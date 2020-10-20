Апгрейд и сверхприбыль: эксперты обосновали необходимость повышения цен на интернет

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Российские провайдеры в 2021 году могут поднять цены на услуги фиксированной связи, к которым относятся домашний интернет, телевидение, телефония и центры обработки данных, говорится в исследовании аналитического агентства TelecomDaily. В среднем тарифы вырастут на 10–20 процентов. В числе негативных факторов, оказывающих давление на рынок, указываются последствия пандемии, ужесточение контроля и штрафов, «закон Яровой» и закон о суверенном Рунете, падение курса рубля и даже санкции Евросоюза. «Вечерняя Москва» выяснила, насколько подобные страхи операторов обоснованы и можно ли избежать увеличения их расценок.

Деньги на апгрейд

Как рассказал директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко, в его организации неоднократно говорили и предупреждали о возможном повышении цен.

Дело в том, что у операторов связи растут расходы на инфраструктуру в связи с необходимостью выполнять различные требования регуляторов. Кроме того, сети нужно модернизировать, а в пересчете на рубли иностранное оборудование дорожает вследствие снижения курса российской национальной валюты по отношению к доллару и евро.

Но даже несмотря на возрастающие расходы из-за валютной переоценки в том числе, интернет для пользователей в России был и остается одним из самых дешевых и скоростных в мире, и его качество также довольно приличное. Только в пандемию коронавируса нагрузка на сети из-за перевода людей на удаленку логично выросла, и это в некоторой степени тоже является обоснованием для грядущего повышения цен.

— Очевидно, что «карантинный» рост спроса и требований к скорости, отказоустойчивости и качеству интернета привел к тому, что операторам и онлайн-платформам приходится инвестировать в развитие сетей и сервисов, чтобы продолжать оказывать услуги населению на высоком уровне. Как следствие планов по апгрейду и инвестициям — планы по повышению тарифов в 2021 году, — отметил Плуготаренко.

Без повода

Впрочем, с этой позицией согласны не все. Ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Урван Парфентьев уверен, что оснований для роста цен на 10–20 процентов нет. Тот же «пакет Яровой», по его мнению, «вялотекущая история». К тому же эти законы многократно пересматривались в сторону снижения требований. Пандемия, с точки зрения эксперта, также не является причиной. Да еще и правительство пообещало налоговый маневр для IT-отрасли.

— Да, мы наблюдали рост использования цифровых каналов связи в период самоизоляции. Люди более активно использовали дающие более высокую нагрузку сервисы, то же потоковое видео. Понятно, что человек на работе их не смотрит. Но я не уверен, что это можно считать критичным, потому что мы не видели массовых отказов в обслуживании, выходов из строя железячно-кабельной инфраструктуры в этот период. Таких сообщений просто не было. Все работало, — констатировал представитель РОЦИТ.

Версия вброса

По мнению Парфентьева, создается впечатление, что за счет потребителей операторы связи хотят решить собственные проблемы. Возможно, у них выпали доходы — их стремятся компенсировать. Либо это просто какое-то определенное стремление начать жить хорошо, пользуясь тем, что интернет достаточно глубоко вошел в нашу жизнь, и ждать массового отказа от цифровых подключений было бы странно. Дескать, куда клиенты денутся, все равно заплатят.

— Лично я не могу назвать какой-то фактор, который предполагал бы повышение цен на интернет для пользователей на 20 процентов. В то же время мы слышим, что повышение рублевых цен связывают с падением курса национальной валюты. Да, оно действительно имело место, но здесь мы можем говорить, что это может влиять лишь на какие-то закупки оборудования зарубежного происхождения. При этом во многих сферах говорится о необходимости использовать «железо» российского происхождения, но и тут я не вижу обоснования повышать цены на такую большую сумму, даже если такого оборудования нет, — добавил специалист.

Он не исключает, что информация о росте тарифов — вброс для того, чтобы вызвать как общественную реакцию, так и реакцию регуляторов.

Как снизить цены и платить меньше

Однако директор РАЭК придерживается другой позиции. Да, операторы справились во время пандемии, но за все нужно платить, в том числе и за то, чтобы при возросшей нагрузке сохранить качество. Да и требования регуляторов с их нововведениями и законами, указанными нами в самом начале, никуда не делись.

При этом возможность сэкономить или не допустить роста цен, конечно же, есть. Но для этого, по мнению Сергея Плуготаренко, нужно, чтобы услуги связи дотировались государством. Плюс стоит нарастить базу отечественного оборудования, но сделать это просто и быстро не выйдет.

Также директор РАЭК отмечает, что по сравнению с ростом цен на другие товары и услуги, связанные с иностранными комплектующими или оборудованием, текущее повышение цен на интернет в размере 10–20 процентов вообще минимально.

Если нет желания тратить больше денег из своего бюджета, то сейчас, по мнению эксперта, нужно продолжать жить в новой реальности и учиться «экономить на необязательных офлайновых вещах и услугах», которые, как показал 2020 год, во многом излишни. И, разумеется, вопросы импортозамещения и государственной политики здесь также стоят не на последнем месте.

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