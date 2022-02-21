Топ-10 самых читаемых новостей об Олимпиаде в Пекине

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В Китае подходят к концу зимние Олимпийские игры — 2022. Их проведение сопровождалось большим количеством событий, в том числе скандальных. «Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» собрали новости об Олимпиаде, которые в России читали больше всего.

Валиевой стало плохо после выступления на Олимпиаде

Самой читаемой стала новость о том, что российская фигуристка Камила Валиева пропустила пресс-конференцию после проката короткой программы из-за плохого самочувствия.

Соревнования среди фигуристок в короткой программе завершились 15 февраля. Камила Валиева заняла первое место: она получила 82,16 балла, несмотря на то что допустила ошибку в тройном акселе. После этого фигуристка не смогла сдержать эмоций и расплакалась.

Олимпийский чемпион Васильев назвал безобразием поведение российской биатлонистки Васнецовой

Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал заявление биатлонистки Валерии Васнецовой о еде, которую дают участникам Олимпиады.

— Вообще такое поведение Васнецовой — безобразие. В современных условиях наших спортсменов надо учить, что можно говорить, что нельзя и в какой форме, — сказал он.

Олимпийская чемпионка выдвинула версию попадания допинга в организм Валиевой

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская в своем Telegram-канале прокомментировала допинг-скандал с участием российской фигуристки Камилы Валиевой.

По ее мнению, врачи при проблемах с сердцем часто назначают молодым спортсменам ряд препаратов, в том числе триметазидин. Таким образом запрещенное вещество могло оказаться в организме Валиевой, предположила Вайцеховская.

Лыжный судья Махт заявил, что Большунов нарушил правила в скиатлоне на Олимпиаде

Как сообщают СМИ, Норвегия намерена опротестовать победу Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде. Соперники России обратили внимание, что спортсмен во время смены лыж опустил палку в бокс Йоханнеса Клебо, тем самым нарушив правила.

Судья Валерий Махт подтвердил, что Большунов допустил ошибку. При этом чемпион мира Алексей Петухов в комментарии «Газете.Ru» заявил, что подобные претензии — «ерунда» и норвежцы «упадут в глазах России», если будут подавать протест.

Вяльбе прокомментировала снятие Большунова со спринта на Олимпиаде

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала решение о снятии российского лыжника Александра Большунова со спринта Олимпийских игр 2022 года в Пекине профессиональным и благоразумным.

— Саша молодец, профессионально все. Никто не заменит, да и некем заменить. Ничего, выступят трое, будут бороться, — заявила она в комментарии ТАСС.

Украинка Шаботова не верит, что Валиева виновата в сложившейся ситуации

Украинская фигуристка Анастасия Шаботова не верит в то, что российская спортсменка Камила Валиева принимала допинг.

— Девочки просто очень талантливые, таких прокатов нельзя достичь с помощью каких-то препаратов. Тут даже вопросов нет, — сказала она.

14 февраля CAS не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU и принял решение разрешить Камиле Валиевой участие в женском одиночном турнире Олимпиады.

Украинский скелетонист выступил с политическим заявлением во время Олимпиады

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич после своего выступления на Олимпийских играх выступил с политическим заявлением, сообщает «Матч ТВ».

Спортсмен продемонстрировал плакат в виде украинского флага с надписью No War in Ukraine (с английского — «Нет войне на Украине»). При этом правила Международного олимпийского комитета запрещают политические акции и демонстрации во время Олимпиады.

Венгерский шорт-трекист лишился золота Олимпиады на дистанции 1000 метров

Представитель Венгрии Шандор Шаолинь Лю на Олимпийских играх пришел первым на дистанции 1000 метров.

В финале вторым стал представитель Китая Рэнь Цзивэй, третьим — еще один китаец Ли Вэньлун. Однако позже Шандор Шаолинь Лю получил штраф и предупреждение, из-за чего занял только третье место.

Буртасова не примет участия в эстафете на Олимпиаде-2022

Евгения Буртасова не будет участвовать в эстафетной гонке на Олимпийских играх из-за того, что отказалась выходить на старт контрольной тренировки.

По словам пресс-атташе союза биатлонистов России Сергея Аверьянова, для оценки состояния Буртасовой тренеры предложили ей пробежать небольшой масс-старт со спортсменками из других стран, не принимавшими участия в спринте/пасьюте. Евгения отказалась со словами: «У меня свой план».

Как позже объяснила сама Буртасова, такое предложение тренеры ей действительно делали, а отказалась она потому, что на следующий день у нее планировалась работа и она не хотела нарушать план тренировок. При этом, по словам спортсменки, ей никто не сообщил, что результаты масс-старта могут повлиять на формирование состава.

Олимпийская чемпионка из США назвала фигуристку Валиеву тройной угрозой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из США Тара Липински оценила уровень выступления россиянки Камилы Валиевой в командном турнире на Олимпиале. Свое мнение она высказала в эфире телеканала NBC, сообщает USA Today.

— Валиева — настоящая тройная угроза. Она технична, артистична и обладает серьезной психологической подготовкой, — отметила американская спортсменка.