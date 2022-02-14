Его прозвали «Як-15»: Александр Якушев об игре с канадцами и современном хоккее

Александр Якушев перед началом гала-матча Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце «Большой» в Сочи / Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Накануне стартовой игры сборной России по хоккею на Играх в Пекине на Красной площади прошел матч с участием команд «Звезда России» и «Москва 77» в поддержку наших спортсменов. Тем временем двукратному олимпийскому чемпиону Александру Якушеву в январе исполнилось 75 лет. В этом году состоится еще один юбилей, значимый для всего мирового хоккея: 50 лет Суперсерии-1972, в рамках которой встречались СССР и Канада. В той серии Якушев забросил семь шайб.

— Александр Сергеевич, вся наша страна с удовольствием смотрела кинофильм «Легенда № 17», главным героем которого стал легендарный хоккеист Валерий Харламов. Стоит ли ожидать российским болельщикам выхода на экраны кинофильма «Як-15» — лучший из лучших»? Ведь именно так вас прозвали канадские журналисты во время матчей Суперсерии-1972.

— Мне не поступали предложения о съемках такого фильма. Да я и не готов к тому, не настроен. Для такого фильма нужен очень серьезный сценарий. А «Легенда № 17», на мой взгляд, прекрасный фильм. Более того, он очень полезный и нужный для молодых российских ребят, которые занимаются хоккеем, играют в КХЛ и мечтают играть за сборную России.

— Лидер той сборной Канады Фил Эспозито заявил, что лучшим советским игроком в Суперсерии-1972 был Якушев: «Он был тем человеком, которого мы боялись». А вы боялись канадцев?

— Боязни не было. Когда мы узнали, что состоится эта серия, наоборот, взбодрились. Игроки сборной СССР только за две недели до Суперсерии съехались на централизованный сбор, а до того момента ребята готовились каждый в своем клубе. Мы прилетели в Канаду, наши соперники посмотрели предматчевую тренировку советской сборной и пренебрежительно к нам отнеслись. Почему? Наш вратарь Владик Третьяк пропустил, кажется, 8 или 10 шайб на той тренировке. А первая игра серии, которая состоялась в Монреале, у нас хорошо получилась, хотя после первых семи минут мы уступали 0:2. Ну а потом сказалась наша физическая подготовка. Она была лучше, чем у канадцев. Мы победили в стартовой игре — 7:3. В то время нас тренеры готовили лучше всех в мире.

— В Суперсерии-1972 хоккеисты сборной СССР заставили канадских профессионалов себя уважать, но все же победу в итоге одержали ваши соперники. Каждое новое поколение российских болельщиков будет спрашивать: почему это произошло? На ваш взгляд, какой эпизод в той серии можно было бы исправить, изменить, переиграть, чтобы одолеть канадцев?

— На мой взгляд, надо было бы исправить не какой-то один эпизод, чтобы победить канадцев в Суперсерии-1972. Если вы помните, в пятой игре серии, которая проходила в Москве, мы начали плохо, «горели» 0:3, но все-таки переломили ход матча и добились победы — 5:4.

И эта победа нас расслабила, мы почувствовали, что теперь точно победим в серии. Ведь для этого нам нужно было в оставшихся трех матчах зацепить хотя бы одну ничью. Мы заметили после пятой игры, что и наши тренеры находятся в расслабленном состоянии, сбавили в требовательности. А канадцы, наоборот, после поражения в пятом матче все свое мастерство собрали в кулак, потому что в случае поражения в серии их бы на родине растерзали болельщики. Оставшиеся три поединка в Москве они провели с полнейшей самоотдачей. Мы не имели права проигрывать, но нельзя кого-то конкретно в этом винить, мы все оказались тут виноваты.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

— Почему все-таки в матчах с лучшими игроками НХЛ советские хоккеисты не струсили?

— Эта игра хоть и называется канадский хоккей, на мой взгляд, она абсолютно русская. Удаль, бесшабашность, хулиганство, которые присущи хоккею, здорово соответствуют характеру советского человека, русского мужика. Не сказать, что победа в этой Суперсерии была нам нужна прямо кровь из носу. Прежде всего, было интересно попробовать, что такое канадские профессионалы, можем ли мы соперничать с ними на равных. Оказалось, что можем их побеждать, и с нашим стилем игры не могут справиться даже лучшие мастера НХЛ.

