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Олимпиада без НХЛовцев: игроки лиги не поедут на зимние Игры в Пекине

Александр Шапиро

Спорт
Олимпиада без НХЛовцев: игроки лиги не поедут на зимние Игры в Пекине
Фото: depositphotos

В среду, 22 декабря, наконец-то была поставлена точка в вопросе относительно участия игроков Национальной хоккейной лиги в предстоящей Олимпиаде в Пекине. Массовые заболевания игроков сильнейшей лиги мира (при этом они все вакцинированы!) не позволят самым лучшим хоккеистам планеты выступить на самом престижном соревновании в мире.

В целом решение вполне логичное. Бесспорно, самое главное — здоровье, рисковать им НХЛ не стала. Самое странное, что игроки НХЛ прошли обязательную вакцинацию. Как такое количество хоккеистов попало в COVID-протокол, объяснить сложно. Это просто не поддается логике.

И все же, что нас ждет за Олимпиада? Бесспорно, турнир несколько потеряет свою значимость, зато многие наконец-то всерьез воспримут победу сборной России в Пхенчхане. Нужно уже наконец-то понять, что сборные Швейцарии и Германии — это не команды «второго сорта», а серьезные соперники. И те же немцы в 2018 году показали свою состоятельность.

Отсутствие игроков НХЛ в Пекине — это уже свершившийся факт. Сейчас ясно одно: наша сборная и прежде всего ее нынешний тренерский штаб во главе с Алексеем Жамновым находятся в весьма непростом положении. Нынешний штаб (где у каждого тренера огромный НХЛовский опыт!) был сформирован в связи с участием игроков из НХЛ. Но сейчас куда важнее знания российского хоккея, игроков нынешнего поколения. Одного недавнего Кубка Первого канала будет вряд ли достаточно, чтобы посмотреть в деле всех кандидатов на поездку на Олимпиаду. На вчерашней пресс-конференции после игры СКА — ЦСКА один из помощников Жамнова и по совместительству наставник ЦСКА Сергей Федоров на вопрос одного из журналистов ответил, что уже есть понимание по составу и так называемый костяк команды уже есть.

До Олимпиады в Пекине остается менее двух месяцев. Кого из КХЛовцев можно назвать неприкасаемым, каким в свое время являлись перед Олимпиадой в 2000-х те же Жамнов, Федоров, Гончар или Каменский? Судя по всему, основным вратарем станет Иван Федотов, в числе ключевых защитников — Алексей Марченко, Никита Нестеров, Александр Никишин, Вячеслав Войнов; из форвардов я бы назвал Никиту Гусева, Антона Бурдасова, Вадима Шипачева, Михаила Григоренко, Андрея Кузьменко, Дмитрия Воронкова. В связи с «изменением вектора подготовки» будут ли посещать матч КХЛ Жамнов и Ковальчук? Их договоренности с игроками НХЛ уже никого не интересуют.

Сейчас все внимание нужно обратить на КХЛ. Беспокоит одно: в нынешнем тренерском штабе разве что Алексея Кудашова можно назвать тренером с опытом работы в КХЛ. Федоров лишь полгода у руля, у Жамнова небольшой опыт в качестве и. о. главного тренера в «Спартаке», а Гончар, Набоков, Ковальчук или Каменский тренерами и вовсе не были. Ясно одно: после успеха в 2018 году любое место, кроме первого, будет расценено как неудача.

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