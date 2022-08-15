Более девяти тысяч человек сразятся за звание лучших атлетов страны

Спортсменки Елизавета Ряднинская (слева) и Светлана Задыхина выступили на летней Спартакиаде-2022 / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В Москве стартовала Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов — 2022. За звание лучших поборются спортсмены из всех 85 регионов страны.

Спортсменка по тхэквондо Елизавета Ряднинская выходит на татами — мягкое покрытие арены для боя в единоборствах. Ее голову защищает шлем, а тело — прочный и легкий жилет-протектор, в который встроены специальные датчики. Они считывают силу удара, за который спортсмены получают баллы. Ее соперницей стала Светлана Задыхина из Самарской области.

Поединок девушек состоит из трех раундов продолжительностью по две минуты. Судья дает сигнал взмахом руки. Бой начинается. Соперники обмениваются ударами, стараясь выполнить самый ценный по баллам — с разворота в голову соперника. За него можно получить максимальные пять баллов. Болельщики и товарищи по команде выкрикивают слова поддержки, заряжая Елизавету на победу. Напряжение растет, и в один момент москвичка перехватывает инициативу, нанося сопернице точные удары. А затем, балансируя на одной ноге, Елизавета Ряднинская с разворота пробивает сопернице в корпус, зарабатывая победные очки и проходя в финал соревнования.

— Самое главное для спортсмена на татами — хладнокровие, уверенность и умение молниеносно реагировать на действия противника, — рассказывает Елизавета Ряднинская. — А еще очень важна тактика ведения боя, чтобы забрать каждый свой момент и заработать баллы. Мне, например, удобнее всегда быть впереди и не давать противнику возможности адаптироваться к моим действиям.

Елизавета занимается тхэквондо более 13 лет, а в 2018 году она завоевала золотую медаль на летних юношеских Олимпийских играх в весовой категории девочек до 49 кг. Но, несмотря на свой опыт, спортсменка отмечает серьезный уровень соперников.

— До тхэквондо я занималась танцами, что помогло мне понять язык тела, — отмечает Ряднинская. — В спортивной карьере эти навыки очень пригодились, чтобы успешно освоить сложные приемы и разработать свои коронные удары.

Всего для соревнований по тхэквондо были отобраны лучшие спортсмены со всей страны, по 16 человек в каждой из восьми весовых категорий, от 49 до 80 и более килограммов.

— Для того чтобы участвовать в этом турнире, необходимо быть минимум призером кубка России. Можно с уверенностью сказать, что это турнир сильнейших тхэквондистов в стране, — рассказал начальник отдела по организации и проведению спортивных мероприятий Союза тхэквондо России Александр Филиппов. — Для нас в первую очередь важна безопасность спортсменов, поэтому всю экипировку проверяют перед началом каждого поединка. Помимо этого на площадке всегда находится врач, который окажет при необходимости медицинскую помощь.

По словам Филиппова, во избежание личных симпатий спортсменов и судей из одного федерального округа не ставят на один бой, поэтому оценка максимально беспристрастная и честная.

— При этом чем сложнее был нанесенный удар, тем больше баллов он принесет спортсмену, — добавляет Филиппов. — И еще важно, чтобы удар был сильным и его засчитал датчик.

Помимо соревнований по тхэквондо, на Спартикиаде-2022 также проводятся соревнования по велоспорту, боксу, водному поло, синхронному плаванию, волейболу, баскетболу, серфингу и другим дисциплинам. Организатором Всероссийской спартакиады выступает Министерство спорта России.

Всего в соревнованиях примут участие около 13 тысяч человек, из них 9200 спортсменов и 3800 тренеров и специалистов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вадим Иванов, главный тренер сборной России по тхэквондо:

— Наши спортсмены по уровню подготовки, а также количеству медалей и титулов — лучшие в мире. В этом нет сомнений. В нынешней ситуации им необходимо постоянно поддерживать себя в форме, поэтому подобные соревнования крайне важны. Организовываются они в соответствии с мировыми стандартами, ведется жесткий отбор не только самих участников, но и судей.