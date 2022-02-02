Биатлонистка Светлана Ишмуратова: Наши спортсмены обязательно блеснут

Италия. 13 февраля. Биатлонистка Светлана Ишмуратова, завоевавшая золотую медаль в гонке на 15 км на XX зимней Олимпиаде / Фото: Савинцев Федор / ТАСС

4 февраля в Пекине стартуют зимние Олимпийские игры, куда уже отправились наши атлеты. Накануне этого события двукратная олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира по биатлону, полковник Российской армии Светлана Ишмуратова в интервью «Вечерней Москве» вспомнила свой победный опыт и дала наставления российским спортсменам, как суметь завоевать высшие награды крупнейших международных соревнований по зимним видам спорта.

Зимние Олимпийские игры стартуют в Пекине 4 февраля. Сборная России, как ожидают болельщики, должна занять там одну из лидирующих позиций. О шансах российских атлетов мы и поговорили со знаменитой спортсменкой.

— Светлана Ирековна, что ожидает наших спортсменов на этих Играх, можно или не стоит на этот раз надеяться на триумф в общекомандном медальном зачете?

— Я не оракул. Как диванному болельщику мне хочется, чтобы российские спортсмены завоевали как можно больше наград. Думаю, что в общекомандном зачете наши атлеты выступят лучше, чем на зимних Играх в Пхенчхане 2018 года. Конечно, особенно надеюсь на то, что будет у нас медаль и в биатлоне. Например, в эстафетных гонках.

— Согласно опросу ВЦИОМа, накануне летних Игр в Токио — 2020 многие россияне не могли назвать фамилий соотечественников, которые в Японии боролись за олимпийские медали. Возникает вопрос — стоит ли в таком случае смотреть олимпийские трансляции, если людям неинтересно, кто там выступает?

— На этот вопрос ответит каждый зритель сам. При этом очевидно, что Олимпийские игры — главные спортивные состязания планеты. В них участвует мировая спортивная элита. Каждый день мы ждем рекордов, накала эмоций, золотых медалей. Для каждого спортсмена это важнейший старт в жизни. Выступить на Олимпиаде — большая честь. Борьба нервов и характеров будет запредельной. Я с удовольствием буду смотреть прямые трансляции из Пекина, пусть даже в Москве их будут показывать в первой половине рабочего дня. Конечно, с особым интересом буду следить за биатлоном.

— На последних этапах перед стартом ОИ-2022 российские биатлонисты словно встрепенулись после спячки и стали побеждать. В Оберхофе золотые медали в сингл-миксте выиграли Антон Бабиков и Кристина Резцова, а Александр Логинов был первым в спринте. На следующем этапе в Рупольдинге в мужской эстафете наша команда взяла золото, а в гонке преследования Логинов был вторым. В чем секрет такого преображения российских биатлонистов?

— Судя по последним гонкам Кубка мира, наша команда раскаталась. Вероятно, ребята выходят на пик формы. Не исключаю хорошую работу нашей сервисной бригады, потому что на последних этапах лыжи у россиян катили очень хорошо. Лучше, чем у всех.

— Успехи россиян на последних этапах Кубка мира — гарантия того, что в Пекине наши биатлонисты завоюют россыпь олимпийских наград?

— Дай бог, чтобы пик формы догнал нашу команду на Играх в Пекине. Но червячок сомнения гложет. Есть вероятность, что ведущие иностранные биатлонисты спланировали выход на пик формы к олимпийским стартам и на последних этапах Кубка мира выступили не так ярко, как могут. У каждого — свой секрет подготовки. Все хотят выиграть олимпийскую медаль. У нас хорошо выглядит на лыжне Саша Логинов. Даниил Серохвостов, Максим Цветков в контактной борьбе себя неплохо показывают. Переживаю за Эдика Латыпова, у него диагностировали ковид. Как он будет себя чувствовать на Олимпиаде — непонятно. В нашей женской команде выделю Кристину Резцову. Она девушка с характером, дерзкая, не боится рисковать. И бойцовские качества у нее прекрасные. Мне интересно за ней наблюдать...

