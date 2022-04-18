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ЦСКА постарается вернуть себе Кубок Гагарина

Александр Шапиро

Спорт
ЦСКА постарается вернуть себе Кубок Гагарина
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

В Магнитогорске 18 апреля стартует главная серия Континентальной хоккейной лиги — финал, в котором столичный ЦСКА под руководством тренера-дебютанта Сергея Федорова постарается вернуть себе Кубок Гагарина. Интересно, что соперником будет магнитогорский «Металлург» — клуб, где нынешний наставник армейцев завершал свою хоккейную карьеру.

Если говорить о тренерском опыте, то его больше, бесспорно, у главного тренера уральцев Ильи Воробьева, уже побеждавшего со своей командой в розыгрыше Кубка Гагарина. Зато у его визави Федорова не занимать опыта в качестве игрока в решающих сериях плей-офф. Не будем забывать, что Федоров — трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта» и один из лучших игроков в истории сильнейшей лиги мира.

Выход ЦСКА в финал Кубка Гагарина, бесспорно, — огромный успех для Федорова-тренера. Он часто на пресс-конференциях благодарит своих помощников, тем самым давая понять, что успех — это плод общей работы. В ЦСКА собрался коллектив единомышленников, причем это касается как тренерского штаба, так и игроков, среди которых сплав опыта и молодости. Самому юному игроку армейцев — форварду Прохору Полтапову — лишь 19 лет, а самому опытному — Александру Попову — в августе исполнится 42.

ЦСКА в последние годы является сильнейшим столичным клубом, и после проигрыша в прошлогоднем финале «Авангарду» армейцы постараются реабилитироваться перед своими болельщиками в серии с «Магниткой». Нужно также доказать, что неудача на своем льду в решающем, седьмом, матче с уральским клубом весной 2016 года — это случайность. Сейчас ЦСКА намного сильнее, именно армейцев многие считают фаворитом финала.

— Для ЦСКА очень непростой выдалась серия против СКА, — говорит заслуженный тренер России Владимир Плющев. Армейцы, уступая в серии 2:3, в итоге вырвали победу, причем в седьмой игре практически не допустили ни единой ошибки. ЦСКА подходит к финалу в идеальной форме.

Что же «Магнитка»? Уральцы стали победителями регулярного чемпионата и не прочь сделать дубль. Кстати, статистика первых матчей финала не в пользу «Металлурга». Команда в трех предыдущих финалах Кубка Гагарина начинала с поражения, а вот ЦСКА дважды выигрывал и дважды уступал.

Первые две игры финала пройдут в Магнитогорске 18 и 20 апреля, затем серия вместе с Кубком Гагарина переместится в Москву. Известно, что на матчи в столице (22 и 24 апреля) билеты уже практически не достать. Пятый и, если потребуется, седьмой матчи (26 и 30 апреля) пройдут вновь на Урале, а на 28 апреля запланирован, опять же если понадобится, шестой матч в Москве.

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