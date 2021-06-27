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30 начинающих агрономов изучат инновационные методы растениеводства на базе столичного университета

Маргарита Мартовская

Технологии
30 начинающих агрономов изучат инновационные методы растениеводства на базе столичного университета
университета имени К. А. Тимирязева Надежда Съедина, Анастасия Левушкина и Андрей Васильев (слева направо) поступили в летнюю школу по современным технологиям в селекции растений. Студенты будут изучать инновации в лабораториях и теплицах родного вуза / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

28 июня в столице стартовала летняя школа по современным технологиям в селекции растений для студентов аграрных вузов. Молодежь научится передовым подходам в агросфере.

На 10 дней в распоряжении студентов современные лаборатории РГАУ-МСХА и технологии инновационного центра «Сколково». Там они будут слушать лекции ведущих экспертов агросферы из России, Франции, Нидерландов, Кореи, Греции и закреплять полученные знания на практике. Разрабатывая собственную образовательную программу, преподаватели Университета имени К. А. Тимирязева сделали уклон на изучение биотехнологий в селекции растений.

— Молодые исследователи научатся выращивать растения в стерильных лабораторных условиях, готовить для них оптимальную питательную среду, попробуют выделить ДНК растений, менять ее структуру. Такие технологии позволяют проводить более быструю селекцию. В общем, студенты поработают как настоящие биотехнологи, которые создают новые растения, — рассказал заведующий кафедрой ботаники, селекции и семеноводства садовых растений РГАУ-МСХА Сократ Монахос.

Образовательная программа специально составлена таким образом, чтобы в ней участвовали представители и бизнеса, и науки. Руководители коммерческих организаций должны сориентировать, как строится современная селекционная компания, представители академической среды расскажут, какие знания сейчас наиболее востребованы.

— Участники тимирязевской школы познакомятся с высококлассными специалистами, представляющими российские и транснациональные семенные компании, и получат заряд вдохновения для дальнейшего научного развития, — отметил ректор РГАУ-МСХА Владимир Трухачев.

А в инновационном центре «Сколково» студентов научат молекулярным методам селекции растений. В агролабораториях центра участники школы выделят генетические маркеры ДНК. С их помощью можно определить устойчивость растений к заболеваниям на ранних этапах их развития. Без этой технологии исследователям пришлось бы ждать, пока растение сформируется.

— Мы также проведем экскурсии по лабораториям коммерческих и научных организаций инновационного центра, которые занимаются селекцией и семеноводством, чтобы студенты увидели все своими глазами, — говорит менеджер проекта «Учебно-научный центр биотехнологии растений» Надежда Долматова.

Стать участником летней школы повезло не каждому. Организаторы выбирали самых целеустремленных по мотивационным письмам, которые они присылали. Было отобрано 30 лучших работ. В заветный список попал второкурсник института садоводства и ландшафтной архитектуры РГАУ-МСХА Андрей Васильев.

— Думаю, пройти отбор мне помогло то, что я уже работаю лаборантом-исследователем в одном научном институте Москвы. В будущем я хочу получить кандидатскую степень, посвятить себя науке. И летняя школа — возможность узнать о современных методах селекции растений, с которыми я пока что не знаком, — поделился Васильев.

Такие студенты — будущее стратегически важной отрасли страны, считает Монахос.

— Сегодня уделяется все больше внимания селекции и семеноводству, потому что это влияет на продовольственную безопасность страны и нашу независимость от импорта, — говорит Монахос. — И нам нужно как можно больше специалистов, которые сумеют создать новые сорта растений и произвести в необходимом количестве их семена. И надеюсь, ими станут наши выпускники.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Скоморохов, председатель комитета по развитию предпринимательства в агропромышленном комплексе Московской торгово-промышленной палаты:

— Москва очень заинтересована вподобных проектах, как эта летняя школа. Технологии в агропромышленном комплексе не стоят на месте. Не только студенты, но и люди, которые давно получили образование, аграрии из других регионов, могли бы систематически приезжать в столичные университеты, агропромышленные компании и учиться, повышать квалификацию на их базе. Ведь столичные предприятия и вузы обладают всеми необходимыми технологическими мощностями.

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