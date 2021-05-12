Никита Панфилов: люблю покой и экстрим

Актер Никита Панфилов / Фото: Пресс-служба НТВ

Никита Панфилов, известный зрителям яркими ролями в многосерийных лентах «Лихач» и «Мажор», приступил к съемкам в новом сезоне сериала «Пес».

В беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» Никита Панфилов, недавно отметивший 42-й день рождения, рассказал о съемках нового сезона многосерийного фильма «Пес», признался, что сильно отличается от своих экранных героев, а также объяснил, почему после перерыва в несколько лет снова вернулся на театральную сцену.

— Никита, как отметили день рождения?

— Славу богу, в этом году у нас не вводили локдаун из-за пандемии COVID-19, поэтому была возможность провести этот день с друзьями. В прошлом году отмечал посемейному: я, теща и дочка Аврора. А в позапрошлом году — 40-летие — вообще не отмечал. День рождения — это праздник больше для друзей, родных, знакомых, но уже не для меня.

— Часто удается встречаться с друзьями, родственниками?

— Сейчас у меня очень напряженный график — идут съемки седьмого сезона сериала «Пес».

— Приоткройте завесу: в новых сериях зрителей ожидают какие-либо неожиданные повороты сюжета?

— Знаете, это как кот в мешке: неизвестно, что в итоге получится. С каждым сезоном нам позволяют все больше и больше добавлять что-то в сценарий, поэтому получается все интереснее. Ну а кто знает наших героев: Макса, Леонидова и Гнездилова — лучше, чем я, Андрей Саминин и Михаил Жонин? Мы с этими персонажами живем уже семь лет.

— Почему у вашего четвероногого напарника нет нормальной клички?

— Мой Макс — человек простой, он и мышь назвал бы Мышь, кота — Кот, чтобы не заморачиваться. Вы заметили, наверное, что и одежда у него одна и та же — семь пар одинаковых вещей. Поэтому и собаку назвал так — Пес.

— В перерывах между сезонами Пес вас не забывает?

— Да вы что! Я же человек, дарующий ему колбасу, как он может меня забыть? Он смотрит не в глаза мне, а на руки: принес ли я ему любимое угощение. Он даже хозяина меньше слушается, чем меня.

— В сериалах «Пес», «Лихач» у вас образ мачо, бесстрашного, сильного мужчины. Не боитесь стать заложником своей внешности?

— Нет, у меня есть и другие роли, и их, славу богу, достаточно: это сериалы «Мажор», «Сладкая жизнь», «Победители» , фильм «Духless». А в Малом театре с моим участием идет спектакль «Физики» по пьесе швейцарского драматурга Фридриха Дюрренматта, в котором зрители видят меня тоже совершенно в другом амплуа.

Кадры из сериала «Победители» / 2017

— Эта роль пациента психиатрической больницы тяжела для вас?

— Не должно быть тяжелых ролей! Нужно купаться в каждой роли, особенно в театре, и тогда ты будешь получать искреннее удовольствие от своей игры, и для зрителей этот спектакль будет легким.

— Вы 10 лет прослужили в МХТ имени Чехова, не пожалели, что ушли из театра?

— Нет. У человека должен быть рост, а когда не получается расти в том или ином месте, то нужно искать новое, не застаиваться, иначе для актера это может плохо закончиться. Последней каплей стало то, что после гибели Марины Голуб у меня слетели три большие роли. Я понял, что не хочу подыгрывать, а хочу играть. Не жалею, что в МХТ прослужил 10 лет, и не жалею, что ушел. Но я сильно скучал по сцене. Сейчас как приглашенный артист сотрудничаю с Малым театром, но скоро планируем подписать договор.

— Многие артисты говорят, что зрители часто отождествляют их с героями. Вы с таким сталкивались?

— Это было после «Мажора». В соцсети мне писали: «Стас, ты за что убил Игоряныча? Умри от СПИДа!» Я в шутку отвечал, что не хотел убивать, меня сценаристы заставили. Люди пишут искренне, переживают из-за гибели полюбившегося персонажа, разочаровываются, злятся. Хорошо это или плохо, я пока что не понял.

