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Конец света без интернета: мир может быть отключен от сети из-за вспышек на Солнце

Александр Кудрявцев

Технологии
Конец света без интернета: мир может быть отключен от сети из-за вспышек на Солнце
Фото: Pixabay

На днях ученые из Университета Калифорнии провели исследования вспышек активности на Солнце. Они пришли к выводу, что это может привести к отключению мировой сети Интернет. «Вечерняя Москва» разбиралась в правдоподобности этой теории.

Согласно исследованиям, корональные вспышки на Солнце высокой интенсивности еще не происходили в «эпоху интернета». А мощность этих явлений способна отключить оборудование всех спутников на орбите планеты. Кроме того, могут быть повреждены подводные оптоволоконные магистрали, что приведет к полному отключению интернета.

Научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов согласен с зарубежными коллегами. Такой сценарий действительно возможен.

— Последняя серьезная вспышка была в 1989 году, — рассказывает «Вечерке» эксперт. — Она вошла в историю как Квебекское событие. Тогда были повреждены электросети. Связь со спутниками была потеряна. Все из-за высокозаряженных частиц, которые повлияли на магнитное поле и электрические токи. Не работала система безопасности страны. На территории США произошло несколько аварий: Квебек остался на сутки полностью без электричества, на атомной электростанции в Нью-Джерси сгорел силовой трансформатор.

Конец света без интернета: мир может быть отключен от сети из-за вспышек на СолнцеФото: Pixabay / ipicgr

Ученый добавил, что такие явления происходят раз в несколько десятков лет. И в теории сила заряда частиц может быть такой, что повредит большинство или даже все спутники на орбите планеты.

— К сожалению, Солнце еще недостаточно изученная звезда, несмотря на то, что она ближе всего к нам. Эти вспышки невозможно спрогнозировать. Есть математические модели, но они неточны, — пояснил Борис Шустов.

Для такого мегаполиса, как Москва, отключение связи и интернета даже на несколько дней может грозить пагубными последствиями. Перестанут работать все системы электронных платежей. Будет затруднена работа диспетчерских служб. Банковский сектор окажется парализован.

— Сейчас большинство операций так или иначе задействуют систему интернет, — говорит «Вечерке» председатель Правления ассоциации российских банков Борис Скворцов. — Связь между филиалами, скорее всего, будет нарушена. Вероятно, первое время жители не смогут снять деньги со своих счетов. Но в случае критической ситуации мы быстро найдем решение для передачи информации.

При этом транспортного коллапса в столице ожидать не стоит.

— Светофоры будут работать и без сети. Такие системы автономны. Без интернета перестанут функционировать камеры видеонаблюдения, но если будет электричество, то все в порядке, — добавил председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

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