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Многодетная мама из Москвы стала «Миссис футбольная мама – 2021»

Павел Гриднев

Спорт
Многодетная мама из Москвы стала «Миссис футбольная мама – 2021»
Фото: Из личного архива Екатерины Антоновой

Москвичка Екатерина Антонова, мама шестерых детей, заняла второе место в ежегодном всероссийском конкурсе «Миссис футбольная мама – 2021!».

В конкурсе «Миссис футбольная мама – 2021» участвовали мамы, дети которых занимаются футболом. У Екатерины футболом занимается сын Егор (12 лет). Он играет за команду «Свиблово». Сама Екатерина играет в любительской женской команде многодетных матерей United Mums.

Изначально конкурс проводился очно и только в Санкт-Петербурге. Но в 2020 году конкурс провели онлайн. Такой формат получили большой отклик у многодетных мам, и это послужило поводом сделать такой формат ежегодным. В этом году в онлайн-конкурсе участвовали 60 мам из разных городов России. На протяжении месяца мамы записывали ролики, как выполняют зарядку с мячом, готовят завтраки и другое.

Победительниц определило жюри, в состав которого вошли представители Федерации футбола Санкт-Петербурга, Эдуард Латыпов — президент клуба болельщиков сборной России, Георгий Черданцев — спортивный комментатор, Татьяна Аршавина — мама бывшего российского футболиста.

В онлайн-конкурсе 1 место заняла Ольга Попова из Рыбинска, 2 место — Екатерина Антонова из Москвы и 3 место — Мария Бобровская из Уссурийска.

«Когда мы с командой United Mums ехали в поезде на турнир «Кубок губернатора Ленинградской области» одна из участниц нашей команды рассказала мне о конкурсе. И я решила принять участие для того, чтобы показать значимость роли матери. Ведь в конкурсе демонстрировалось, что мама находится в форме, что она вместе с детьми поддерживает здоровый образ жизни, что мама готовит завтраки и благодаря маме дети становятся спортсменами. Эту роль надо обязательно популяризировать, рассказывать о ней общественности. У меня шестеро детей и мне хотелось показать, что я для них всё сделаю, что я их очень люблю. Дети – это счастье и самое дорогое, что может быть на свете. Дети – это богатство нашей страны!», — сказала Екатерина.

Региональная общественная организация «Объединение многодетных семей города Москвы» (РОО «ОМСМ») образована 29 апреля 2014 года. За семь лет деятельности ее членами стали более 45 000 многодетных семей столицы.

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