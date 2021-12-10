Более 7 тысяч человек приняли участие в онлайн-проекте москов-ских социальных центров «Утренняя зарядка»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В этом году стартовал онлайн-проект «Утренняя зарядка» и сейчас он успешно реализуется в 21 клубном пространстве «Мой социальный центр». В рамках инициативы организовано более 300 тренировок, в которых приняли участие более семи тысяч человек в возрасте от 55 до 82 лет. Организаторами ЗОЖ-активностей по очереди выступают лидеры и активисты самоорганизованных клубов всех центров. Об этом рассказала директор ГБУ «Московские социальные центры» Елена Громова.

— Здоровый образ жизни популярен не только среди молодежи, но и среди людей серебряного возраста. Забота о качестве жизни важна для каждого, а благодаря нашему новому онлайн-проекту сохранять физическую форму стало легко и удобно для горожан старшего поколения вне зависимости от места их проживания и возраста. Проект уже успел зарекомендовать себя. Число участников этой ЗОЖ-активности превысило семь тысяч и постоянно растет, — прокомментировала Елена Громова.

Лидерами по числу проведенных «Утренних зарядок» являются МСЦ «Некрасовка», организовавшие 63 общегородских эфира; активисты МСЦ «Котловка», которые провели 45 онлайн-зарядок и МСЦ «Таганский» — 34 онлайн-тренировки.

В МСЦ «Некрасовка» утреннюю зарядку для жителей Юго-Восточного округа и всех горожан проводит чемпионка России по морскому многоборью Ирина Веремеева. Несмотря на солидный возраст, она успешно занимается плаванием и стрельбой. Ирина Ивановна делится правилами здорового образа жизни и своими ЗОЖ-лайфхаками.

В МСЦ «Котловка» практики по утрам ведут по очереди три активистки — Елена Полтавская, Анна Мамедова и Галина Халепа. Сотрудники центра отмечают, что у каждой из них свой подход. Кто-то шутит перед зарядкой, поднимая себе и участникам настроение; кто-то дает более сложные упражнения и досконально поясняет, чем они полезны; кто-то каждый свой эфир предлагает новый комплекс. И у каждого тренера есть свои поклонники из разных концов Москвы.

Мой социальный центр «Таганский» одним из первых среди городских клубных пространств стал участником проекта «Утренняя зарядка». Здесь проводит занятия Елена Никитина, мастер спорта по художественной гимнастике, фитнес-инструктор.

В ходе утренних эфиров можно побывать и на уникальных практиках. Тренировку с элементами йоги проводит Галина Монастырева, которая открыла в Моем социальном центре «Преображенское» один из самых популярных ЗОЖ-клубов в Москве — «Йога в удовольствие». Изучая технику упражнений, нацеленных на общее оздоровление организма, участники достигают результатов без нагрузок и усталости.

Среди ведущих зарядки немало мужчин. Борису Николаевичу Савину из МСЦ «Щапово» 76 лет. Он ведет активный образ жизни. Много путешествует, всегда выбирает активный отдых, например, сплав по бурной реке или подъем в горы. Своей энергией и простыми упражнениям для сохранения здоровья Борис Савин делится в ходе ведения «Утренней зарядки». Николай Семенович Подольный — активный участник МСЦ «Южное Бутово», также ведет здоровый образ жизни, практикует закаливание. В рамках проекта он делится практиками китайской народной медицины и гимнастики.

Возраст лидеров ЗОЖ-клубов колеблется от 60 до 80 лет. Активисты не являются профессиональными тренерами или инструкторами лечебной физкультуры, за плечами -— большой трудовой путь в различных сферах деятельности. Сегодня они –— убежденные поклонники здорового образа жизни, среди которых можно встретить адептов хатха-йоги, практиков китайской медицины, чемпионку по морскому многоборью, участников теннисных турниров, вегетарианцев и просто увлеченных людей, вдохновляющих друг друга своим позитивом и жизненной энергией.

Участником любого клуба или мероприятия «Моего социального центра» могут стать москвичи старшего возраста вне зависимости от места проживания. «Утренняя зарядка» и другие ЗОЖ-активности доступны в онлайн-формате ежедневно. Более 120 мероприятий еженедельно предлагают «Мои социальные центры».

Подробную информацию, можно на сайте Департамента труда и социальной защиты населения Москвы или по единому телефону справочной службы: 8(495)870-44-44. Операторы соединят с нужным Моим социальным центром, сотрудники которых ответят на все интересующие вопросы и при необходимости помогут подключиться онлайн к выбранному мероприятию.