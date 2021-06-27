30 начинающих агрономов изучат инновационные методы растениеводства на базе столичного университета

университета имени К. А. Тимирязева Надежда Съедина, Анастасия Левушкина и Андрей Васильев (слева направо) поступили в летнюю школу по современным технологиям в селекции растений. Студенты будут изучать инновации в лабораториях и теплицах родного вуза / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

28 июня в столице стартовала летняя школа по современным технологиям в селекции растений для студентов аграрных вузов. Молодежь научится передовым подходам в агросфере.

На 10 дней в распоряжении студентов современные лаборатории РГАУ-МСХА и технологии инновационного центра «Сколково». Там они будут слушать лекции ведущих экспертов агросферы из России, Франции, Нидерландов, Кореи, Греции и закреплять полученные знания на практике. Разрабатывая собственную образовательную программу, преподаватели Университета имени К. А. Тимирязева сделали уклон на изучение биотехнологий в селекции растений.

— Молодые исследователи научатся выращивать растения в стерильных лабораторных условиях, готовить для них оптимальную питательную среду, попробуют выделить ДНК растений, менять ее структуру. Такие технологии позволяют проводить более быструю селекцию. В общем, студенты поработают как настоящие биотехнологи, которые создают новые растения, — рассказал заведующий кафедрой ботаники, селекции и семеноводства садовых растений РГАУ-МСХА Сократ Монахос.

Образовательная программа специально составлена таким образом, чтобы в ней участвовали представители и бизнеса, и науки. Руководители коммерческих организаций должны сориентировать, как строится современная селекционная компания, представители академической среды расскажут, какие знания сейчас наиболее востребованы.

— Участники тимирязевской школы познакомятся с высококлассными специалистами, представляющими российские и транснациональные семенные компании, и получат заряд вдохновения для дальнейшего научного развития, — отметил ректор РГАУ-МСХА Владимир Трухачев.

А в инновационном центре «Сколково» студентов научат молекулярным методам селекции растений. В агролабораториях центра участники школы выделят генетические маркеры ДНК. С их помощью можно определить устойчивость растений к заболеваниям на ранних этапах их развития. Без этой технологии исследователям пришлось бы ждать, пока растение сформируется.

— Мы также проведем экскурсии по лабораториям коммерческих и научных организаций инновационного центра, которые занимаются селекцией и семеноводством, чтобы студенты увидели все своими глазами, — говорит менеджер проекта «Учебно-научный центр биотехнологии растений» Надежда Долматова.

Стать участником летней школы повезло не каждому. Организаторы выбирали самых целеустремленных по мотивационным письмам, которые они присылали. Было отобрано 30 лучших работ. В заветный список попал второкурсник института садоводства и ландшафтной архитектуры РГАУ-МСХА Андрей Васильев.

— Думаю, пройти отбор мне помогло то, что я уже работаю лаборантом-исследователем в одном научном институте Москвы. В будущем я хочу получить кандидатскую степень, посвятить себя науке. И летняя школа — возможность узнать о современных методах селекции растений, с которыми я пока что не знаком, — поделился Васильев.

Такие студенты — будущее стратегически важной отрасли страны, считает Монахос.

— Сегодня уделяется все больше внимания селекции и семеноводству, потому что это влияет на продовольственную безопасность страны и нашу независимость от импорта, — говорит Монахос. — И нам нужно как можно больше специалистов, которые сумеют создать новые сорта растений и произвести в необходимом количестве их семена. И надеюсь, ими станут наши выпускники.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Скоморохов, председатель комитета по развитию предпринимательства в агропромышленном комплексе Московской торгово-промышленной палаты:

— Москва очень заинтересована вподобных проектах, как эта летняя школа. Технологии в агропромышленном комплексе не стоят на месте. Не только студенты, но и люди, которые давно получили образование, аграрии из других регионов, могли бы систематически приезжать в столичные университеты, агропромышленные компании и учиться, повышать квалификацию на их базе. Ведь столичные предприятия и вузы обладают всеми необходимыми технологическими мощностями.