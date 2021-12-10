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Не разжимая кулаки

Александр Зосимов

Спорт
Не разжимая кулаки
Фото: Артем Соболев, Вечерняя Москва

Кулачные бои — старинная русская забава, уходящая корнями в глубокое прошлое Древней Руси. Теперь соревнования на кулаках — спортивная дисциплина, зарегистрированная Министерством спорта России. Корреспондент «ВМ» на себе испытал этот традиционный для нашей страны вид единоборств.

Кулаки сжимаются, в ушах — бодрый бит, задающий темп тренировки. В зале со мной — боец промоушена кулачных боев USF Николай Белозерцев, мой сегодняшний наставник и оппонент. Сосредотачиваюсь, взмахиваю руками и... прыгаю через скакалку. А потом еще, еще — пока тренер не скажет «стоп». Такая разминка поможет прогреть мышцы — «на холодную» гораздо проще получить растяжение или другую травму. Опытные бойцы упражнение усложняют — например, скрещивают концы скакалки и прыгают через узкую петлю. Это тренирует и выносливость, и координацию рук и ног — базовые навыки для бойца.

Бросаю скакалку, разминаю суставы. Переходим к технике боя. Первый совет от Николая — держать правильную стойку.

— Ноги ставь чуть шире плеч, носки развернуты под углом 45 градусов к сопернику, — командует тренер. — Ноги немного согни в коленях — будет легче двигаться. Ссутулься, прижми подбородок к груди — чаще всего целятся в челюсть, и ее нужно максимально защитить.

Руки сгибаю в локтях, побоксерски поднимаю к лицу. Правую опускаю чуть ниже левой — чтобы быстрее прикрыть печень.

— Важно контролировать и пространство между кулаками. Туда может «прилететь» удар. Чем оно меньше, тем лучше, — добавляет тренер. Подставляться кулачному бойцу нельзя — защитной экипировки здесь нет, и любой просчет в защите аукнется куда больнее, чем в боксе. Но зажиматься в глухую оборону тоже не вариант — и Николай учит меня атаковать.

— Основные удары — прямой, боковой и апперкот — это снизу вверх, — объясняет Николай Белозерцев.

Тактика боя напоминает «кошки-мышки»: попади сам, при этом не подставившись под удар. Звучит просто, но реализовать — та еще задача! Пытаюсь понять, с чего начать — вот она, боязнь чистого листа! Тренер подсказывает: первый удар — с передней, то есть левой руки.

— Этот удар слабее, но он отвлекает, «раздергивает» соперника, — поясняет Николай. Пытаюсь бить правильно: левая рука — атакует, правая — закрывает от ударов оппонента. Получается плохо. В лицо летит кулак Николая — наставник решил показать мастер-класс. Но удар все же остановился, не дойдя до цели — ведь это не реальный бой, а показательная тренировка. Но урок я оценил — дошло, как говорится, через голову. Повторяю за опытным бойцом. По реакции Николая вижу: наконец-то изобразил что-то похожее на настоящий удар. Едва начал гордиться, как получаю еще удар — по самолюбию. Оказывается, я неправильно сжимал кулаки. Большие пальцы прятал, а нужно держать их снаружи. В бою наверняка получил бы перелом — здесь нет перчаток, которые смягчили бы удар. Изо всех сил луплю боксерскую грушу, стремясь закрепить урок. Получается неплохо — во всяком случае, замечаний тренера нет. Вдруг адреналин и агрессия куда-то улетучиваются. Устал. Напоследок Николай делится философским наблюдением. — В кулачном бою каждый удар имеет серьезное значение, потому что здесь они более болезненные, чем в боксе, — подмечает тренер. — Важно всегда защищаться и не стоять на одной точке. В движущуюся цель попасть сложнее, чем в статичную. Ну что сказать — спорить с ним сложно. Не та весовая категория.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Данила Корольков, матчмейкер промоушена USF:

— Я не могу сказать, что признание кулачных боев официальным видом спорта в России – это неожиданность. В последнее время они сильно развиваются: открывается все больше и больше новых кулачных лиг и промоушенов, которые проводят турниры не только в Москве, но и других городах страны. Более того, число желающих бороться на голых кулаках только увеличивается. Поэтому такое решение вполне очевидно. Важно отметить, что кулачные бои — достаточно жесткая игра. Потому что не каждый спортсмен способен собраться с духом, чтобы выйти драться на голых кулаках. В любом случае, я рад, что соревнования по кулачному бою начнут проводиться под эгидой Федерации бокса России. Это поможет многим людям, особенно тем, которые пока не заявили о себе на публике, заняться этим профессионально и даже заработать деньги, а не драться на улице.

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