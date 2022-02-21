Олимпийский чемпион Руслан Захаров: Выходя на дорожку, не вспоминал о запретах

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Руслан Захаров удивил всю страну на Играх в Пекине, выиграв олимпийское серебро. 34-летний спортсмен стал первым россиянином, завоевавшим олимпийские медали в двух разных видах спорта. В 2014 году он стал олимпийским чемпионом в шорт-треке, а в Пекине — в конькобежном спорте. Там, в столице Китая, этот удивительный атлет дал интервью специальному корреспонденту «Вечерней Москвы».

— Руслан, есть ощущение, что вы совершенно уникальный спортсмен? В Сочи-2014 вы выиграли золото в эстафете в шорт-треке, а спустя восемь лет на Играх в Пекине взяли серебро в командной гонке уже как конькобежец.

— Уникальным спортсменом себя не чувствую. Но я рад, что мне удалось попасть в историю как одному из немногих, кто выступал в двух дисциплинах и завоевал олимпийские медали. В этом большая заслуга Союза конькобежцев России, который (я тут не лукавлю, говорю откровенно, оды никому не пою) предоставил мне реальную возможность быстро поменять одну дисциплину на другую. У меня не было никаких преград, и я очень быстро адаптировался в конькобежном спорте. И это принесло хорошие плоды.

— Чего не хватило вашей команде конькобежцев — Даниилу Алдошину, Александру Румянцеву, Сергею Трофимову и вам, чтобы опередить в финале норвежцев?

В финальном забеге на Играх в Пекине нам не хватило, конечно же, сил, которые мы потратили в полуфинале. У нас был очень сложный полуфинальный забег со сборной США, которая является рекордсменом мира в этой дисциплине. На двух последних этапах Кубка мира перед Олимпиадой они становились победителями. В этом году вообще никто не побеждал американцев, но в олимпийском полуфинале мы сделали это. Вот сил на финал с норвежцами нам и не хватило.

— Обидно было упустить золото, когда уже превзошли сильнейшую команду мира?

— Во время Олимпиады у конькобежного спорта появилось много болельщиков и экспертов — диванных и околодиванных, которые начинают давать советы, как можно было российской команде получше выступать в финале. Более того, советуют, какую нужно было нам применять тактику, какой должен был быть состав на финальный забег с норвежцами. Хочу выразить этим людям слова благодарности за то, что они пытаются вникнуть в суть конькобежного спорта, но в то же время хочу спросить: почему между олимпийскими четвертьфиналом и финалом, а это двое суток, ни один из «экспертов» не позвонил и не дал хотя бы один совет в соцсетях, как нам нужно превзойти непобедимых американцев? Так где же вы были, друзья-эксперты, между 13 и 15 февраля?

— Эта Олимпиада в Пекине совершенно особенная для вас? И в чем ее самая главная особенность, не считая беспрецедентных мер безопасности, предпринятых в связи с эпидемической ситуацией в мире?

— Когда мы ехали в Пекин, мы, конечно, понимали, какие будут ограничения. Но в первые дни пребывания в Китае местные ребята в скафандрах вызывали у нас небольшое удивление. Но люди быстро ко всему привыкают и адаптируются. В Олимпийской деревне все было идеально. За исключением, наверное, однообразного питания. Никаких обещанных шестисот видов блюд я здесь в меню не насчитал. Да, для конькобежцев в Китае построен замечательный каток, и чем больше времени проводишь на катке, тем больше получаешь удовольствия от Олимпийских игр. Китайцы — молодцы и в организационном плане, и в плане обеспечения мер безопасности. Очень дисциплинированные ребята. Хочу поблагодарить их за то, что они так грамотно и без инцидентов для спортсменов проводят эти Игры.

Пекин. Захаров в забеге на 1500 м / Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

— Как участник двух олимпиад дайте мудрый совет: как относиться российским болельщикам к обвинениям в адрес Камилы Валиевой в употреблении допинга? Как относиться к тому, что МОК не стал проводить церемонию награждения по итогам командного турнира фигуристов, где первенствовала наша сборная?

