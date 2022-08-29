Время побеждать: самые популярные виды спорта Донбасса — футбол, боевые искусства, триатлон

Игрок команды школы № 53 Мариуполя Никита Живлюк (в центре) забил три гола на турнире «Кубок мира». Это первое футбольное соревнование с момента освобождения приморского города / Фото: Министерство спорта, молодежи и туризма ДНР

Заместитель министра спорта России Одес Байсултанов предложил организовать единый чемпионат по футболу для команд Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона. Это лишь одна из мер, которые предпринимаются для поддержания спорта в народных республиках. А эта сфера, несмотря на частые обстрелы и бомбежки, бурно развивается. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал о достижениях и победах спортсменов с Донбасса.

Несмотря на постоянные обстрелы, боевые действия, провокации и атаки ВСУ, жители Донбасса не опускают руки. Они принимаются восстанавливать разрушенные дома, как только затихнет вражеский огонь, ходить на выставки и развивать спорт.

Стадионные кратеры

Один из самых популярных видов спорта в ДНР и ЛНР — это, конечно же, футбол. С 2015 года в обеих республиках проводятся местные чемпионаты по футболу. Главная арена для проведения турниров в ЛНР — стадион имени Ленина в Луганске, в ДНР — арена «Авангард». Она, кстати, в 2021 году стала домашним полем для матча луганской «Зари» во время украинской Премьер-лиги. Однако сейчас «Авангард» непригоден для проведения крупных соревнований. Стадион поврежден во время боевых действий. Впрочем, иногда на безопасных участках этого поля играют воспитанники местных спортивных школ.

— Тяжело смотреть на то, что сейчас происходит со стадионами и с республикой в целом. Мы продолжаем тренироваться и стараемся показывать хорошие результаты, даже несмотря на происходящее. Иногда даже не знаешь, что будет завтра. Если раньше, например, на «Донбасс Арене» проходили матчи мирового уровня, «Шахтер» обыгрывал футбольных грандов, то сейчас арена непригодна для использования. Кратеры от бомб повсюду. И никто не знает, когда туда упадет новый снаряд, — рассказывает главный тренер сборной ДНР по футболу Игорь Король.

Сборные республик состоят в Конфедерации независимых футбольных ассоциаций. Эта организация объединяет команды непризнанных или частично признанных государств, различных автономий и этнических групп. В нее входят более 60 сборных. Один раз в два года конфедерация проводит кубки мира и Европы. И сборные ДНР и ЛНР участвуют в этих чемпионатах с 2014 года.

Клубный футбол в республиках тоже есть, но он сейчас находится не в самом лучшем положении. Несмотря на это, министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что команды из ДНР и ЛНР могут присоединиться к российскому чемпионату.

— Естественно, мы этого хотим, к этому стремимся, — говорит президент футбольного союза ДНР Павел Давыденко. — Если создать команду из лучших футболистов республики, мы достаточно конкурентоспособны. Мы можем собрать команду для участия в Футбольной национальной лиге — 2 (ФНЛ-2) с перспективой участия в первой лиге. Но об участии в Российской премьер-лиге речи пока не идет, для этого нужно больше тренироваться. А сейчас такой возможности нет.

По его словам, практическая реализация этой идеи возможна лишь после полного освобождения территории Донбасса. Кроме того, предстоит проанализировать экономические возможности для участия в российских соревнованиях.

— Стоит ориентироваться на этот вектор и дальше. Особенно важно развивать детско-юношеский футбол, чтобы у нас был хороший базис для подготовки к крупным соревнованиям. Я думаю, что у нас достаточно хорошая перспектива в РФ. Наши ребята смогут прославить республиканский футбол и вернуть его на былой высокий уровень, — заключил Павел Давыденко.

Он добавил, что, конечно, для восстановления спортивной инфраструктуры понадобится как минимум несколько лет. Но даже несмотря на это, дончане не собираются опускать руки. Они продолжат отстаивать свою землю и спортивную честь.

Новая страница

Еще одной важной составляющей спорта на Донбассе всегда были боевые искусства. Боксерская школа ДНР выпустила нескольких великих атлетов, которые защищали честь Советского Союза на международных соревнованиях. Например, боксер Виктор Иванов — чемпион СССР 1976 года, участник Олимпиады того же года в Монреале. Он родился и вырос в городе Сталино (ныне Донецк. — «ВМ»). Сейчас в республике тоже куются будущие чемпионы. Например, недавно представители ДНР поднялись на пьедестал юниорских соревнований в Иркутске. Юные боксеры с Донбасса Ульяна Савро и Тимур Дубин взяли золотую и бронзовую медали соответственно. И это только малая часть побед спортсменов из ДНР.