— Что было в основе этого стиля?

— Хорошая физическая подготовка, выверенные тактические схемы, высочайшее индивидуальное мастерство хоккеистов. Этот стиль, который долгие годы прославлял нашу сборную, поставили наши предшественники. Среди них такие выдающиеся хоккеисты, как Всеволод Бобров, Виктор Шувалов, Евгений Бабич и другие прекрасные мастера. Поэтому я с большим пиететом отношусь к тому поколению советских игроков — первых наших олимпийских чемпионов и чемпионов мира в хоккее.

— Не припомню, чтобы за последние десять лет лучшие игроки сборной России на международных турнирах побеждали сильнейших канадских профессионалов из НХЛ. В чем проблема? Почему наш фирменный отечественный стиль игры не приносит выдающихся результатов?

— Мы сами виноваты, потому что переняли канадскую систему подготовки хоккеистов, отказавшись от продолжительных тренировочных сборов. Еще одна большая проблема — каждый год из России в Северную Америку уезжают сотни юных хоккеистов. Как правило, уезжают самые одаренные. Потому падает уровень конкуренции в нашем юношеском и молодежном хоккее. Зато уехавшие ребята повышают конкуренцию в молодежных североамериканских лигах. Поэтому удивляться здесь нечему, понятно, почему мы теперь не можем обыграть канадских профессионалов.

— Нет сожаления, что вам не удалось поиграть в НХЛ?

— Приглашения уехать были. Агенты клубов НХЛ подходили к советским хоккеистам по ходу Суперсерии-1972. Это, конечно, здорово, но легально уехать было невозможно. Бросить семью и переехать в Северную Америку? Никто из игроков той сборной СССР морально к этому не был готов... Если бы в тот момент была легальная возможность, то, думаю, мы не отказались бы от переезда. Это ведь действительно интересно — попробовать себя в лучшей лиге мира. Но тогда даже мыслей об этом не было.

— Завидуете сегодняшним российским игрокам, которые имеют такую возможность?

— Нет у меня к этим ребятам никакой зависти. Ни белой, ни черной. Пусть получают хорошие деньги, если того заслуживают. Моя спортивная жизнь сложилась прекрасно. Я счастлив, что смог приносить радость болельщикам своей страны. Я рад за тех ребят, которые сейчас играют в НХЛ и прославляют нашу страну.

— Игра какого российского хоккеиста в НХЛ вызывает ваше восхищение? Рискну предположить, что москвича и снайпера Александра Овечкина — такого же мощного крайнего нападающего, как вы в свое время. У него даже рост как у вас — 190 сантиметров, такой же прекрасный бросок, несгибаемый характер и воля к победе...

— Саша — уникальный хоккеист, который войдет в историю НХЛ и всего мирового хоккея. Его будут помнить и любить болельщики. Причем не только в России, но и в Северной Америке. Он предан хоккею, родному клубу «Динамо», своей стране. Молодец Саша, потому что никогда не отказывается играть за российскую сборную. Сам он из спортивной семьи. Мама его — двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу, папа — футболист. Ему на роду написано быть чемпионом.

Фото: Соболев Валентин / ТАСС

— На ваш взгляд, ваш земляк Овечкин сумеет превзойти вечный снайперский рекорд НХЛ Уэйна Гретцки?

— С возрастом сил у спортсмена не прибавляется, но я знаю характер Саши, его отношение к хоккею, надеюсь, он сможет побить рекорд Уэйна Гретцки. Лишь бы здоровье позволило. Я от всей души желаю Саше добиться поставленной цели.

— Вы родились в Балашихе, но первые семь лет прошли в Реутове, где ваша семья жила в бараке на 38 комнаток, как в известной песне Высоцкого. Потом семья из пяти человек переехала в коммуналку на Таганку, где ютилась в 12-метровой комнатке. Вспоминаете эти времена?

