Пикник в стиле регби

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В минувший уик-энд в Москве состоялся уникальный регбийный пикник от регби-клуба ЦСКА. Мероприятие прошло на открытом воздухе в одном из самых живописных природных уголков Москвы. Главный принцип праздника заключался не столько в победе, сколько в общении, дружеской атмосфере и кулинарных навыках участников, которые под конец дня оценили капитаны команд.

В программе регбийного пикника была большая развлекательная и кулинарная программа: много музыки и общения, надувные ворота и полоса препятствий от регби-клуба ЦСКА, традиционный конкурс капитанов и кулинарные изыски от участников, которые могли попробовать все желающие. Каждая команда приезжала со своим фирменным блюдом и дополняла праздничный стол. К примеру, представители Тулы растопили дровами самовар и угощали всех гостей знаменитыми тульскими пряниками, а еще одна команда привезла две машины арбузов и символичных для регби вкуснейших дынь. В подобном формате соревнования по тэг-регби прошли впервые.

— Дух победы присутствует в каждом из нас, независимо от уровня команд и физической подготовки, поэтому сегодня традиционно все команды настроены сражаться за победу, – отметил перед началом игр президент РК ЦСКА Алексей Митрюшин. — Мы видим желание играть и быть лучшими, но регби — это джентльменский вид спорта, поэтому мы всегда соблюдаем наши главные постулаты: дисциплину, страсть, уважение, дружбу и поддержку.

В импровизированном турнире на полях гольф-клуба «Крылатское» играли 12 команд. Сначала прошли матчи квалификации, затем начались игры по кубковой системе, поэтому все места в итоге были разыграны, победила дружба, но перед официальным осенним туром такие игры стали хорошей проверкой спортивной готовности команд. Отнюдь не случайно, что организаторы выбрали местом проведения именно гольф-клуб, ведь история регби и гольфа идет параллельными курсами уже более 170 лет.