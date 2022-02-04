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Вперед, Россия! Пригнись, ковид: Олимпийские игры — 2022 начались в Пекине

Руслан Карманов

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Вперед, Россия! Пригнись, ковид: Олимпийские игры — 2022 начались в Пекине
Александр Логинов во время тренировки в центре биатлона в Чжанцзякоу / Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Началась зимняя Олимпиада в Пекине — 2022. Пожелаем успеха российским спортсменам на олимпийских площадках и отрицательных ПЦР-тестов. Коварный коронавирус, к сожалению, может закрестить надежды на золото даже самым железобетонным фаворитам Игр.

Для спортсменов и тренеров Игры в Пекине — уже самые закрытые в истории олимпийского движения. Всем атлетам в Китае придется ежедневно проходить тестирование на коронавирус, а в специальном приложении местные власти будут отслеживать вероятность контактов между спортивными делегациями. Сдал положительный тест— будь любезен, ложись в госпиталь до полного выздоровления.

Вокруг олимпийских объектов в Китае создано замкнутое пространство для спортсменов, и выход в город из «пузыря» — ни-ни, строго запрещен. И только телевизионные трансляции будущих соревнований придадут им вселенский масштаб. Так что жги что есть мочи, Дмитрий Губерниев! Победы обязательно будут. Пусть даже из-за санкций ВАДА российские спортсмены выступят в Пекине под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а на церемониях награждения российский гимн заменит фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Ильича Чайковского. Глава ОКР Станислав Поздняков перед Играми-2022 заявил, что российские спортсмены могут завоевать в Пекине около 30 медалей и побороться за место в тройке в общекомандном зачете. Для сравнения, на зимних Играх-2018 россиянам удалось завоевать лишь 17 медалей (2–6–9) и занять только 13-е место.

Первыми, с огромной долей вероятности, в медальном зачете Игр-2022 будут норвежцы. В первую очередь за счет доминирования в лыжных дисциплинах. Самые, так сказать, медалеемкие виды на ОИ-2022: биатлон (11 комплектов наград), горнолыжный спорт (11), конькобежный спорт (14), лыжные гонки (12), сноуборд (11) и фристайл (13).

А где мы разживемся медалями в Китае? В горных лыжах нам точно не светит, а вот в фигурном катании — подвиньтесь, конкуренты. В женском одиночном катании россиянки вообще впереди планеты всей: Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова — воспитанницы выдающегося тренера Этери Тутберидзе могут занять весь олимпийский пьедестал. В лыжных гонках россияне тоже не лыком шиты. Лидер наших лыжников Александр Большунов два года подряд побеждает в общем зачете Кубка мира.

Снова верим и в успехи наших биатлонистов. Накануне Игр-2022 президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров поставил амбициозную задачу — бороться за медаль в каждой из 11 олимпийских гонок. А почему бы и нет? Олимпиада — лучший полигон для спортивных подвигов! Тем более что на последних этапах перед ОИ-2022 российские биатлонисты словно встрепенулись после спячки и стали выигрывать медали. Кристина Резцова, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов — не тушуйтесь на огневых рубежах и не жалейте ноги на дистанциях. Поддержка российских домохозяек и не только вам обеспечена.

С особым интересом россияне будут ждать трансляций матчей хоккейного олимпийского турнира. После отказа НХЛ прислать на Игры в Пекин лучших хоккеистов планеты у нашей команды хорошие шансы вновь выиграть золото, как и на Играх-2018. К победе ледовую дружину россиян на этот раз поведет главный тренер Алексей Жамнов.

А еще мы держим в уме выступления на Играх-2022 наших сноубордистов и конькобежцев. Когда рвешься к победе, некогда думать о поражении. Вперед, Россия!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России:

— Это не Олимпиада, а ковидные Игры. Это как русская рулетка. Также не исключено, что спортсмены будут получать ложноположительные результаты анализов, и стресс будет только усиливаться. Никогда так не нервничала. Я постоянно была на телефоне, особенно когда наши лыжники сдавали ПЦР-тесты перед вылетом на Олимпиаду. Все мысли сводились к тому, чтобы утренние ПЦР-тесты спортсменов оказались отрицательными. Это так же тяжело, как ожидать результата теста на беременность.

СПОРТ-БЛИЦ

Россия сыграет с Украиной

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча сборных России и Украины в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу, который проходит в Амстердаме и Гронингене. Встреча состоится 4 февраля.

— Прекрасно, что вышли с Украиной. Я всегда ждал, когда встретимся с Украиной, как в большом футболе, так и в мини. Будет замечательная игра, я соскучился по таким противостояниям. Я жду спортивный матч, пусть победит сильнейший, будет классная игра, — заявил Губерниев.

Вперед, Россия! Пригнись, ковид: Олимпийские игры — 2022 начались в Пекине Фото: Константин Морозов / РИА Новости

Чалов отчалил в «Базель»

Футбольный ЦСКА объявил об уходе нападающего Федора Чалова в швейцарский «Базель» на правах аренды. Соглашение рассчитано до окончания сезона — 2021/22 и не предусматривает опции выкупа трансфера 23-летнего россиянина. В текущем сезоне форвард провел 18 матчей, забил три мяча и сделал пять результативных передач. Чалов стал четвертым воспитанником ЦСКА, покинувшим клуб за полгода. В зимнее трансферное окно расстался с ЦСКА полузащитник Константин Кучаев, а летом армейский клуб покинули полузащитники Наир Тикнизян и Константин Марадишвили.

Вперед, Россия! Пригнись, ковид: Олимпийские игры — 2022 начались в Пекине Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Их нравы

20-летнего игрока «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Мэйсона Гринвуда выпустили под залог из тюрьмы. Девушка футболиста Харриетт Робсон обвинила его в изнасиловании и избиении. «Манчестер» объявил о том, что Гринвуд временно отстранен от игр и тренировок с командой. Известные футболисты тут же начали отписываться от Гринвуда в социальных сетях. Одним из первых это сделал его одноклубник Криштиану Роналду. Клуб также удалил все продукты со своего сайта и из интернет-магазина, связанные с форвардом. И футбольный симулятор FIFA 22 выкинул Гринвуда из игры. Спортивные бренды, которые с Гринвудом связывали рекламные контракты, также заявили о приостановке сотрудничества с игроком.

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