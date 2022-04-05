Самые сильные и выносливые школьники заработали медали

Ученик школы № 491 Тимофей Гришкин выполняет рывок штанги, показывая свою силу на соревнованиях / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В стенах школы № 491 прошел открытый турнир по жиму штанги лежа.

В спортзале собираются ученики 7–9-х классов, парни и девушки. Почти все они участники школьной секции тяжелой атлетики. Сначала проходит взвешивание, чтобы определить весовую категорию спортсменов. Пока судьи готовят снаряды, ученики разминаются. И вот звучит команда тренера Александра Беззубова построиться. Первыми на помост выходят ребята весом до 50 килограммов. Им предстоит поднять штангу весом 15–20 килограммов.

Участникам дается три попытки жима, с каждым разом вес снаряда увеличивается. По итогам турнира определят троих победителей в каждой весовой категории.

— Николь Гришина! — командует судья. Девушка выходит на помост, ложится на скамью, кладет руки на гриф. Тренер помогает снять тяжелый снаряд со стоек. Николь занимает стартовое положение «выпрямленные руки» со штангой. Звучит команда Беззубова: «Жим!» Девушка сгибает руки и касается грифом груди — это обязательное условия соревнований, — и снова распрямляет руки со штангой. Жим засчитан. Николь подняла снаряд весом 15 килограммов.

Затем на помост выходят ребята большей весовой категории. Восьмиклассник Тимофей Гришкин уже опытный тяжелоатлет. Он занимается этим спортом уже шесть лет, занял второе место во всероссийском турнире.

— Мой лучший результат 95 килограммов по жиму штанги лежа и 118 килограммов в рывке — подъеме снаряда над головой, — рассказывает Тимофей.

На первой попытке восьмиклассник Тимофей Гришкин уверенно поднял штангу весом 75 килограммов и вошел в тройку победителей своей весовой категории.