— Мы гордимся тем, что даже в таких условиях наши спортсмены занимают призовые места на соревнованиях. Конечно, напряженная ситуация, в которой мы живем уже восемь лет, повлияла на многие вещи. Но я всегда стараюсь верить в лучшее. И это я пропагандирую среди своих воспитанников. Я говорю им: «Только вперед — назад пути нет». Для любого спортсмена важно верить в победу, в светлое будущее. Это затмевает все плохие мысли даже в темные времена, — считает вице-президент Федерации бокса ДНР Виктор Перун.

Он добавил, что спортсмены с Донбасса сотрудничают с Федерацией бокса РФ. Представители российской организации приезжают в народные республики, проводят мастер-классы, привозят необходимый инвентарь, чтобы дети могли заниматься.

— А еще россияне нам помогают отстраивать и ремонтировать спортивные площадки и залы. Сейчас на всей территории ДНР функционирует 17 клубов бокса. А год назад их было всего 14. Вроде бы немного, но в условиях военных действий это, согласитесь, значительные улучшения. Большинство этих клубов находится в Донецке и Горловке, есть еще в Шахтерске и Макеевке. Всего один находится в Харцызске. Там, кстати, планируется построить еще один центр для подготовки спортсменов, — уточнил Виктор Перун.

Даже несмотря на обстрелы со стороны ВСУ, все местные боксеры в один голос твердят: «Хотим побеждать!» И условия для этих «викторий» в республике стараются создавать. Например, недавно в ДНР открылась первая школа самбо. Она работает на базе общеобразовательной школы в поселке Мангуш.

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— Можно считать, что начинается новая страница в истории самбо в ДНР. Эта школа — возможности для развития ребят. Там их подготовят к соревнованиям и выполнению спортивных разрядов, — подчеркивает главный тренер сборной республики по самбо Вячеслав Леонов. — Хочу отметить, что Россия очень сильно посодействовала в вопросах восстановления спортивной инфраструктуры в ДНР. Нам помогли стройматериалами и деньгами. К тому же наших спортсменов приглашают выступать на российских соревнованиях. Это тоже большая поддержка. Для молодых самбистов это очень важно.

Он добавил, что в республику приезжают и российские тренеры по самбо. Это особенно важно в условиях, когда более 50 тренеров по этому виду спорта из разных клубов добровольно ушли на фронт защищать свою Родину. Большинство из них до сих пор находятся в эпицентрах боевых действий. Шестеро уже вернулись домой с ранениями.

Но дончане не унывают. Планируется, что уже в 2022 году при поддержке Всероссийской федерации самбо в Донецке откроется еще две профильные секции, а затем эта практика распространится по другим регионам республики. Также лучшим самбистам с Донбасса дали возможность тренироваться и жить в Санкт-Петербурге. Там они готовятся к предстоящим соревнованиям.

— Возможности для роста юных дарований есть, и с каждым днем они только расширяются. При правильной подготовке и стратегии развития через год–другой, а может, и раньше, можно будет уверенно выступать на крупных чемпионатах и побеждать соперников, — заключил Вячеслав Леонов.

Награды для поднятия духа

Еще один очень популярный вид спорта на Донбассе — легкая атлетика. В Донецке даже во время проведения специальной военной операции работает училище олимпийского резерва имени Сергея Бубки. Это один из немногих центров физической культуры и спорта, который не пострадал от обстрелов. Здесь учатся, растут и тренируются будущие бегуны, прыгуны с шестом и метатели ядра. По словам директора училища Александра Середы, донецкие атлеты могут конкурировать на серьезных соревнованиях.

— Ничто не помешало нам выполнять стоящие перед нами задачи, связанные с подготовкой олимпийского резерва, профессиональной подготовкой специалистов спортивного профиля и воспитанием ответственных граждан нашей республики, — говорит Александр Середа. — Самое главное — сегодня мы уверенно интегрируемся в образовательное пространство России, продолжаем плодотворное сотрудничество с российскими спортивными учреждениями и федерациями по всем видам спорта.

Благодаря этому спортсмены училища выезжали на длительные учебно-тренировочные сборы в разные регионы России, успешно проявляли себя на соревнованиях, а недавно они стали участниками масштабного оздоровительного проекта «Урал — детям Донбасса».

В училище имени Сергея Бубки готовят атлетов по 15 направлениям. Очень популярной дисциплиной среди дончан стал триатлон — мультиспортивная гонка, состоящая из непрерывного последовательного прохождения трех этапов: плавания, велогонки и бега. По словам тренера училища Дарьи Клевакиной, это сложный вид спорта, но дети чаще всего выбирают именно его.

