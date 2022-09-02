Восемь шайб, кулачный бой и 7 тысяч болельщиков: как начался сезон КХЛ

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Матчем между магнитогорским «Металлургом» и столичным ЦСКА в Москве стартовал очередной, 15-й по счету, чемпионат Континентальной Хоккейной Лиги.

Перед началом встречи с приветственными словами выступили министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и президент КХЛ Алексей Морозов.

Прошлогодние участники финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА и «Металлург» выдали великолепный по своему накалу поединок и, как и в прошлогодней серии, сильнее были армейцы. Они одержали волевую победу со счетом 6:2, проигрывая после первого периода 0:2.

То, что произошло с уральцами во втором периоде, не понял даже их наставник Илья Воробьев.

— Сегодня соперник преподал нам хороший урок. Нам показали, над чем нужно работать, будем разбираться», — заявил он на послематчевой пресс-конференции.

ЦСКА действительно с середины второго периода был чемпионским. Команда полностью провалила стартовый отрезок, но после перерыва значительно прибавила. Заиграла быстрее, уральцы просто не успевали за быстрыми форвардами москвичей. Пять пропущенных шайб подряд — таким получился для «Металлурга» второй отрезок игры.

Третий период положение дел в матче не изменил, ЦСКА увеличил разницу, но самым запоминающимся для болельщиков стал кулачный бой москвича Соркина и магнитогорца Минулина, после которого, кстати, армейцы и поставили победную точку в матче.

— Начало оставляет желать лучшего: пропустили пару голов, заработали большое удаление. Мы сыграли три разных периода. Рад за команду, что нашли в себе силы, немного успокоились, и когда «Магнитка» дала слабость, воспользовались этим, начали забивать. Спасибо нашему вратарю, во втором периоде на пять минут выключились из игры, он спас в семи моментах подряд, — подвел итоги матча наставник армейцев Сергей Федоров.

Зрители от такого старта сезона были в восторге, правда, аншлага на трибунах не случилось. Почему, однозначно сказать сложно. Одной из причин могло стать раннее начало матча (в 19:00 вместо обычных 19:30).

Зато среди зрителей были легенды, ветераны отечественного хоккея, участники легендарной Суперсерии 1972 года с канадцами — Борис Михайлов, Александр Якушев, Владимир Лутченко, Александр Волчков и Юрий Ляпкин.

Кстати, перед началом матча на медиакубе был показан ролик, посвященный юбилею Суперсерии-72, а президент ФХР Владислав Третьяк, который защищал в матчах Суперсерии ворота сборной СССР, в своей приветственной речи еще раз отдал должное партнерам.