Вышли из спячки: что ждет российских биатлонистов на Олимпиаде в Пекине

Эдуард Латыпов (слева) и Александр Логинов на финише эстафеты среди мужчин на II этапе Кубка мира по биатлону сезона в Эстерсунде / Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Спортивная жизнь набрала серьезные обороты — событий все больше и больше. Итогами недели с читателями «Вечерней Москвы» — скандалами, новостями, комментариями — продолжает делиться наш обозреватель Руслан Карманов в рубрике «Финальный свисток».

Союз биатлонистов России объявил официальный состав на зимние Олимпийские игры. Более того, президент организации Виктор Майгуров поставил спортсменам амбициозную задачу — бороться за медаль в каждой из 11 олимпийских гонок.

По плечу ли она, памятуя о том, что на предыдущих Играх в Пхенчхане-2018 наши биатлонисты не сумели завоевать ни одной награды. Так на чем же основывается оптимизм руководства СБР? На последних этапах перед стартом ОИ-2022 российские биатлонисты словно встрепенулись после спячки и стали побеждать. В Оберхофе золотые медали в сингл-миксте выиграли Антон Бабиков и Кристина Резцова, а Александр Логинов был первым в спринте.

На следующем этапе в Рупольдинге в мужской эстафете наша команда взяла золото, а в гонке преследования Логинов был вторым. В чем секрет такого преображения российских биатлонистов, которые по ходу зимнего сезона нас не особенно баловали медалями на этапах Кубка мира?

Как утверждают специалисты, в январе наши биатлонисты «раскатились» и вышли на пик формы. Тут важно отметить и хорошую работу нашей сервисной бригады, потому что на последних этапах КМ лыжи у россиян катили очень хорошо. Дай бог, чтобы в Пекине мы с этого пресловутого пика формы не скатились. Есть вероятность, что ведущие иностранные биатлонисты на последних этапах Кубка мира выступали не так ярко, чтобы подойти во всеоружии к главному старту сезона.

Максимальной олимпийской квоты российской сборной в этом сезоне заработать не удалось — в составы мужской и женской команд попали не по шесть, а по пять спортсменов: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Даниил Серохвостов, Максим Цветков и Карим Халили. Топ-5 женской команды выглядит так: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Среди запасных — Антон Бабиков, Александр Поварницын, Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова. Кто из наших стреляющих лыжников реальные претенденты на медали ОИ-2022? Прежде всего Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Можно ждать приятных сюрпризов от Максима Цветкова, который в январе вернулся в основу сборной и удивляет отличным ходом на дистанциях. Может взять личную медаль и Кристина Резцова. И конечно, мы вправе рассчитывать на медальный успех в мужской и женской эстафетах.

Перед Олимпиадой состоится еще один этап Кубка мира в Антхольце с 20 по 23 января. После чего наши биатлонисты отправятся в Пекин, чтобы за неделю привыкнуть к сложной олимпийской трассе. Она расположена в среднегорье, где гуляет ветер, а значит, элемент везения будет очень важным для завоевания медалей.

Пусть нашим биатлонистам повезет взять в Пекине хотя бы одну медаль, чтобы голос российского биатлона Дмитрий Губерниев звенел от счастья на всю страну. Первый биатлонный старт — смешанная эстафета — в олимпийской столице состоится 5 февраля.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Ишмуратова, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону:

— В данный момент у нас хорошо выглядит на лыжне Саша Логинов. Даниил Серохвостов, Максим Цветков в контактной борьбе неплохо себя показывают. Переживаю за Эдика Латыпова, у него диагностировали ковид, как он будет себя чувствовать. В женской команде выделю Кристину Резцову. Она девушка с характером, дерзкая, не боится рисковать. Надеюсь, что в Пекине наши биатлонисты возьмут медали. В эстафетных гонках, например, у нас хорошие шансы.