Влияние интернета: 10 причин, по которым Сеть стала рычагом экономического развития

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В последний день сентября отмечается День интернета. В экономическом комплексе столичной мэрии назвали десять главных фактов мощного влияния Сети на развитие экономики в целом по стране и Москве в частности.

1. Москва находится в центре мощной интернет-экономики.

По оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), объем экономики Рунета составляет 4,7 триллиона рублей, рост — 20 процентов относительно 2018 года. Объем хабов экономики Рунета: реклама и маркетинг — 330 миллиардов рублей, инфраструктура — 130 миллиардов рублей, электронная коммерция — 2,85 триллиона рублей, платежные услуги — 1,35 триллиона рублей, цифровой контент — 115 миллиардов рублей. От 50 до 80 процентов экономики России зависит от коммуникационных и цифровых технологий.

Сегодня аудитория Рунета составляет 95,9 миллиона человек, проникновение интернета в России — 78,1 процента. Опережающими темпами развивается мобильная аудитория, которая в 2020 году составила 85,2 миллиона человек. Ожидается, что в ближайшее время мобильная аудитория сравняется по объему с аудиторией Рунета.

2. Предприятия и организации, работающие в области интернета, информационных технологий и связи, становятся драйверами роста экономики.

Несмотря на пандемию, с января по август 2020 года поступление налога на доходы физических лиц в бюджет Москвы от ИТ-предприятий составило 52 миллиарда рублей. Это на 13,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отчисления по налогу на прибыль выросли до 37,4 миллиарда рублей, что почти на семь процентов выше, чем за восемь месяцев 2019 года. Всего предприятия, работающие в сфере информационных технологий и связи, перечислили в бюджет города 94,8 миллиарда рублей, или 5,8 процента от доходов бюджета Москвы.

3. Пандемия COVID-19 ускорила процесс цифровизации на основе интернет-технологий.

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) совместно с национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и Microsoft в России провела исследование влияния пандемии COVID-19 на российский бизнес. Результаты таковы:

— 54 процента российских предприятий и компаний, принявших участие в опросе, перешли на удаленный режим работы полностью или частично, в то время как до весны 2020 года в удаленном режиме работало менее процента из них. Почти половина — 47 процентов респондентов — считает, что дистанционный формат работы станет одним из общепринятых форматов занятости;

— прогнозы: рост использования электронного документооборота с клиентами и контрагентами (по мнению 41 процента респондентов), частичный переход взаимодействия с клиентами в дистанционный формат (33 процента респондентов), распространение использования ЭЦП и биометрии для дистанционного подтверждения действий (26 процентов);

— также ожидается ускорение цифровизации: быстрое изменение продуктов и сервисов в соответствии с запросами клиентов (по мнению 25 процентов респондентов), сокращение сроков принятия решений относительно внедрения новых технологий (22 процента), рост скорости решения каждодневных задач (14 процентов);

— 23 процента участников исследования считают, что распространение информационных технологий и дальнейшая цифровизация различных аспектов человеческой жизнедеятельности являются главными аспектами изменений, которые мы наблюдаем сегодня, когда проникновение электронной почты увеличилось на два процента, а общее число использующих ее организаций достигло 96 процентов.

Новые условия потребовали от бизнеса адаптации нового инструментария. Согласно результатам опроса, весной 2020 года четверть российских предприятий и компаний начала использовать инструменты для видеоконференций, 20 процентов — инструменты для онлайн-коммуникаций (мессенджеры, корпоративные чаты), 15 процентов внедрили инструменты для удаленного мониторинга оборудования.

4. Драйвером развития интернета и цифровых решений стала электронная торговля.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), за первое полугодие 2020 года оборот российской онлайн-торговли составил 1,65 триллиона рублей, что на 400 миллиардов рублей меньше, чем за весь 2019 год. Доля электронной коммерции по итогам полугодия в общей структуре ретейла составила 10,9 процента, увеличившись к аналогичному периоду 2019 года на 4,8 процентных пункта, благодаря чему Россия приблизилась к лидерам глобальной онлайн-торговли: США (13,9 процента) и Китаю (29,9 процента). Региональный лидер онлайн-шопинга — Москва (29,2 процента от российского объема). В 2019 году в российской столице доля онлайн-торговли составила 4,3 процента против 3,2 годом ранее. С начала нынешнего года объем электронной торговли в Москве вырос в 3,5 раза. Существенное влияние на рост онлайн-продаж оказали ограничения, принятые в столице из-за ситуации с коронавирусом.

К 2024 году, как прогнозируют в DataInsight, продажи через онлайн-каналы будут расти на 33 процента ежегодно, а их объем превысит семь триллионов рублей. По данным РАЭК, 42 процента российских ретейлеров уже сегодня используют технологии и решения на основе искусственного интеллекта, а еще 35 процентов планируют начать их использовать в течение пяти лет. Таким образом, к 2024 году технологии и решения на основе искусственного интеллекта будут использовать 77 процентов российских ретейлеров.

5. Благодаря интернет-форматам розничная торговля Москвы смогла быстро вернуться на докризисный уровень.

