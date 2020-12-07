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Юрий Лоза рассказал, как его «кинули» на отдыхе в Крыму
Юрий Лоза любит отдыхать в Керчи — городе своего детства / Фото: YouTube.com / Юрий Лоза

Юрий Лоза рассказал, как его «кинули» на отдыхе в Крыму

Олег Сыров

Звезды

Юрий Лоза рассказал, что во время поездки на отдых в Крым его обманули на 11 тысяч рублей. По словам артиста, полиция отказала ему в возбуждении уголовного дела, так как в сервисе электронных платежей не захотели сказать следователю, кому переведена украденная у певца сумма. Об этом известный музыкант сообщил «Вечерней Москве». Ранее о неприятном инциденте он написал в своей социальной сети.

Юрий Лоза пояснил корреспонденту, что периодически посещает Керчь — город своего детства. Он добавил, что в связи с пандемией не смог отдохнуть в Болгарии, но зато трижды посетил Крым. По словам артиста, с жильем в Крыму его «кинули» еще в сентябре:

— Это распространенный вид мошенничества. Увы, из обманутых я не первый и даже не десятый! Все просто, в Сети некто вывешивает «левые» фотографии и пишет объявление о том, что якобы сдает в курортном городе жилье. Получает переводом аванс, потом перестает выходить на связь. Приехав, вы обнаруживаете, что в «арендованном» вами месте живут совсем другие люди и квартиру они не сдают, — уточнил Лоза.

Музыкант добавил — приехав в Керчь и сообразив, что обманут, он решил проблему на месте, сняв другую гостиницу. Позже в Крыму он подал заявление в УВД. Однако, по словам артиста, ситуация застопорилась.

— Абсурд! Мне прислали из полиции ответ, что сервис электронных платежей «Яндекс. деньги» их запрос проигнорировал, поэтому дело по факту мошенничества возбуждать не будут! Получается, преступление — не преступление. Жулики могут продолжать безнаказанно обманывать народ! — возмутился поэт и композитор.

Собеседник «Вечерней Москвы» узнал, что «сайт не несет ответственности за публикуемые объявления, злоумышленник может находиться в любом месте». Лоза добавил, что на запрос полиции «Яндекс-служба» не ответила. Он предположил, что о подобных казусах мошенники прекрасно осведомлены, поэтому чувствуют свою безнаказанность и будут продолжать обманывать граждан.

Юрий Лоза пояснил, что понимает — мошенники могут «работать» из мест лишения свободы или с территории ближнего зарубежья, и установить личности преступников можно, только отследив владельца карты, на которую поступают добытые обманным путем деньги.

Певец с сожалением отметил, что в полученном из Крыма ответе полиция предложила ему в качестве контакта телефонный номер факса, дозвониться им Лоза не смог:

— Я пытался связаться со следователем, но это невозможно, за неделю никто трубку так и не поднял! — отметил артист.

На прощание Юрий Лоза пошутил, что закрытие границ оказалось выгодно не только для отечественного туризма, но и для жуликов.

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