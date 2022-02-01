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Теннисному клубу «Таганский» исполнилось двенадцать лет

Руслан Карманов

Спорт
Теннисному клубу «Таганский» исполнилось двенадцать лет
Фото: Pixabay / StockSnap

Рано утром 16 января в ФОК «На Таганке» состоялся Рождественский турнир по теннису в парном разряде среди ветеранов. Благодаря поддержке Москомспорта активно развивают эту замечательную игру в ЦАО основатели теннисного клуба «Таганский» — семейная пара Виктор Громов и Елена Гусева.

Этот клуб был создан в 2010 году. Сегодня в нем состоят более 100 человек.

— У нас во Дворце детского спорта много лет собирались теннисисты-любители. Они играли на старом корте, а потом был организован клуб. Его идея принадлежит московскому правительству. Самому старшему среди нас, Дмитрию Луневу , — 81 год, младшему — 12 лет, — рассказывает председатель клуба Виктор Громов, пока идут соревнования ветеранов. Теннисные турниры проходят в ЦАО почти каждое воскресенье.

Сегодня лучшую игру продемонстрировала пара Юрий Куряков — Оскар Мельцес, которая стала победителем соревнований.

— Мне через два месяца исполнится 70 лет, я пенсионер, ветеран труда. Лет в 30 начал играть и надеюсь, что до конца своих дней буду получать удовольствие от этого вида спорта, — рассказал Юрий Куряков.

Неофициальный приз симпатий, безусловно, заслужила своей великолепной игрой Ирина Сваринская — активнейший член теннисного клуба «Таганский».

— У нашего клуба есть открытая площадка в Ковровом переулке, 15. Там мы организовали регулярные занятия для жителей. Сейчас префектура ЦАО заканчивает строительство еще одного корта по адресу: Нижегородская ул., 17, — рассказала Ирина Сваринская.

— Мне доводилось подготавливать ракетки участникам и большим мастерам тенниса во время Кубка Кремля. Там я познакомился со многими выдающимися игроками. Двое из них, Звонарева и Ольховский, откликнулись на мое предложение помогать нашему клубу развивать теннис в ЦАО. Теперь, когда на любительский корт приходят такие звезды, — это отличный стимул начать заниматься теннисом. Надеюсь, вскоре у нас в округе появится инструктор, который будет бесплатно тренировать детей на постоянной основе , и наш клуб пополнят юные любители тенниса, — поделился планами председатель клуба Виктор Громов.

Верится: у него получится.

КСТАТИ

Корт в Ковровом переулке, 15, носит имя победительницы пяти турниров «Большого шлема» Веры Звонаревой, которая проводит там мастер-классы. Площадка на Ниже городской улице будет носить имя еще одного известного теннисиста — Андрея Ольховского.

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