— Я занимаюсь легкой атлетикой уже 25 лет, 10 из них — тренирую ребят. Но за эти годы я не видела, чтобы столько детей, сколько сейчас, шло именно в триатлон. Наверное, этот вид спорта выбирают, потому что ребята имеют возможность реализовать себя сразу и в плавании, и в беге, и в велоспорте. А мы только рады такому энтузиазму и делаем все возможное, чтобы мечты юных спортсменов сбывались, — говорит Дарья Клевакина.

В течение учебного года атлеты тренируются по пять раз в неделю. Кроме того, они участвуют во всероссийских соревнованиях и турнирах между спортсменами училища.

— Есть большие успехи, которыми мы можем гордиться. В июне 2022 года, например, наши ученики Даниил Панченко и Валерия Зубова заняли третье и второе места соответственно на соревнованиях, которые проходили в городе Горячий Ключ среди учащихся 15–17 лет. В них принимали участие более ста спортсменов из России, ДНР и ЛНР. Надеемся, что и другие наши ученики смогут в ближайшем будущем порадовать нас новыми победами, — заключила Дарья Клевакина.

Также среди студентов училища очень популярен велоспорт. Главная местная представительница этого направления — 15-летняя Дарья Черниченко. 12 июня девушка завоевала третье место на первенстве Адыгеи по велосипедному спорту в гонке «критериум-шоссе». В заезде участвовали более 130 спортсменов из Омска, Адыгеи, Краснодарского края и ДНР. Затем Дарья взяла серебро в индивидуальной гонке преследования на дистанции в два километра среди девушек 15–16 лет. В коллекции Дарьи это уже 37-я медаль. Но юная чемпионка признается, что обменяла бы все свои награды на мирное небо над головой.

— Когда я тренируюсь, стараюсь не думать о том, что происходит вокруг. Помню, восемь лет назад, когда в республике начали греметь первые взрывы, я пряталась от каждого шороха. Было очень страшно. Едешь по дороге на велосипеде, а неподалеку рушатся здания. Я часто плакала. Сейчас для меня, как и для многих дончан, это уже стало нормой жизни, как бы печально это ни звучало. Тоже страшно, но уже не так, как раньше. Так что я теперь готовлюсь к соревнованиям, как обычно. Тренировки у меня каждый день — все по расписанию. Иногда перед сном, когда ложусь в постель, мечтаю о международных соревнованиях. А главная моя цель — победа на Олимпийских играх. Но сейчас, к сожалению, реалии таковы, что нужно извлекать максимальную пользу из того, что имеешь. Пока мне достаточно того, что мои победы — это лучик света для моей семьи, друзей, знакомых и тренеров.

Кроме училища имени Сергея Бубки, в ДНР функционирует еще три спортивных зала для подготовки легкоатлетов. Два из них находятся в Донецке, а еще один — в Горловке. Остальные восемь спортивных центров были разрушены во время боев. В данный момент они непригодны для использования. В будущем их планируют восстановить, но, сколько на это потребуется времени — пока не ясно.

В целом спорт на Донбассе развивается. И тяжелая ситуация не препятствует спортсменам из ДНР и ЛНР каждый день превозмогать себя и покорять новые вершины. К тому же стимул не сдаваться спортсменам дает поддержка со стороны правительств республик, России и общественных организаций. В конечном счете люди видят, что даже в темные времена есть что-то действительно светлое. Это победы, которых добиваются спортсмены народных республик.

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

КСТАТИ

На Открытом региональном турнире по баскетболу, который прошел с 23 по 27 августа, приняли участие 60 спортсменов в возрасте от 15 до 17 лет из ДНР, ЛНР и Казахстана. Честь народных республик защищали три команды: две женские и одна мужская. По итогу мужская команда Луганска заняла третье место. А спортсмен Антон Ильин стал лучшим защитником и самым результативным игроком турнира.

Кроме того, в осенней части восьмого сезона Высшего дивизиона Национальной студенческой футбольной лиги, которая стартует 11 сентября в Санкт-Петербурге, свое выступление в группе «В» продолжат команды из ДНР и ЛНР. Сборная студентов из академии МВД Донецка сейчас занимает второе место в своей подгруппе.

ТОП–3

Лучшие чемпионы в истории ДНР

Александр Ягубкин — родился 25 марта 1961 года в Сталине (Донецк). Абсолютный чемпион СССР по боксу (1980). Четырехкратный чемпион СССР (1982– 1984, 1987). Трехкратный чемпион Европы (1981, 1983, 1985). Двукратный обладатель Кубка мира (1983, 1985). Чемпион мира (1982). Заслуженный мастер спорта СССР.

Валерий Подлужный — родился в Сталине (Донецк) 22 августа 1952 года. Советский легкоатлет, прыгун в длину, призер летних Олимпийских игр 1980 года, десятикратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР (1974).