным изданием France Football лучшему футболисту, выступающему в Европе.

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