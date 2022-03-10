Упрямо едем на «Динамо»

Даниил Фомин («Динамо»), Квинси Промес («Спартак») и Гильермо Варела («Динамо») (слева направо) во время матча / Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Спортивная жизнь набрала серьезные обороты — событий все больше и больше. Итогами недели с читателями «Вечерки» — скандалами, новостями, комментариями — продолжает делиться наш обозреватель Руслан Карманов в рубрике «Финальный свисток».

Международные спортивные организации все туже пытаются затянуть петлю санкций на шее российского спорта. Потому что спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины стала костью в горле представителям западного мира. Нашим спортсменам запрещено участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира, проводить международные соревнования на своей территории.

Только российский футбол не задушишь, не убьешь, о чем лучше всего свидетельствуют цифры посещаемости матча первенства РПЛ «Динамо» — «Спартак», который состоялся в столице 6 марта. Почти 20 тысяч болельщиков пришли на трибуны, чтобы поддержать любимые команды.

«Но упрямо едет прямо на «Динамо» вся Москва, позабыв о дожде...футбол» — эти строки из «Футбольной песенки» композитора Анатолия Новикова и поэта Льва Ошанина, написанной в послевоенном 1947 году, сегодня снова невероятно актуальны. Считается, что эта композиция отразила огромный интерес советских граждан к футболу, который стал для них отдушиной после четырех лет войны с немецкими фашистами. А ведь в послевоенном советском футболе не было иностранных легионеров, но интерес к дерби московских клубов российских болельщиков был даже выше, чем сегодня.

Нас пугают пессимисты-пораженцы: оказавшись отрезанным от участия в чемпионатах мира и Европы, розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы, российский футбол обязательно многое потеряет. Вот только что именно, — позвольте спросить. Иностранных тренеров и игроков, получающих в России бешеные деньги? А что они дали взамен российскому футболу за последние 20 лет? Благодаря легионерам вырос уровень игры лучших российских футболистов? Я вас умоляю.

Недавний Евро с участием сборной России, где она заняла последнее место в группе, показал нам этот уровень. Поэтому нечего плакать о потерях, которые таковыми не являются. Нет под рукой «Кока-колы» — лимонад «Буратино» утоляет жажду не хуже иностранного конкурента. А еще полезней испить нашей родниковой воды. Так и в футболе.

Уже понятно, что, находясь под колпаком санкций, интерес российских болельщиков к чемпионату родной страны вырастет в разы, как и число доморощенных воспитанников в российских футбольных клубах. И что тогда нам эти санкции? И что тогда нам иностранные легионеры в российском футболе? Плевать мы на них хотели. Даже лимит на легионеров вводить не придется, иностранные футболисты уедут сами, если европейские клубы захотят их приобрести. Вот только захотят ли.

В этой связи последнее заявление ФИФА звучит как угроза, а вызывает усмешку у опытного российского болельщика, которому повезло смотреть матчи футбольного чемпионата СССР, где легионерами и не пахло. На днях ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостанавливать контракты с российскими клубами и подписывать соглашения сроком до 30 июня 2022 года с зарубежными командами. Причем иностранные клубы имеют право до 7 апреля включить в заявку футболистов из клубов РПЛ.

В переводе на русский это решение ФИФА означает: любой иностранец, выступающий в РПЛ, может на три месяца безнаказанно уйти, скажем, из «Зенита» или «Спартака», а к 30 июня вернуться в расположение российского клуба. Да только среди легионеров, играющих в России, дураков немного. За три месяца ты даже притереться не успеешь к коллективу новой команды, да и европейскому клубу зачем игрок на три месяца?

Другое дело, если бы российским футбольным легионерам ФИФА разрешила безнаказанно разрывать контракты с клубами РПЛ. В том же «Зените» много бразильцев, чья трансферная цена относительно высока. И потерять более 100 миллионов долларов с их отъездом в Европу питерскому клубу, конечно, не улыбалось. Но что такое потеря 100 миллионов долларов для любимого футбольного детища «Газпрома», когда экономические санкции грозят потерей миллиардов долларов, а на кону безопасность страны...

Спецоперация на Украине продолжается, а мы упрямо едем на «Динамо» — топить от души за российский футбол. «Футбольный матч «Спартак» — «Динамо», и переполнен стадион…» — еще одна правильная песенка на все времена.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Ловчев, лучший игрок СССР 1972 года:

— Нам говорили, что спорт вне политики, а сейчас ФИФА так безобразно поступает с российским футболом. В чем теперь искать мотивацию футболистам? Думаю, она в детском восприятии спорта. В детстве мы играли ради игры. Сейчас это профессия. В сложившейся ситуации наши футболисты должны еще лучше играть, чтобы давать зрителю отдушину.

СПОРТ—БЛИЦ

Польша «победила» автоматом

Сборная Польши автоматически вышла в финал отбора к чемпионату мира из-за исключения национальной команды России из международных турниров. Поляки сыграют в финале отбора с победителем противостояния Швеция — Чехия. Такое решение приняла Международная федерация футбола (ФИФА).

Не смотрим английский футбол

Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) приостановило действие контракта на показ чемпионата Англии на территории России. Данное решение было принято АПЛ и ее клубами единогласно. Также во вторник руководство Английской футбольной лиги (EFL) приостановило действие контракта с телеканалом Матч ТВ на трансляцию Кубка английской лиги.

Овечкин догнал Ягра

Форвард «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин (на фото справа) поднялся на третью строчку списка лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин в очередной игре забросил две шайбы в ворота «Калгари Флеймз» (5:4 — победа «Вашингтона»), и теперь на его снайперском счету 766 шайб.

Столько же на счету чеха Яромира Ягра. Овечкин и Ягр пока делят третью строчку в списке снайперов НХЛ всех времен.

WADA не отказалось от анализов россиян

Во Всемирном антидопинговом агентстве заявили, что все лаборатории должны продолжить тестирование россиян вне зависимости от того, находятся ли они на родине или за рубежом. В сообщении пресс-службы агентства отмечается, что все мировые лаборатории должны продолжить тестирование спортсменов из России вне зависимости от того, находятся ли они на территории страны или за рубежом. WADA связалось с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и подтвердило, что его антидопинговая программа продолжает действовать.

РУСАДА подтвердило, что способно по-прежнему своевременно доставлять образцы биоматериалов в аккредитованные WADA лаборатории в Европе, несмотря на некоторые проблемы с транспортировкой.