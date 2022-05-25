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В Туле прошел фестиваль регби

Александр Шапиро
Спорт
В Туле прошел фестиваль регби
Фото: Владимир Лодяков

Более 500 участников со всей России собрал фестиваль регби, который прошел в Туле. Помимо самого фестиваля зрители увидели матч профессиональных спортсменов между местным «Арсеналом» и молодежной командой ЦСКА.

— Регби в России стремительно развивается во многих регионах, — отметил на торжественном открытии фестиваля вице-губернатор Тульской области Сергей Егоров. — Эта захватывающая игра подходит для всех возрастов и физических возможностей. У нас в регионе есть своя команда, но сегодня к нам присоединилось большое количество новых игроков. Мы благодарны организаторам, что они выбрали Тулу для проведения этого праздника.

Регбийный клуб ЦСКА и Федерация регби России ведут активную работу по популяризации этого вида спорта. Причем не только профессионального, но и любительского, и детского.

Во время праздника при входе на игровые поля работала зона активностей. Каждый желающий мог сделать яркие фотографии на память с тульскими самоварами, попробовать себя на меткость в бросании регбийных мячей в мишени надувных ворот, пройти регбийную полосу препятствий или сделать аквагрим. И как же без настоящих тульских пряников — попробовать знаменитые лакомства участники и гости регбийного фестиваля могли прямо на кромке поля.

Одно из ключевых событий регбийного фестиваля в Туле стало подписание соглашения между Правительством Тульской области и Регби-клубом ЦСКА о сотрудничестве и взаимодействии для развития регби в регионе. Подписали документ президент Регби-клуба ЦСКА Алексей Митрюшин и министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.

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