— Кто из ваших персонажей больше похож на вас настоящего?

— Никто. Я скучный семейный человек. Мне нравится ковыряться в земле на даче. У меня 20 деревьев, растут овощи, фрукты. Когда занимаюсь огородом, отключаюсь от всех проблем.

— Между тем вы любите и экстремальные увлечения?

— Для меня это возможность переключаться и набраться новых ощущений. Я и на параплане летал, пробовал сноуборд, маунтинбайк. Хотя рос достаточно замкнутым ребенком, это профессия сделала меня открытым человеком. Иногда такие выплески должны быть, потому что во мне существуют два взаимоисключающих человека: один любит дом, детей, тишину и спокойствие, а другому нужно рвать, метать, бежать... Иногда второму нужно давать волю.

— У вас третий брак. Что для вас семья?

— Для меня семья — это все. Именно поэтому у меня и третий брак. Нельзя кого-то терпеть, нельзя, чтобы кто-то терпел тебя. Актеры — это сумасшедшие люди, с ними тяжело ужиться. Я не исключаю того, что два предыдущих брака распались и по моей вине. Всегда виноваты двое.

— В третьем браке вы нашли то, что искали?

— Не знаю, как можно сказать, удался ли брак. Когда я умру и у меня на том свете спросят: «Твой брак удался?», вот тогда отвечу на этот вопрос. А пока я просто счастлив и наслаждаюсь этим. Счастье любит тишину, поэтому я не выкладываю семейные фотографии в соцсети. Есть публичная жизнь, а есть личная, которая всегда со мной.

— В одном из интервью вы рассказывали, что с детства были за кулисами театра со своими родителями. А сегодня вы берете своих детей в театр или на съемки?

— Нет, Аврора еще маленькая, а Добрыню пока не получалось взять, но если будет возможность, то, конечно же, возьму, потому что это интересно. Это отдельная жизнь, которую обязательно нужно посмотреть изнутри. Помню, как меня родители впервые взяли в театр. С года до четырех лет я жил с бабушкой и дедушкой, поскольку мои родители учились и одновременно работали.

Я рос совершенно тепличным существом. И тут меня вдруг выдернули из тепла и уюта, да еще и вывели на сцену: я должен был с мечом пройти из одной кулисы в другую. Совершенно не понимал, зачем меня заставляют это делать. Стоял и смотрел. Отец на меня даже прикрикнул, и я все же прошел по сцене. Закулисье театра очень интересно, наверное, так же, как и закулисье цирка, где я еще ни разу не был.

— Говорят, когда мужчина становится папой девочки, у него возникают совершенно другие ощущения, нежели когда он воспитывает мальчика...

— У меня с рождением дочки случился прямо коллапс. Это до такой степени два разных мира — принцесса и воин. Вселенская нежность и вселенское разрушение. Я перестраивал себя долго. Девочка может просто подойти и обнять тебя, не укусив при этом за лысину. Сын и дочь — две совершенно разные планеты, Марс и Венера.

— Как вы считаете, какие качества нужно прививать девочке, а какие мальчику?

— Прежде всего дети должны жить в любви. Единственная разница в том, что с мальчиком нужно быть построже, иначе потом можно «не поймать».

— Вы считаете себя счастливым человеком?

— Да, по жизни я всегда успеваю запрыгнуть в последний вагон, но это всегда СВ.

ДОСЬЕ

Никита Панфилов родился 30 апреля 1979 года в Москве, окончил Школу-студию МХАТ, стал актером МХТ имени Чехова. В 2005 году состоялся его теледебют — главная роль в сериале «Адъютанты любви», затем были работы в нескольких фильмах, среди которых картина «Духless» (2012). Широкую популярность и известность актеру принесла главная роль в сериале «Пес» (2015) и работа в сериале «Мажор» (2016). Сегодня в фильмографии актера более 40 фильмов и сериалов.

Читайте также: «Вышла в люди»: Кристина Асмус впервые показала себя без макияжа