В период активной пандемии в Москве пострадали в меньшей степени и быстрее восстановились те отрасли, которые успешно работали в режиме онлайн. По данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), в период самоизоляции две трети покупателей заказывали продукты и непродовольственные товары онлайн. При этом сегмент онлайн-покупателей на 50 процентов составляли те, кто и до карантина заказывал товары через интернет, а другие 50 процентов — перешедшие на онлайн-покупки по причине самоизоляции. Примечательно, что 71 процент онлайн-покупателей готов продолжать заказывать товары на дом и после отмены карантина. По оценкам НАФИ, прирост числа клиентов, перешедших в нынешнем году из офлайна в онлайн, составит 12–14 процентов. Согласно совместному исследованию компании «Эвотор» и платежного сервиса «ЮKassa», по итогам 2020 года объем онлайн-торговли вырастет на 20 процентов. По данным DataInsight, в период самоизоляции у российских онлайн-магазинов стало минимум на 10 миллионов клиентов больше.

— В период временных ограничений интернет-торговля стала локомотивом развития розничной торговли. На конец августа — начало сентября среднесуточный оборот этого сектора в части непродовольственной торговли за неделю составлял 30,5 миллиарда рублей, что превышает показатель среднего значения за 2019 год на 49,6 процента. Во многом за счет интернет-торговли общий рост среднесуточного оборота розничной торговли Москвы за этот же период, несмотря на пандемию, превысил показатель 2019 года на 21,5 процента, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

6. ИТ-технологии обеспечивают рост количества рабочих мест, в том числе высокотехнологичных.

По итогам первого полугодия в сфере информационных технологий и связи Москвы занято более 350 тысяч человек. Это на 12,1 процента больше, чем в первом полугодии 2019 года.

7. Москва стала главным центром апробации и развития онлайн-сервисов для бытовых услуг. Являясь крупнейшим потребительским рынком Европы, столица России выступила в роли главного российского полигона для успешного развития рынка онлайн-услуг.

Аналитический центр при правительстве РФ в 2019 году оценил весь рынок такси в России в 709 миллиардов рублей и подсчитал, что 60 процентов его принадлежат интернет-агрегаторам, в основном работающим в крупных городах. За такси последовало бурное развитие других сервисов — доставка еды, продуктов и иных товаров или услуг. Цифровые технологии сделали многое в повседневной жизни горожанина проще: от аренды квартиры без риелтора до проката автомобилей у владельцев. Отдельная категория — онлайн-сервисы, которые помогают найти исполнителей на различные задачи. Это сервисы по уходу за собаками, сервис геолокационного подбора сопровождающих для детей, cервисы для заказа химчистки и стирки с доставкой, мобильные сервисы для заправки автомобиля, многочисленные сервисы поиска услуг и специалистов и другие.

В период самоизоляции у российских онлайн-магазинов стало минимум на 10 миллионов клиентов больше, посчитали аналитики DataInsight.

8. Москва — лидер Sharing Economy, или экономики совместного потребления.

По информации РАЭК, на сентябрь 2020 года лидером шеринговой экономики России, работающей на фундаменте интернета, является сегмент С2С-продаж (порядка 566 миллиардов рублей), за ним следуют онлайн-биржи труда, или сервисы Р2Р-услуг (140 миллиардов рублей), каршеринг (20,5 миллиарда рублей), карпулинг, или совместные поездки (17,8 миллиарда рублей), а также краткосрочная аренда жилья (15,6 миллиарда рублей).

В 2020 году динамика роста экономики совместного потребления в нашей стране взяла новую вершину: 50 процентов роста в сравнении с предыдущим годом вместо прошлогодних 30 процентов.

9. Информационные технологии проникли во все секторы экономики. Интернет стимулирует экономическое развитие через снижение операционных и транзакционных издержек поиска информации и увеличение производительности труда.

К числу наиболее восприимчивых к внедрению цифровых технологий отраслей относятся сферы экономики, которые развиты в Москве в наибольшей степени. Это банковские и инвестиционные услуги, телекоммуникации, медиа, транспорт, сфера услуг, правительство и здравоохранение.

В свою очередь, повышая производительность в уже существующих секторах производственной деятельности, интернет создает свою собственную экономику — так называемую гиг-экономику — новые отрасли, использующие механизм онлайн-подряда на услуги и производство.

10. Основой развития цифровых технологий стал умный информационный город. Уже сейчас информационные технологии пронизывают не только инфраструктуру, но и повседневную жизнь Москвы и ее жителей, выступают в роли организационного фундамента для всех видов деятельности.

Московские электронные услуги и сервисы проникли практически во все сферы жизни граждан. Сегодня жители столицы могут через интернет реализовать практически все бытовые задачи, экономя на этом силы и время: записаться к врачу и прикрепиться к поликлинике, отследить активность и успеваемость своего ребенка в школе, оплатить коммунальные услуги вне зависимости от места своего нахождения и в любое время в режиме онлайн. Ежедневно за электронными услугами на портал mos.ru приходят более 1,5 миллиона москвичей. Только за последний месяц официальный сайт мэра Москвы посетило более 47 миллионов человек.

В 2020 году ООН поставила Россию на 36-е место в рейтинге стран по уровню развития электронного правительства — цифрового взаимодействия между властью, организациями и гражданами, однако среди городов Москва занимает шестое место в соответствующем локальном рейтинге. По данным McKinsey, Москва находится на второй позиции в Европе по степени внедрения решений «умного города» в жизнь горожан. Национальная премия Рунета в номинации «Государство и общество» в 2019 году присуждена официальному порталу мэра и правительства Москвы — mos.ru.

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