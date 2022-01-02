Спортивные итоги 2021 года

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Спортивная жизнь в этом году набрала серьезные обороты — событий было много, одно громче другого. Итогами 2021 года с читателями «Вечерней Москвы» — скандалами, новостями, комментариями — поделился наш обозреватель Руслан Карманов в рубрике «Финальный свисток».

Незабываемый спортивный 2021 год близится к завершению. В этом году российские атлеты блистательно выступили на летних Олимпийских играх в Токио. Порадовали своими достижениями наши теннисисты, завоевав самые престижные в мире кубки за победы в командных соревнованиях. Уже привычно огорчили наши футболисты, но и они имеют шанс в следующем году реабилитироваться за поражения, если добудут путевку на ЧМ-2022 в Катар. Сегодня мы отмечаем самые яркие спортивные события уходящего года.

Клоун года: Карпин или Дзюба

Все внимание болельщиков вида спорта «номер 1» в этом году было приковано к двум крупным международным турнирам. В финальной части Евро-2020 под руководством Станислава Черчесова наши футболисты не сумели выйти в плей-офф. Зато под началом его сменщика Валерия Карпина мы были близки к тому, чтобы завоевать путевку в финальную часть чемпионата мира 2022, который пройдет в Катаре. Чтобы мечта воплотилась, команде Карпина необходимо 24 марта в полуфинальном стыковом матче победить сборную Польши, а затем 29 марта одолеть победителя пары Швеция — Чехия. Возможно, теперь Карпин на стыковые матчи вызовет главного бомбардира и самого упоминаемого в СМИ спортсмена России по итогам уходящего года Артема Дзюбу. Форвард не прочь вернуться в сборную, несмотря на то, что Карпин в августе заявил журналистам: «Не хватает шуток Дзюбы? Я буду клоуном теперь». Настала пора зарыть «топор войны» ради завоевания путевки в Катар.

Неожиданный поворот: Овечкин не едет в Пекин

Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально объявила, что ее игроки не поедут на Олимпиаду в Пекин. Это означает, что, как и четыре года назад в олимпийском Пхенчхане, главный хоккейный турнир национальных сборных пройдет без сильнейших хоккеистов планеты — Евгения Малкина, Андрея Василевского, Никиты Кучерова и, конечно же, Александра Овечкина, который продолжает погоню за вечным снайперским рекордом Уэйна Гретцки (894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ). Теперь Овечкину (752) осталось забросить 14 шайб, чтобы догнать занимающего третье место Яромира Ягра (766), 49 шайб до Горди Хоу (801), а там и до Гретцки бы дотянуться... В составе олимпийской сборной России Овечкина мы сможем увидеть теперь только на Играх-2026, когда хоккеисту будет 40 лет.

В ожидании пекинской сказки

Главными спортивными событиями в 2022 году, безусловно, станут зимние Олимпийские игры в Пекине (4–20 февраля), а также финальный турнир чемпионата мира по футболу в Катаре (21 ноября — 18 декабря). Не факт, что футбольная сборная Карпина сумеет завоевать путевку на мундиаль, а вот российские олимпийцы наверняка порадуют нас яркими победами на Играх в Китае. По мнению экспертов, на Играх в Пекине наша команда, которая выступит под флагом Олимпийского комитета России, в медальном зачете будет сражаться за места с третьего по седьмое. И седьмое место будет успехом, если вспомнить, что на прошлых зимних Играх в Пхенчхане-2018 команда российских спортсменов заняла лишь 13-е место.

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Триумф: Первые в теннисе!

5 декабря мужская сборная России обыграла Хорватию (2:0) и третий раз в истории завоевала Кубок Дэвиса — крупнейший международный командный турнир в мужском теннисе, который проводится ежегодно с 1900 года. Победу нашей команде в решающем матче принесли два уроженца Москвы — Даниил Медведев и Андрей Рублев, которые живут и тренируются за рубежом. Также обладателями трофея стали москвичи Карен Хачанов, Евгений Донской и владикавказец Аслан Карацев. Этот год стал триумфальным для отечественного тенниса. Мужская и женская сборные России выиграли все турниры среди национальных команд в теннисе. Россиянки завоевали Кубок Билли Джин Кинг за победу в турнире лучших команд мира, наши теннисисты взяли Кубок Дэвиса, а также стали победителями Кубка ATP. На Олимпиаде в Токио золото в миксте взяли Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова. И это еще не все громкие наши успехи за прошедший год. Например, Даниил Медведев выиграл US Open, а по итогам года Медведев и Рублев вошли в топ-5 лучших теннисистов мира. Так держать ракетки, российские ребята и девчата!

Олимпийские герои: Россия в топ-5!

На Олимпиаде в Токио наша команда, выступавшая под флагом ОКР, завоевала 71 медаль (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзы) и заняла пятое место в общекомандном зачете. Медалей сборная выиграла больше, чем на Играх в Рио-2016 (55:19–17–19), но пятое место — худший результат в ее истории на летних Олимпиадах. Чем запомнятся Игры в Токио? Триумфами Евгения Рылова, он принес нам первое за 25 лет олимпийское золото в плавании, стрелка Виталины Бацарашкиной и фехтовальщицы Софии Поздняковой. Два золота взяла синхронистка Светлана Ромашина, став семикратной олимпийской чемпионкой и самой титулованной в истории синхронного плавания.

Слезы года: Аверины тоже плачут

7 августа 2021 года останется черным днем в истории российской художественной гимнастики. В этот день на Олимпиаде в Токио судьи отдали победу в личном многоборье израильтянке Линой Ашрам, украв ее у Дины Авериной. Ее сестра Арина вообще осталась без медали. Мы навсегда запомним их слезы. Несмотря на официальные протесты наших чиновников, награды, которых были достойны Аверины, не вернут. Они их сами еще завоюют. В октябре в Японии на чемпионате мира Дина выиграла золото и подтвердила статус королевы художественной гимнастики. Теперь она 18-кратная чемпионка мира, единственная на весь свет.