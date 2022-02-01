Юные хоккеисты провели вечерний хоккейный матч на юге Москвы

Ледовая площадка на ул. Затонная, 22. Команда «Нагатинский Затон» (в белой форме) атакует ворота ХК «Аннино», но в этот раз безуспешно / Фото: Руслан Карманов / Вечерняя Москва

Вечерний хоккейный матч между командами «Нагатинский Затон» и «Аннино» привлек внимание жителей близлежащих домов и корреспондента «Вечерней Москвы». Игроки 2007–2008-х годов рождения на открытой ледовой площадке (ул. Затонная, 22) продемонстрировали свое мастерство в окружных соревнованиях в рамках Московской комплексной межокружной спартакиады «Московский двор — спортивный двор».

Команда из Аннина изначально считалась фаворитом всего окружного турнира среди семи команд. Этот коллектив тренирует общественник Николай Федорович Павлов. К сожалению, из-за болезни он не смог присутствовать на этой игре. Но игроки ХК «Аннино» его не подвели и вновь одержали победу.

— Наш хоккейный клуб существует с 1989 года. Более 30 лет тренер Николай Павлов обучает азам хоккея мальчишек своего района. Каждый год более 80 детей занимаются спортом под его опекой. За эти годы ХК «Аннино» неоднократно побеждал не только на окружных, но и на городских соревнованиях, принимал участие в первенствах России, — рассказала менеджер ХК «Аннино» Ольга Драгушина.

У команды «Нагатинский Затон» молодой тренер Сергей Обушко. Восемь лет он развивает хоккей в этом районе, и сам в качестве хоккеиста участвует в соревнованиях Ночной хоккейной лиги.

— Мы принимаем ребят в секцию с четырехлетнего возраста, было бы желание кататься на коньках и играть в хоккей бесплатно, — говорит он.

Лучшими игроками поединка стали капитаны команд — Иван Голышев (ХК «Аннино») и Илья Пинегин («Нагатинский Затон»). Обоим по 14 лет, и оба играют в хоккей ради удовольствия и поддержания хорошей спортивной формы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел Давыдов, инструктор-методист ЦФКИС ЮАО Москвы Москомспорта:

— В каждом районе нашего округа есть хоккейные площадки, где работают наши детские тренеры. Если мы видим, что в детской районной команде появился перспективный мальчик, то рекомендуем ему попробовать свои силы в хоккейной спортшколе — ищем и находим таланты.