Российские хоккеистки начали Олимпиаду с победы

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Женская сборная России в своем первом матче на Олимпиаде в Пекине переиграла команду Швейцарии со счетом 5:2. Хет-триком отметилась Полина Болгарева. Команда Евгения Бобарико превзошла соперника по всем компонентам игры, кроме одного: игры на точке вбрасывания. Но это едва ли не самая большая проблема не только для женского, но и для всего российского хоккея.

— Нас больше всего беспокоило физическое состояние игроков. Старались, чтобы все проводили на площадке примерно одинаковое количество игрового времени. Ситуация с тестами на коронавирус напоминает игру «Угадай-ка». Пока у нас нет точной информации относительно Николаевой. Играем в «Угадай-ку»: у кого-то с вечера «минус», а потом — «плюс». Пока у нас из госпиталя выписана только Фархутдинова. Остальные — в изоляции, — сказал после игры главный тренер сборной России Евгений Бобарико.

«С листа» женской сборной сыграть удалось. Хотя швейцарки, конечно, не тот соперник, по которому можно судить о готовности и силе сборной России. Уже сегодня нас ждет куда более сложный противник. Американки — одна из сильнейших сборных мира, едва ли не главный претендент на победу в нынешней Олимпиаде.

На чемпионате мира 2021 года сборная России уступила команде США со счетом 0:6. Американки тогда по результатам в пять (!) раз «перебросали» нашу команду, нанеся по воротам Анны Пруговой 55 бросков.

Пока женская сборная России готовится к поединку против американок, мужская приходит в себя после перелета в Пекин и сдачи тестов. Немало критики обрушилось на команду Алексея Жамнова, которая отказалась добираться до столицы Олимпиады на общем самолете с другими спортсменами, заказав чартер. «Свой борт», однако, не очень-то и помог: сразу у шести представителей российской хоккейной сборной тесты оказались положительными и полным составом команда еще ни разу не тренировалась. До первого матча на Олимпиаде еще есть несколько дней. Беспокоит одно — отсутствие игровой практики. К слову, в Швейцарии (это первый соперник и мужской сборной России на Олимпиаде) чемпионат взял паузу лишь несколько дней назад, а КХЛ приостановила сезон уже чуть ли не месяц назад. Посмотрим, как из этой непростой ситуации выберется команда Алексея Жамнова.

Пока же все внимание на женскую сборную. Матч против команды США начнется в 16:10.