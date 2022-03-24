Пловец Евгений Рылов отказался от участия в чемпионате мира в поддержку российских спортменов

Евгений Рылов. Плавание, 100 м на спине / Фото: twitter/Olympic_Russia

23 марта двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов отказался участвовать в чемпионате мира по водным видам спорта. Его решение поддержала Всероссийская федерация плавания, объявив о снятии российских спортсменов со всех турниров Международной федерации плавания до конца года.

Спортсмен написал об этом на своей странице в социальных сетях. Он заявил, что отказывается выступать, чтобы поддержать своих коллег, которых отстранили от международных соревнований.

— Как бы грустно это ни звучало, но спорт не может двигаться вперед без достойных конкурентов, — написал Евгений Рылов.

За день до этого зарубежная компания по продаже товаров для плавания объявила о расторжении контракта со спортсменом после того, как он выступил 18 марта в «Лужниках» на митинге-концерте, посвященном восьмилетней годовщине воссоединения Крыма с Россией.

— Конечно, разрыв контракта — это удар по репутации спортсмена, — поделился адвокат юридической фирмы Зиннур Зиннятуллин.

И его отказ от выступления на соревнованиях будут учитывать в будущем, когда с ним захотят заключить соглашения другие зарубежные компании, если такие появятся.

Расторжение контракта также может сказаться на благосостоянии спортсмена, уверен спортивный юрист Михаил Прокопец.

— По сути, у любого спортсмена всего два источника заработка. Его выступления — выплаты за призовые места и маркетинг. Мировым звездам футбола рекламные контракты приносят гораздо больше денег, это основная часть дохода. В России это не так развито. Чаще наши спортсмены заключают контракты со спонсором в обмен на предоставление снаряжения, иногда — на денежные выплаты, — считает партнер юридической компании Михаил Прокопец.

Он добавил, что обычно, если отношения прекращаются без уважительной причины, то спортсмену положена компенсация. Однако в подобных спонсорских контрактах часто есть пункты о том, что компания имеет право расторгнуть его — в случае, если действия спортсмена будут противоречить ценностям фирмы.

— Сейчас многие компании стремятся дистанцироваться от политики и происходящих на Украине событий. Они боятся репутационных издержек. Ведь со спортсменом контракт заключается для привлечения аудитории. А подобные новости могут отпугнуть клиентов. Поэтому отношения прекращаются, — добавил Михаил Прокопец.

Ранее и другие наши спортсмены лишились спонсоров. Например, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов остался без поставщика лыж. В контексте «отмены» наших спортсменов решение Рылова выглядит как единственно верное.

— Евгений вызывает уважение, он поддерживает своих коллег, по отношению к которым международными федерациями приняты предвзятые и необоснованные решения, — поделился с «Вечеркой» заместитель генерального продюсера телеканала Матч ТВ Василий Конов. — Он сам оказался в сложной ситуации, не каждый решится на такой сильный и мужественный шаг.

Спортсмена поддержали многие знаменитости. Комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что это «достойнейший поступок».

— Но у меня ощущение, что снятие наших ребят с соревнований было вопросом времени, — отметил ведущий.