— Времена были суровые. Летом мы играли с пацанами во дворе в футбол, а зимой в хоккей. Сотни тысяч ребят в Советском Союзе начинали заниматься спортом так же. К валенкам мы ладили коньки и гоняли шайбу. Все ребята в нашем дворе, как правило, из рабочих семей, и других развлечений, кроме занятий спортом, у нас не было. Кстати, мои папа и мама ни разу не были на хоккее. Даже когда я стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом. Смотрели хоккей только по телевизору. Мой отец работал на заводе «Серп и Молот» в три смены и не мог уделять особое внимание воспитанию детей — меня и двух моих братьев. Поэтому спортом я занимался самостоятельно под руководством замечательных детских тренеров, которых я вспоминаю с благодарностью. Например, Михаил Васильевич Захаров с любовью ко мне относился. Наш детский тренер в «Спартаке» Александр Иванович Игумнов пришел в канадский хоккей из хоккея с мячом, в который здорово играл, за что получил прозвище Сатана. Он очень мне доверял.

— По нынешним меркам вы достаточно поздно стали заниматься хоккеем — с 12 лет. Сегодня бы такого переростка вряд ли приняли бы в хоккейную спортивную школу. На ваш взгляд, в каком возрасте родителям нужно приводить детей в хоккейную секцию?

— Мне сложно ответить на этот вопрос. В детстве я жил рядом со стадионом завода «Серп и Молот». Он был прямо под нашим окном. Когда пришло время записываться в секцию, я был взят в команду юношей, которые были старше меня на три года. Мне, двенадцатилетнему новичку, многое удавалось на спортивной площадке, и уже в 17 лет я попал в команду мастеров. Это сейчас пятилетний мальчишка может быть признан детскими тренерами стариком, которому поздно начинать постигать азы хоккея.

— Всеволод Бобров, который тренировал вас в «Спартаке» и в сборной СССР, — главный тренер в вашей жизни?

— С большим почтением отношусь к Всеволоду Михайловичу Боброву. Он всегда давал мне дельные советы и игровое время, относился к хоккеистам с любовью и теплотой. Ни перед какими авторитетами Бобров шапку не ломал, говорил, что думает, умел постоять за себя и за своих хоккеистов. Помню, на чемпионате мира в Хельсинки в раздевалку сборной СССР, к нам в раздевалку, пытался зайти один высокопоставленный человек. Бобров его не пустил и по возвращении в Москву был отстранен от работы в национальной сборной.

— Бобров — «армеец», но тренировал «Спартак». А вы почему выступали за красно-белых? Ведь в хоккейную сборную СССР проще было попасть игрокам ЦСКА.

— Любовь к «Спартаку» у меня с детства. Я ведь сначала футболом в детстве занимался, и моим кумиром был капитан футбольного «Спартака» и сборной СССР Игорь Нетто. Я даже внешне хотел быть на него похожим. С помощью бритвы даже сделал себе залысины, как у Нетто. И в хоккее болел за «Спартак», где в конце 50-х играла великолепная тройка: братья Майоровы — Старшинов.

— Вы добились невероятных высот в мировом хоккее. Дважды выигрывали золото Олимпийских игр, семь раз чемпионаты мира. Трижды становились чемпионом страны в составе «Спартака». Пусть вам не удалось поиграть в НХЛ, четыре перстня лучшего игрока матчей Суперсерии-1972 в вашей коллекции — это гораздо весомее Кубка Стэнли?

— Многие канадские и американские профессиональные хоккеисты готовы поменять свою победу в Кубке Стэнли на то, чтобы их ввели в Зал славы хоккея в Торонто. По блату туда не попадешь. Спустя 46 лет после Суперсерии-1972 я был удостоен этой высокой чести. Я считаю, это не только моя заслуга, но и всего нашего отечественного хоккея.

— И заслуга вашей замечательной супруги Татьяны, с которой вы вместе идете по жизни уже полвека?