— Вопросы фигурного катания не хотелось бы обсуждать, потому что я не так глубоко в этой теме. Нет полной информации, которая каждый день меняется. Мне хочется лишь пожелать, чтобы все люди, которые попали в эту неприятную ситуацию, достойно из нее вышли. И я хочу, чтобы, если в этой ситуации будут виновные, они были наказаны. Будь это спортсмены или еще кто-то. И, конечно же, мне очень жалко наших фигуристов, которые не попали на пьедестал, хотя заслужили это право своими прекрасными выступлениями. Для многих из них это первая Олимпиада, для кого-то последняя, а для кого-то вообще единственная. И вот этих людей лишили эмоций, их не награждают за победу в командных соревнованиях. За этих спортсменов мне обидно больше всего. Для меня это самое важное в этой истории. А допинговые скандалы бывают часто, особенно в нашей стране. Потому новость о положительной допинг-пробе Валиевой не была таким уж большим шоком.

— Вам наверняка до чертиков надоело выступать на международных соревнованиях под белым флагом ОКР, а не российским?

— Когда сборную России не пригласили на Игры в Пхенчхан-2018, где россияне выступали как нейтральные спортсмены, первая эмоция была: зачем вообще тогда ехать в Корею? Но когда ты сидишь дома и смотришь по телевизору, как твои сильнейшие соперники разыгрывают олимпийские медали, то возникает мысль: какая разница, под каким флагом ты выступаешь на Олимпиаде? Ведь все и так знают, из какой я страны. Отвечу так: все конькобежцы, находящиеся здесь, в Пекине, выходя на ледовую дорожку, забывают о тех санкциях и запретах, которые наложены на нашу страну. Наши спорт смены продолжают выступать и показывать максимальные результаты.

— Так какой все-таки вид спорта на коньках для вас самый любимый? Может быть, хоккей? Или фигурное катание?

— Сейчас самый любимый вид спорта у меня — конькобежный. Все мысли только о нем и о том, как в нем развиваться. Я не такой разносторонний человек, чтобы отдавать свою энергию нескольким дисциплинам, поэтому сейчас я сконцентрирован только на конькобежном спорте. Но в Пекине я старался следить за всеми остальными выступлениями. Посетил соревнования по шорт-треку, очень болел за наших девочек на дистанции 1500 метров и за наших ребят в мужской эстафете. К сожалению, в упорной борьбе наши парни заняли четвертое место, но я уверен, на следующих Играх в шорт-треке они выступят гораздо лучше.

— Вы могли закончить со спортивной карьерой еще в 2014 году, став олимпийским чемпионом восемь лет назад. Но перешли в другой вид спорта и продолжили усиленно тренироваться. Зачем? Что вами двигало?

— Я мог закончить не только после сочинских Игр, а после каждого олимпийского цикла. Каждые четыре года я думаю о прекращении спортивной карьеры, но пока я в спорте — получаю от этого огромное удовольствие. Поэтому не могу сказать, буду ли я выступать на следующих Играх через четыре года.

— После Игр в Пекине неужели вы замахнетесь пройти отбор на Олимпиаду-2026 в Италии? Через четыре года вам будет 38 лет. Для примера: хоккеист Павел Дацюк выиграл олимпийское золото в Пхенчхане, когда ему было 39...

— Молодец Павел Дацюк. Я не ставлю цели соперничать с кем-либо, особенно с хоккеистами. Поживем — увидим. Не хочу загадывать. Самое главное, чтобы было здоровье. Когда человек здоров, то можно и горы свернуть. И возраст не проблема.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

— Какими видами спорта занимаются ваши дети?

— У меня двое детей: старшему Артуру — шесть лет, младшему Давиду будет три. Младший пока ничем не занимается, а Артур уже полтора года — фигурным катанием. Ему очень нравится, он выучил уже одинарные прыжки, развивается. Надеюсь и верю, что буду для сына правильным примером и он добьется более высоких результатов, чем его папа.

— Каким видом спорта вы рекомендовали бы заниматься подросткам? Конькобежным или шорттреком? В каком их этих двух видов спорта, на ваш взгляд, труднее добиваться побед, в каком из них тяжелее тренироваться?

