Лифт, я вызываю тебя!

Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

На днях жители района Некрасовка начали пользоваться необычным лифтом. Управлять им можно... с помощью приложения на смартфоне. «Вечерка» пообщалась с разработчиком подъемника и узнала, как работает устройство и можно ли его интегрировать в уже установленные лифты.

Генеральный директор компании-разработчика Владимир Потапов отметил, что система состоит из трех взаимодополняющих друг друга функциональных частей.

— Первая — это система автоматического вызова лифта на первый этаж при входе пользователя в подъезд, — поясняет «Вечерке» эксперт. — Вторая — бесконтактный выбор этажа.

То есть когда вы заходите в лифт, то автоматически нажимается ваш «домашний» этаж. И, наоборот, если вы входите на своей лестничной клетке, то лифт поедет на первый этаж или паркинг. И третья функция «для ленивых» — это вызов лифта с помощью мобильного приложения.

Но что будет с таким умным устройством, если его вызовут сразу несколько человек? Или тот, у которого есть доступ к приложению, и сосед без него? — Наша программа подключается к стандартной системе управления лифтом. Соответственно, работает она параллельно с существующим функционалом. По- этому логика работы, куда поедет лифт, если несколько человек нажали кнопку, остается стандартной. У владельцев приложения тут не будет приоритета, — добавил Потапов.

Кстати, установить систему можно и на давно работающий лифт. Это займет столько же времени, сколько, к примеру, установка камеры видеонаблюдения в кабину. В управляющей компании дома в Некрасовке рассказали «Вечерке», во сколько обойдется обслуживание такой системы.

— Это пилотный проект, и в настоящий момент мы оцениваем спрос клиентов на новые технологии в области умных доступов. В течение тестового периода — то есть шести недель — для собственников дома пользоваться таким доступом можно бесплатно. Далее будет взиматься абонентская плата за пользование приложением. Но кто не захочет — может не платить и пользоваться лифтом как привыкли до этого, — отметили в организации.

Глазок узнает ваших друзей

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В современном мире умными становятся почти все привычные нам вещи. «Вечерка» узнала, что еще можно установить в своем подъезде или в доме.

Дверной звонок с камерой. Даже самый обычный дверной звонок может стать вашим верным помощником и другом, если оснастить его камерой и выходом в интернет.

— Тогда он будет отправлять вам уведомления в реальном времени о том, кто к вам приходил, — рассказывает директор интернет-магазина по продаже электронной техники Владислав Селин. — Очень удобно для тех случаев, когда хозяев нет дома или они уехали в отпуск или на дачу.

А еще можно «обучить» звонок говорить. Тогда он сможет предупреждать гостей о том, что вас нет дома. Стоит он, кстати, относительно недорого. Цена на такое устройство начинается от 3 тысяч рублей. Навороченные модели стоят около 20 тысяч рублей.

Глазок с памятью. Похожее устройство — умный дверной глазок. У него похожие функции, как у звонка, но есть и интересная особенность. В одной из моде- лей стоит система распознавания лиц.

— Такой глазок использует специальный алгоритм, который способен определить некоторую информацию о человеке, например примерный возраст и пол. А своих родственников и друзей можно занести в базу. Тогда при их визите глазок будет сразу идентифицировать их и сообщать вам о том, что они пришли, — отмечает эксперт.

Датчик протечки воды. С его помощью можно удаленно перекрыть воду, находясь даже в дальнем путешествии. Правда, если уж решились такой установить , то экономить лучше не стоит.

— У более дешевых моделей существует вероятность ложного срабатывания, что не очень-то приятно и часто влечет сопутствующие проблемы. Поэтому если у вас есть дети, которые могут случайно разлить воду, пока принимают ванну, не экономьте на датчиках, — советует Владислав Селин.

Целый квартал. А вообще в Москве скоро может появиться целый квартал, состоящий только из умных домов.

— Проект поможет снизить стоимость жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, такой квартал будет более экологичным. В нем будет задействовано меньше ресурсов, — отметили в пресс-службе крупной компании-застройщика.

Кроме того, программу умного дома внедряют и в новые постройки, которые возводят в рамках программы по реновации районов.

Имитация цифровизации

Футуролог Данила Медведев убежден, что не всегда внедрение искусственного интеллекта (ИИ) помогает развивать городскую среду.

По словам эксперта, иногда цифровизация происходит только ради цифровизации.

— Например, когда 70 лет назад начался переход к автоматическим лифтам, это было осмысленно. Однако сейчас внедрение разных технологий не влияет на выполнение его основных функций, — отмечает Данила Медведев.

Он добавил, что понять, в каких случаях действительно нужно применять ИИ, — задача непростая.

— В целом у нас вся цивилизация довольно хорошо оптимизирована под нынешний технологический уровень. Небольшая оптимизация — это хорошо. Но часто бывает, что разработка новой технологии стоит больше, чем с ее помощью можно сэкономить в будущем, — уточнил Медведев. С любыми цифровыми технологиями действует венчурная пирамида: когда разные компании — от стартапов до крупных корпораций — пытаются придумать, как же еще освоить инвесторские деньги.

— Если смотреть на это как на долгосрочную перспективу, то я не вижу особого смысла в таких новых концептуальных разработках, — добавил футуролог.

Данила Медведев рассказал, что в лифте его дома недавно появился QR-код, где было написано, что по нему можно узнать все об этом лифте.

— Но когда я по нему перешел, то никакой информации, кроме адреса, который я и так знаю, так как живу в этом доме, я не узнал. Кроме того, там невозможно даже оперативно вызвать диспетчера или ремонтника. И возникает вопрос: зачем нужна была эта имитация цифровизации? — отметил Медведев.