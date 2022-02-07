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«Московская лыжня — 2022»: спортивный праздник удался на славу

Марьяна Шевцова

Спорт
«Московская лыжня — 2022»: спортивный праздник удался на славу
Фото: Пресс-служба Московской Федерации профсоюзов

Традиционные профсоюзные соревнования прошли в минувшую субботу, 5 февраля, на базе олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная».

Лыжные соревнования в этом году прошли в ином формате – не было забегов на длинные дистанции. В субботу, 5 февраля, участники соревновались на дистанциях 500 метров для детей, 3 км – для женщин, 5 км — для мужчин. Помимо лыжного забега гости мероприятия смогли принять участие в соревнованиях по мини-футболу, медболу, гиревому спорту и семейных стартах.

— Что бы ни происходило, в первые выходные февраля у нас уже двадцать с лишним лет подряд проходит «Московская лыжня». Да, в этом году, как и в прошлом, ковид не дал нам возможность провести массовые соревнования. Традиционно у нас в них участвует порядка десяти тысяч человек. Но оргкомитет МФП решил — празднику быть! И сегодня здесь — представители 22 отраслевых профсоюзов со своими командами. Огромные слова благодарности хочется выразить организаторам за то, что предоставили возможность в такую снежную зиму соревноваться на всех площадках, — отметил Председатель Московской Федерации профсоюзов Михаил Антонцев.

В этом году любителей лыжных гонок ждали не только индивидуальные, но и командные соревнования у женщин и у мужчин. Борьба на трассе шла за каждую секунду.

— В соревнованиях «Московская лыжня» я принимаю участие в первый раз. Самым трудным для меня, как это ни странно, оказался спуск с горки, когда передо мной несколько лыжниц потеряли равновесие. В любом случае, праздник получился отличный! Я очень довольна, — отметила участница соревнований Татьяна Белая.

По итогам соревнований победителями в командной гонке среди мужчин на 5 километров стала сборная профсоюза МЖД, второе место завоевал «Первый ДСК» профсоюза строителей, бронзовые награды получила команда «Мосинжпроекта». В личном первенстве на этой же дистанции победу праздновал Антон Быков, представлявший профсоюз МЖД, серебро у Владимира Рагалина (профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма г. Москвы), третье место занял Михаил Парусов (профсоюз МЖД).

У женщина на 3-километровой дистанции в личном зачете золотую медаль завоевала Ольга Шилина (сборная МЖД), второе мест о завоевала Ольга Сорокина, представлявшая автопрофсоюз, на третью ступень пьедестала поднялась Татьяна Лапай («Мосгоргеотрест»).

В командных соревнованиях победу праздновала команда «Мосгоргеотрест» профсоюза строителей, второе место заняли представители «Мосинжпроекта», а третье – команда профсоюза работников образования «ПРОН-М СВАО».

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