Ольга Пылева, Галина Куклева, Светлана Ишмуратова и Альбина Ахатова (на снимке слева направо) / Фото: Виталий Белоусов / ИТАР-ТАСС

— На Играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году вы выиграли бронзу в составе эстафетной команды сборной России, а на Играх в Турине — 2006 взяли золото в эстафете и в индивидуальной гонке. Если не секрет, где вы храните дорогие награды?

— Две золотые медали — олимпийскую и с чемпионата мира — я держу в сейфе на работе, чтобы демонстрировать во время встреч с юными спортсменами. Остальные награды положила в банковскую ячейку. Убрала их с глаз долой, чтобы не напоминали, каким колоссальным трудом они мне достались. А в музей родного клуба ЦСКА я передала свою шапочку, в которой выступала на соревнованиях, куртку и наплечный ремень. Для меня он один из самых дорогих предметов. На этот ремень крепится винтовка при стрельбе лежа. Мне до сих снится, что я перед самой гонкой потеряла этот ремень, оставила его в гостиничном номере. Во сне я начинаю судорожно его искать и просыпаюсь в холодном поту.

— Дайте совет российским олимпийцам, которые впервые выступят на Олимпиаде, как и за счет чего можно завоевать медаль на зимних Играх?

— Игры длятся всего две недели. Я бы посоветовала нашим спортсменам в эти дни проявить максимальную собранность и концентрацию. Надо четко рассчитать свое время — от утреннего подъема до ночного сна: сколько времени тратить на зарядку, сколько — на прием пищи, на одевание, разминку, на допинг-контроль. В голове спортсмена должен быть четкий алгоритм действий, которые он способен выполнять на автомате. Нельзя распылять свое внимание на то, что отвлекает от главного. Важно придерживаться строгого режима и особенно обратить внимание на восстановительные процедуры. После гонки, особенно если хорошо выступил, хочется побыть в эйфории, но расслабляться нельзя, надо сразу переодеться в сухую форму, пройти допинг-контроль, сходить обязательно на массаж, в баню и т.д. По питанию — надо определить, что ты будешь есть перед гонкой, после и в выходные дни, чтобы исключить тяжесть в желудке. Если соцсети тебя отвлекают или приносят отрицательные эмоции — надо про них на время забыть. Нужно подойти к главному старту в оптимальной готовности, чтобы потом не кусать себе локти всю оставшуюся жизнь, а говорить себе уверенно: я сделал все что мог. Шанс выступить на Олимпиаде дается не каждому.

Второго может не быть. У меня Игры в Турине были последними, и я понимала, что если максимально не сконцентрируюсь, то будет очень обидно. Тогда годы в спорте, травмы, слезы, пот — все в пустоту. У меня была такая концентрация на дистанции, что я не слышала ни болельщиков, ни дыхания соперника. Есть только ты, мишень и винтовка. Мне хочется, чтобы у всех российских спортсменов в Пекине получилось показать свой максимальный результат.

— Это последняя Олимпиада, где российские спортсмены по решению МОК выступают без национального флага? Сильно ли влияет это на результаты наших спортсменов?

— Когда я выступала на соревнованиях за границей, то на душе становилось теплее от того, что где-то рядом на трибунах за меня болеют соотечественники с российскими флагами. Это прибавляло сил и уверенности. И на пьедестале ты испытываешь гордость, когда играет гимн России, а в небо поднимается флаг твоей страны. На Играх в Китае не будет толп болельщиков, да и наши ребята в последнее время приучились выступать без триколора. Я бы пожелала нашим спортсменам завоевать олимпийские награды, а уж в Москве мы их встретим как полагается — с флагом, гимном и с любовью.

— Зачем и кому нужны политические бойкоты ОИ? Как вы к ним относитесь?

