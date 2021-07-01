Удобный мегаполис: специалисты расскажут о том, какими должны стать пространства будущего

Конференция «Город для каждого» управляется из операторского пункта / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Уже 1 июля в столице начнет свою работу Московский урбанистический форум. Вместе с ним открывается и Moscow Urban Fest.

Сам фестиваль в этот раз пройдет онлайн. Как объяснила директор Moscow Urban Fest Арина Дробина, такое решение принято из-за сложившейся эпидемической ситуации.

— За неделю мы переформатировали все офлайн-активности: договорились со спикерами о трансляциях, немного изменили программу, умудрились перепридумать дистанционные тренировки и оформили онлайн-платформу. Это было нелегко. Но отменять нашу встречу не хотелось, уж мы соскучились, — заявила она.

Всех любителей урбанистики, экспертов, слушателей, горожан она призвала: «Подключайтесь, следите за дискуссиями, расскажите о нас в своих соцсетях или друзьям!»

— Так вы поможете как можно большему числу горожан узнать о такой возможности: бесконтактно посетить Урбанфест, — отметила она.

В четверг, 1 июля, фестиваль откроется лекцией спикера Дарона Аджемоглу — американского экономиста, автора научного-популярного бестселлера «Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты».

2 июля участников ждет лекция профессора Гарвардской школы дизайна Марты Шварц. Она выступит перед зрителями 2 июля. Марта Шварц — ландшафтный архитектор, урбанист и борец за защиту климата, специалист в области стратегического землепользования и ландшафтного планирования. Более 40 лет она помогает готовиться к по- следствиям изменения климата. Это и станет темой ее доклада.

— В случае Москвы необходимо изучить многие внешние условия, чтобы обеспечить комфортную жизнь в городе в любое время года и при широком спектре погодных явлений. Когда-то сезонные изменения были стабильными и предсказуемыми, но в нашу эру изменения климата это уже не так. Мы непреднамеренно сделали так, что климат на Земле стал чрезвычайно нестабильным, а глобальное потепление будет продолжаться еще на протяжении 100 лет, даже если вдруг прекратим все выбросы в атмосферу прямо сейчас, — говорит Марта Шварц.

Среди спикеров, например, иранский философ Реза Негарестани, китайская мультимедийная художница Цао Фей, историк архитектуры Беатрис Коломина, основатель студии дизайна Studio Swine Александр Гровс, бывший декан архитектурного факультета Колумбийского университета Марк Уигли, антрополог Моника Луиза Смит и другие. Фестиваль продлится и в выходные. Так, в субботу состоится дискуссия Skillbox «Университетские кампусы нового типа как импульс развития региональных городов».

— Вместе с экспертами, урбанистами и лидерами реализованных проектов обсудим, как центр современного обучения может изменить организацию жизни небольшого города и его инфраструктуру, какие партнерства и компетенции необходимы для его строительства, как должно быть спроектировано содержание, как вовлекать жителей, — отметили организаторы фестиваля.

В дискуссии примут участие: Лев Гордон, сооснователь сообщества «Живые города», Ассоциации развития города и Института города; Екатерина Кучерявенко, Олег Шапиро, архитектор, кандидат архитектуры и другие эксперты.

Днем, 4 июля, в воскресенье вас ждет лекция звездного спикера Цао Фэй «Остров нестабильности». Художница реагирует на постоянно меняющийся мир в своих работах. Также в программе фестиваля предусмотрена серия онлайн-показов фильмов и дистанционных тренировок.

СПРАВКА

Moscow Urban FEST — фестиваль о городах и людях, которые в них живут. В этом году его решено организовать онлайн, все активности форума можно посмотреть на сайте https://fest.mosurbanforum.ru.