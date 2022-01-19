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Ходьба вернет здоровье после болезни

Павел Воробьев

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Спорт
Ходьба вернет здоровье после болезни
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Член правления Национального фитнес-сообщества Анна Полякова заявила, что занятия скандинавской ходьбой помогут восстановить легкие после перенесенного коронавируса.

Во время таких тренировок, по словам эксперта, человек двигается в наиболее благоприятном для работы легких режиме.

— Все дело в так называемом контралатеральном движении конечностей, когда правая рука поднимается синхронно с шагом левой ногой и наоборот. Именно такой стиль движения развивает подвижность грудной клетки и увеличивает объем легких, — рассказала Анна Полякова.

Однако медики говорят о том, что скандинавская ходьба — это не панацея.

— Скандинавская ходьба — начальный этап реабилитации. Она действительно способствует восстановлению легких. Но от коронавируса страдают не только они, но и, например, мышцы. Особенно у пожилых людей. А для восстановления мышц надо есть мясо и заниматься тренировками с отягощениями.

Только рекомендую сначала проконсультироваться с врачом, — пояснила кандидат медицинских наук Ирина Добрецова.

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