— Говорят, что спорт вне политики, но получается, что спорт — это мощнейший инструмент глобального влияния. США стремятся обеспечить мировое лидерство во всех сферах, в том числе и в спорте. Основными конкурентами для них остаются Россия и Китай. США, когда занимаются продвижением своего бренда по всему миру, не гнушаются ничем. И сейчас они устроили политический бойкот Играм в Пекине. Я максимально отрицательно к этому отношусь...

Биатлонистка Светлана Ишмуратова (слева), завоевавшая золотую медаль, во время гонки на 15 км на XX зимней Олимпиаде / Фото: Федор Савинцев / ИТАР-ТАСС

— Как стать великой биатлонисткой?

— Успех не приходит сам по себе. Надо работать. Как говорил великий Виктор Маматов, наш гуру, у биатлониста должна быть в голове четкая модель ведения гонки: четкое понимание, с какой скоростью проходить дистанцию, как вести себя во время стрельбы. И если ты допустил промах, то должен быстро внести поправку в эту схему. И еще один важный момент: в случае неудачи ты не должен искать виноватых. Вот секундомер, вот трасса, вот ты. Ты отвечаешь за свой результат, и если случился провал, то виноваты не тренеры, не чиновники, а только ты. Только так можно стать олимпийским чемпионом.

— В каком возрасте нужно начинать заниматься, что самое сложное для юного спортсмена на пути к спортивному успеху?

— В биатлоне, на мой взгляд, чем позже ты возьмешь винтовку, тем лучше. Я взяла в руки винтовку вообще в 24 года. Чтобы добиться успеха в биатлоне, ребенку лучше всего лет с 10 встать на лыжи. Потому что хорошая лыжная подготовка — это фундамент для успешных выступлений биатлониста, который закладывается годами. Научиться метко стрелять можно гораздо быстрее. А мы детям надеваем эти винтовки на спину, когда они еще растут, когда позвоночник еще не окреп.

— Почему вы не отдали своего сына в секцию биатлона?

— У меня очень непростая жизнь была в спорте, чтобы желать сыну таких же трудностей, хотя у него очень хорошие данные в стрельбе. Но мне хватило моего примера. Я так набегалась в своей жизни, что не стою на лыжах с 2006 года, с тех пор как завершила спортивную карьеру. И до сих пор не могу преодолеть этот барьер. Едва надену лыжные ботинки, как начинает кружиться голова. Сейчас сын учится в Московском суворовском училище, и я думаю, что со спортивной подготовкой у него все нормально.

— Светлана Ирековна, вы работаете заместителем начальника ЦСКА по военно-политической работе, где дослужились до звания полковника. Плох тот полковник, который не мечтает стать генералом. Что для вас важнее — олимпийские титулы или воинское звание?

— В спорте мы завоевываем, а в армии заслуживаем очередное звание. Я достигла самого высокого звания в спорте, а на военной службе все впереди.

— Накануне Игр-2022 вы как полковник могли бы приказать армейским биатлонистам — Логинову, Латыпову, Цветкову — не возвращаться из Пекина без медалей?

— Только если в шутливой форме. Спортсмены и без приказов выступают на максимуме своих возможностей.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, заместитель начальника ЦСКА по работе с личным составом Светлана Ишмуратова во время встречи с участниками Всероссийской военно-спортивной игры «Победа-2019» в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» в Московской области / Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

— Недавно на киноэкраны страны вышел фильм «Чемпион мира» про вашего одноклубника и земляка из Златоуста — чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова. Как вам фильм, понравился?

— Я его еще не смотрела, но обязательно это сделаю.

— Светлана Ирековна, как вы относитесь к тому, что с каждым годом число фильмов про выдающихся советских спортсменов растет как на дрожжах?

— Фильмы патриотической направленности про спортсменов нужны. Я хорошо к этому отношусь, так как это созвучно моей работе в ЦСКА. Но сюжет у этих фильмов один: трудности становления спортсмена — преодоление себя на тренировках — олимпийская медаль. Хотелось бы неожиданных сценарных ходов.

— Почему-то во всех этих картинах советские спортсмены побеждают вопреки козням, которые им строят сотрудники КГБ и советские спортивные чиновники. Неужели так было на самом деле?