— Безусловно. В 2021 году мы с ней отпраздновали золотой юбилей нашей свадьбы. Я очень благодарен Татьяне за то, что она практически всю свою жизнь посвятила мне. Я всегда чувствовал заботу любящей жены, надежный тыл. Она очень открытая, всегда говорит то, что думает, ни под кого не подстраивается, и я ей за это очень благодарен.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

— Многие считают, что с такой яркой внешностью Александр Якушев мог играть не только на хоккейной площадке, но и в Голливуде. Откройте секрет, как вам удается так хорошо выглядеть и через 50 лет после Суперсерии-1972?

— Главное, чтобы твоя команда победила, а какая у тебя внешность, не важно. Меня это абсолютно не беспокоило. Я регулярно выхожу на лед в составе сборной ветеранов отечественного хоккея. Мы проводим много показательных матчей. Чтобы хорошо выглядеть в пожилом возрасте, спортом надо заниматься и не надо никому завидовать, тогда человек всегда будет выглядеть хорошо. Зависть изнутри съедает человека, он становится злым и многое в жизни теряет. Я этого позволить себе не могу.

— В свое время вам предлагали возглавить Федерацию хоккея России. Не жалеете, что отказались?

— Это не то, чем мне хотелось бы заниматься. Отказался не потому, что не справился бы. Просто это не мое. Так подсказал мне мой внутренний голос. Когда же президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время одного из хоккейных матчей прямо на льду предложили мне объединить любительские команды страны под эгидой Ночной хоккейной лиги, я с радостью согласился. С каждым годом все больше команд желают выступать в нашей Ночной лиге, в 87 регионах страны развивается эта инициатива. Конечно, участие президента и министра обороны в этом движении — это мощная популяризация хоккея в России.

— Почему Владимир Путин так много забивает шайб в матчах Ночной хоккейной лиги?

— Потому что тренируется, хотя встал на коньки, когда ему было за 60... Потому что его голы — это тоже популяризация хоккея в стране. И для меня большая честь быть на льду с президентом.

— Впереди зимняя Олимпиада — 2022 в Пекине. Известие о том, что в этих соревнованиях не примут участие игроки НХЛ, повышает шансы российской команды на победу в олимпийском турнире?

— Если бы в этой Олимпиаде участвовали лучшие хоккеисты всех сборных из НХЛ, то шансы россиян на золото были бы 80 на 20 процентов. И не в нашу пользу. Сейчас при плане «Б» наши шансы на победу — 50 на 50. Все равно расслабляться нельзя, все сборные, которые приедут в Пекин, будут готовиться к играм серьезно. И нашему тренерскому штабу я желаю учесть все нюансы подготовки к такому важному турниру.

— В следующем году у газеты «Вечерняя Москва» тоже юбилей — 100 лет. Какие воспоминания связаны у вас с нашей газетой?

— К газете «Вечерняя Москва» я отношусь с теплотой и благодарностью. Потому что это наша городская газета, которая пользуется популярностью у москвичей и рассказывает подробно о том, как с каждым годом преображается наша столица. Для меня Москва — лучший город мира. Спасибо вашей газете за то, что об этом узнает все больше и больше читателей. С юбилеем, «Вечерняя Москва»!

ДОСЬЕ

Александр Сергеевич Якушев родился 2 января 1947 года в Балашихе (Московская область). Игрок «Спартака» (Москва) и сборной СССР. Двукратный олимпийский чемпион (1972, 1976). Семикратный чемпион мира и Европы. Всего в сборной СССР забросил 146 шайб. Трехкратный чемпион СССР (1967, 1969, 1976).

Заслуженный мастер спорта СССР (1970), заслуженный тренер СССР, России (1992). Главный тренер сборной России (1998–2000). Член Зала хоккейной славы в Торонто (с 2018 года). Участник Суперсерий СССР — Канада 1972 и 1974 годов. Тогда был самым результативным игроком в составе сборной СССР: 11 очков (7 + 4) в 1972 году, 8 (5 + 3) в 1974-м.

В каждом из четырех московских матчей Суперсерии-1972 Якушев получал приз лучшего игрока (уникальные золотые перстни), присуждавшийся жюри, состоящим из лучших канадских хоккейных экспертов.