— Сейчас все виды спорта имеют тенденцию на омоложение. Фигурное катание не исключение. В России сейчас складывается такая ситуация, что в детские спортивные школы не берут в раннем возрасте — в 4–5 лет. Берут в 7–8. Думаю, что в 7–8 лет начинать, может быть, уже поздновато, если вести речь об олимпийских перспективах. Мой сын Артур начинал заниматься гимнастикой в частной школе, когда ему не было и трех лет. До прихода в фигурное катание он укреплял свое тело, развивал координацию. А если не замахиваться на спортивный олимп, то начинать заниматься спортом никогда не поздно. Что я всем и советую. И не только детям. Занимайтесь спортом и будете здоровы!

— В каком возрасте ребенку желательно встать на коньки, чтобы доехать до олимпийского пьедестала?

— В любом возрасте. Главное — желание. В Пекине олимпийской чемпионкой в конькобежном спорте (дистанция 500 метров) впервые стала 29-летняя темнокожая американка Эрин Джексон. Она встала на коньки всего шесть лет назад. Конечно, она имела выдающиеся результаты, катаясь на роликах, но за шесть лет проделала удивительный путь. Только представьте, шесть лет назад она не умела кататься на коньках, а теперь она олимпийская чемпионка! Поэтому, имея желание, можно свернуть горы.

— Назовите ваши любимые места в центре Москвы.

— Не могу назвать самые красивые места в центре Москвы. Могу лишь сказать, что в столице очень приятно находиться в будни, когда все работают, а на улицах никого нет. Утром Москва невероятно красива, а ее центральные улицы не уступают по красоте многим столицам мира.

— Вы по-прежнему служите в ЦСКА?

— Так точно. Нахожусь в звании капитана Российской армии. С гордостью и честью представляю нашу страну и великий спортивный клуб.

— Что вы планируете сделать в первую очередь после возвращения из Пекина с олимпийской медалью, чтобы ощутить всю полноту вашего очередного спортивного триумфа? Проще говоря, как отметите выдающийся успех?

— В первую очередь я приеду домой и поем вкусного домашнего супа с лапшой. Попрошу жену приготовить. Очень хочется домашней еды. Не знаю, как буду отмечать, международный сезон еще не закончен, впереди у конькобежцев еще финал Кубка мира. Надо достойно подготовиться и выступить на этих стартах.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

— Уже решили, куда потратите призовые деньги, заработанные на Играх в Пекине? Или просто вернули свое? Я слышал, что вы потратили полмиллиона рублей на конькобежный спорт, потому что оказались не нужны российскому шорт-треку.

— Не сказать, что я оказался ненужным российскому шорт-треку, но, когда перешел в конькобежный спорт, мне на начальном этапе приходилось вкладывать в себя определенные суммы. Однако вложенные средства давно окупились эмоциями и результатами, которых я достиг уже в первый год занятий. Те призовые деньги, которые я получу за серебро Олимпиады, — все в дом. Коньки и шорт-трек — виды спорта, которые дают возможность зарабатывать серьезные деньги только раз в четыре года на Олимпийских играх. Да, я сейчас получу несколько миллионов рублей призовых за олимпийское серебро. На что потрачу? Погашу часть ипотеки.

— Чего вам не хватает теперь для полного счастья? Неужели еще одной олимпийской медали?

— Я полностью счастлив уже достаточно давно. У меня все хорошо в спортивной карьере, у меня прекрасная семья, любимая супруга, двое детей. Самое главное, чтобы все мои близкие и друзья были здоровы, и тогда я буду еще более счастлив.

ДОСЬЕ

Руслан Захаров родился 24 марта 1987 года в городе Горьком (СССР).

Заслуженный мастер спорта России. Российский шорттрекист и конькобежец.

В шорт-треке: олимпийский чемпион в эстафете (2014), чемпион Европы (2015). В конькобежном спорте: серебряный призер Олимпийских игр (2022), многократный призер чемпионатов Европы, двукратный бронзовый призер чемпионата мира по конькобежному спорту в командной гонке (2020 и 2021). На церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи 7 февраля 2014 года произнес Олимпийскую клятву спортсменов.