— Когда я начинала выступать на крупных соревнованиях, КГБ уже именовалось по-иному. Но я понимала, что органы госбезопасности спортсменов опекали. Вредительства с их стороны не было. А чиновники даже стимулировали меня показывать хорошие результаты. После окончания спортивного сезона я возвращалась в Челябинск и в бухгалтерии местного спорткомитета отчитывалась за командировки, чтобы вернуть потраченные на билеты деньги. Если спортивные результаты были высокими — отчитываться получалось гораздо быстрее.

— Есть ли вероятность того, что к вашему юбилею, который вы отметите в апреле, выйдет на экраны фильм о спортивном становлении уральской девочки Светланы Ишмуратовой?

— Вероятность фильма про меня нулевая, я не озабочена медийностью. Но если встанет вопрос: снимать ли кино про Ишмуратову, то я скажу, что тогда снимайте фильмы про всех наших олимпийских чемпионов. Пусть не художественные, а хотя бы документальные. Жизнь такая штука: ты не знаешь, когда уйдешь навсегда. А мне хочется, чтобы эти уникальные и легендарные люди остались в памяти народной на века.

— Кто из российских спортсменов достоин того, чтобы о нем сняли блокбастер?

— Я с удовольствием общаюсь с нашими олимпийскими чемпионами. Известный баскетболист Алжан Жармухамедов рассказывал, что жил в глуши, до 19 лет не представляя, что такое баскетбольный мяч. Страдал близорукостью, да еще исковеркал на заводе пальцы правой — бросковой — руки. И все же он сумел попасть в сборную СССР и выиграл олимпийское золото в 1972 году. Вы только представьте, насколько ему было трудно на пути к успеху. Еще один пример: не так давно ушел из жизни наш выдающийся лыжник — двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Веденин. Перед гонкой на 30 км в олимпийском Саппоро-1972 японские журналисты поинтересовались у него: «Снег пошел — это плохо для вас? Ведь лыжи будут хуже ехать». На следующий день японские газеты писали: «В ответ на вопросы про снегопад Веденин произнес волшебное слово «Дахусим» и выиграл гонку». В этом предстартовом ответе нашего лыжника — ярчайшая демонстрация характера русского человека, который добьется поставленной цели, невзирая на любые трудности. Мы, к сожалению, сегодня мало говорим о таких уникальных героях нашего спорта. Это для зрителей спорт — красочное шоу, а для спортсменов и тренеров — тяжелейшая работа на грани человеческих возможностей.

ДОСЬЕ

Светлана Ишмуратова родилась 20 апреля 1972 года в Златоусте (Челябинская область). Заслуженный мастер спорта, заслуженный работник физической культуры. Окончила Уральскую государственную академию физической культуры, РАНХиГС. В 9 лет пришла в секцию лыжных гонок. Биатлоном занимается с 1996 года. В сезоне 1995/96 уже дебютировала в Кубке мира по биатлону, где в спринтерской гонке заняла 27-е место.

2 декабря 2007 года избрана депутатом Государственной думы РФ пятого созыва от партии «Единая Россия». Полковник ВС РФ. В феврале 2016 года назначена заместителем начальника ЦСКА (ФАУ МО РФ ЦСКА) по работе с личным составом.

Награды: орден Почета (2007), медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2003) и «За заслуги в законотворческой деятельности» (2017).

РЕКОРДЫ

В 2002 году на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити Светлана Ишмуратова в составе эстафетной команды завоевала бронзовую медаль.

В 2006 году на Олимпийских играх в Турине завоевала две золотые медали в биатлоне: в индивидуальной гонке и в эстафете.

Пятикратная чемпионка мира — в эстафете (2001, 2003 и 2005), смешанной эстафете (2005) и в командной гонке (1998).

Обладательница двух серебряных медалей (масс-старт, 2003, эстафета, 2004) и одной бронзовой (гонка преследования, 2003). Двукратная чемпионка мира по летнему биатлону (1999).

Лучший результат в Кубке мира — шестое место в 2000-м и 2006 годах.