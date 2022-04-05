В столице прошел товарищеский футбольный «Матч добра»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Недавно в одном из московских крытых манежей состоялся футбольный праздник «Матч добра». Были сыграны товарищеские матчи с участием мужской и женской сборных России по футболу среди незрячих людей и команд Департамента образования и науки города Москвы, в которые вошли директора школ, сотрудники Московского центра «Патриот.Спорт», педагоги и школьники.

Игроков на поле приветствовали президент Фонда развития футбола инвалидов «Равные возможности» Алексей Климкин и вице-президент Федерации спорта слепых России Александр Махов, которые подчеркнули важность проведения таких совместных матчей и спортивных фестивалей.

— Игры проходили по правилам футбола среди незрячих, когда у всех игроков на глазах повязки и они ничего не видят, а ориентироваться можно только по звуку мяча, внутри которого — трещотка, и по подсказкам вратаря. Команды состоят из четырех полевых игроков и вратаря, футбольный матч — из двух таймов по 10 минут каждый, — рассказали в Департаменте образования и науки Москвы.

Перед матчами для всех игроков была проведена тренировка и показательный мастер-класс от мужской сборной. Затем на поле встретились команды Департамента образования и науки города Москвы и мужская сборная России по футболу среди незрячих. После чего женская сборная России по футболу среди незрячих сыграла со столичными педагогами и школьниками.

— На манеже во время игры было очень тихо, хотя болельщиков собралось много. И это тоже одна из особенностей незрячего футбола. Участники команд в процессе игры кричат слово «бой», чтобы по голосу было понятно, где они. А зрителей специально просят соблюдать тишину, ведь игроки должны слышать трещотку в мяче, определять его направление и не отвлекаться на посторонние звуки, — добавили в департаменте.

Организаторы отметили, что «Матчи добра» будут продолжены. В планах провести инклюзивные спортивные встречи не только по футболу, но и по другим видам спорта. Такие фестивали не просто объединяют, но и помогают найти единомышленников и друзей всем их участникам.