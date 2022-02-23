Слезы Валиевой, рекорд Трусовой: Чем запомнилась Олимпиада-2022 в Пекине

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Пекине завершились Олимпийские игры — 2022. Россияне доказали, что никакие санкции не могут сломить дух народа-победителя. По числу наград наша команда (32 медали) стала второй, обойдя даже сборную США (25).

Что бы ни говорили критики, это была Великая Олимпиада. И такой она стала благодаря нашим спортсменам. Пусть даже выступала наша сборная под белым флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а в честь побед россиян на церемониях награждения играл не гимн страны, а Первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром. Мы, русские, выдали такой мировой концерт спортивной мощи, мастерства и таланта, что в историю олимпизма эти Игры войдут благодаря нашим атлетам.

Победы россиян в лыжных гонках ошеломили даже норвежцев, забывших вкус поражений на лыжне. Наши лыжники дважды одолели их в эстафетах, и в мужской, и в женской. В Пекине Александр Большунов завоевал три золота, скинув с трона прежнего «короля лыж» Йоханнеса Клебо. После финиша заключительной гонки на 30 км норвежец объяснил поражение расстройством желудка. Такое бывает от страха проиграть.

Пожалуй, такой же липкий страх руководил чиновниками из Всемирного антидопингов ого агентства (ВАДА), когда они по-иезуитски держали в рукаве информацию о положительной допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой, взятой еще 25 декабря, пока она в составе сборной ОКР не выиграла золото в командном турнире. Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву к личным соревнованиям, но МОК поставил условие: церемония награждения призеров пройдет лишь, если в тройке лучших ее не будет. 15-летняя девушка не справилась с давлением и завалила прокат в произвольной программе. Зато две другие воспитанницы тренера Этери Тутберидзе взошли на олимпийский пьедестал. Анна Щербакова выиграла золото, а Александра Трусова — серебро, став первой в истории, кому удалось приземлить в рамках одной программы пять четверных прыжков. Такой космический уровень белых лебедей Тутберидзе не могут отменить даже чиновники МОК, потому что весь мир видел прыжки Трусовой, божественное катание Щербаковой и слезы убитой горем Валиевой.

Удивительно, но факт. Даже самый душераздирающий, трагичный и эпический момент Олимпиады подарили миру российские спортсмены. Без России мировой спорт — сирота. Без России МОК будет неполным.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Станислав Поздняков, глава Олимпийского комитета России:

— Думаю, это успешные Игры для наших ребят. Предполагали, что можем побороться за 30 медалей. Прогноз совпал. Единственное, хотелось, чтобы ряд серебряных медалей на следующей Олимпиаде перешел в разряд золотых, включая и хоккей.

СПРАВКА

Россияне на Играх в Пекине установили собственный рекорд по количеству медалей, завоевав 32 награды (6 золотых — 12 серебряных — 14 бронзовых). Мы превзошли результат Сочи-2014 — 30 медалей: 11–10–9.