Фаунистический заказник «Долгие пруды». Лучшие лыжницы СВАО стартуют в забеге на дистанцию 3 километра. Погода нормальная, лыжня — подготовленная, экипировка — отменная. Все бегут с отличным настроением / Фото: Руслан Карманов / Вечерняя Москва

Состоялись окружные соревнования по лыжным гонкам в рамках спартакиады «Спорт для всех»: Кубок префекта СВАО-2022, в которых приняли участие более 100 человек.

В состязаниях участвовали лыжники самых разных возрастов. Наш корреспондент пообщался с участниками соревнований прямо на лыжной трассе в бору и в дополнение к нужной информации получил хороший бонус — заряд хорошего настроения.

Сосны, елки, веселый гомон лыжников на прекрасно укатанной снежной трассе... К 11:00 фаунистический заказник «Долгие пруды» превратился в настоящий лыжный стадион. И не только. Художница и преподаватель рисования Лени Сморагдова из Останкинского района приехала сюда и для того, чтобы принять участие в старте, и чтобы, как она говорит, «напитаться яркими впечатлениями».

— Возможно, после этой гонки в моей коллекции появится новая картина. Какая — это сюрприз, потому что самое главное для художника — собирать впечатления и потом выливать их на холсты, бумагу или другие носители. Мы эксплуатируем мир ради искусства. Сегодня, можно сказать, по снежному холсту рисуют лыжи радость... Нам очень повезло нынче с погодой. Зеленая хвоя на деревьях покрыта снежной крошкой — это создает отличное настроение для творчества, — поделилась художница небольшой частью полученных эмоций — побольше приберегла для работы в своей мастерской.

Чтобы принять участие в своих первых лыжных соревнованиях, она арендовала лыжи на ВДНХ и в состязаниях женщин старше 30 лет одна из первых преодолела дистанцию 3 км.

Семейная чета Локтионовых — Константин и Татьяна — на районных соревнованиях в Отрадном завоевали право защищать честь своего района на окружных состязаниях, где яростно вступили в борьбу за медали в возрастной категории старше 50 лет.

— Мы с женой давние любители лыжных гонок, нам дома зимой не сидится, регулярно принимаем участие в лыжных забегах. А медали не так важны для нас. Главное — почувствовать дух соревнований, зарядиться положительными эмоциями. Знамо же, что в здоровом теле — здоровый дух, — говорил после финиша на дистанции 5 км глава семейства Локтионовых. В этих окружных соревнованиях могли принять участие любители спорта от 18 лет и старше. Единственное ограничение — для мастеров спорта по лыжным гонкам.

Они могли включиться в спор за медали с любителями, только перешагнув 50-летний рубеж. Мастеру спорта, многократному участнику лыжных марафонов Геннадию Величкевичу — 54 года, неудивительно, что он является лидером команды Алексеевского района, которую организовал Сергей Фролкин — руководитель структурного подразделения спортивно-досугового центра «Алексеевский». Именно этот коллектив, как и год назад, занял первое общекомандное место по итогам окружных состязаний.

— Мы всегда серьезно подходим к каждому этапу окружной спартакиады, будь это лыжные гонки или волейбол. Для меня важно, чтобы как можно больше жителей нашего района занимались спортом, потому что помним лозунг «Здоровая нация — счастливая Россия», — рассказал Сергей Фролкин.

Награды победителям и призерам состязаний по лыжным гонкам вручил судья соревнований — Нурлан Гамидуллаев, который пожелал всем участникам чаще видеться на лыжне. Ну хотя бы раз в год.

— Ежегодные окружные соревнования по лыжным гонкам уже не первый год проводятся у нас на Долгих прудах, — говорит старший инструктор-методист Управления по развитию массового спорта в СВАО Москвы ГБУ «Мосгорспорт» Москомспорта Александр Вавилов. — Трасса популярная, хорошая во всех смыслах. Мы ее тщательно готовим, внимательно смотрим за ней. До пандемии здесь по 300–400 человек принимали участие в забегах. После гонок мы всегда устраивали дружеское чаепитие. Сегодня участников меньше, но мы надеемся, что когда пройдет это непростое время, любители лыжных гонок вновь начнут массово заниматься этим прекрасным видом спорта, тем более на такой великолепной трассе.