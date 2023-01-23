Ученые из Москвы придумали космический уборщик

Заместитель директора Научно-исследовательского института прикладной механики и электродинамики МАИ Александр Богатый с высокочастотным ионным инжектором, который поможет убрать опасные отходы из космоса / Фото: Пресс-служба МАИ

В Московском авиационном институте разработали уборщик крупногабаритного космического мусора. Создатели изобретения надеются, что он будет запущен на орбиту уже в конце десятилетия.

Проблема накопления объектов космического мусора имеет отношение не к экологии, а к техногенному засорению околоземного космического пространства, объяснил ведущий научный сотрудник лаборатории высокочастотных ионных двигателей НИИ ПМЭ МАИ Владимир Обухов. Под понятием «космический мусор» подразумеваются обломки различных искусственных объектов, которые уже неисправны. Например, нерабочие спутники, разгонные блоки и третьи ступени ракет. Они уже не приносят пользы, а создают опасную ситуацию — угрозу столкновения с пилотируемыми космическими аппаратами. Еще одна проблема в том, что на некоторых из них остаются ядерные токсичные отходы, и при неконтролируемом возгорании они могут стать опасными для Земли. Например, обломки могут упасть на населенные пункты или транспортные узлы. Чем больше будет оставаться различных объектов от ракет и отработавших спутников, тем выше вероятность, что они могут врезаться в работающие аппараты и вывести их из строя.

— Если не начать решать эту проблему, то это может привести не просто к возникновению каких-то «помех», а к полной потере возможности использования геостационарной орбиты человеком, — рассказал Владимир Обухов.

Чтобы решить проблему с космическим мусором, инженеры Научно-исследовательского института прикладной механики и электродинамики МАИ разработали высокочастотный ионный инжектор. Основным автором патента стал Владимир Обухов. Ученые уже создали макет аппарата в натуральную величину. На нем они протестировали рабочие характеристики. Теперь на его основе создадут настоящий инжектор. Его установят на уже созданные платформы космических аппаратов. Принцип работы уборщика такой: на сервисный космический аппарат устанавливается высокочастотный ионный инжектор, подогревающий внутри себя газ — как микроволновая печь подогревает еду. Из него исходит горячая высокоэнергетическая газовая струя, как выхлоп двигателя самолета. Она ударяет объект космического мусора и выталкивает его в необходимом направлении.

Уборщик не будет удалять мусор из космического пространства, но перенесет его на специальные орбиты-захоронения.

— Сервисный космический аппарат имеет строго определенное количество топлива на борту. Именно это определяет массогабаритные размеры и количество удаляемых объектов космического мусора, — объяснил Владимир Обухов. — Проведение полной уборки приведет к большим затратам топлива и уменьшению массогабаритных характеристик и количества удаляемых объектов космического мусора. Это экономически нецелесообразно.

По расчетам специалистов МАИ, за год уборочный аппарат сможет удалить с рабочих орбит от семи до десяти крупногабаритных объектов космического мусора. Новая разработка поможет избежать быстрого роста количества мусора в околоземном пространстве и обезопасить экипажи космических аппаратов. Все это, по словам ученых, также значительно уменьшит риск техногенной катастрофы, который несут в себе токсичные отходы. Сейчас разработку поддерживает Роскосмос. Запустить уборщик на орбиту планируют в 2029– 2030 году.

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