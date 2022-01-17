Зенитный комплекс прикроет от любых видов ракет

Новосибирская область. Военнослужащий боевых расчетов зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» из соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа во время тренировки по отражению авиационного удара условного противника / Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

В прошлом году оборонный потенциал России значительно укрепился. Активными темпами шли поставки новейшего оружия в войска. Доля современного вооружения в войсках превысила 71 процент, а в стратегических ядерных силах — 89 процентов. В 2022 году на боевое дежурство будут поставлены еще более совершенные системы и комплексы. «Вечерняя Москва» рассказывает о военной технике, позволяющей поддерживать боеготовность армии на необходимом уровне.

В 2022 году Вооруженные силы России получат еще пять дивизионных комплектов лучшей в мире зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф». Воздушная граница защищена.

Тревожно стало в мире, и даже переговоры с «коллективным Западом» хоть и дают повод для оптимизма, то уж очень сдержанного. Если, не дай бог, начнется большая война, то преимущества в ней, по всей видимости, будут не на стороне обладателя лучших ударных сил нападения, а у того, чей оборонительный щит окажется крепче. Даже одна прорвавшаяся мегатонная ядерная боеголовка мгновенно испепелит город, а точечные удары обычными, но высокоточными крылатыми ракетами способны вывести из строя всю инфраструктуру огромного мегаполиса, оставив его население без света, воды и прочих благ цивилизации.

Поэтому главная задача такова: чтобы ни одна из чужих ракет не прорвалась в наше небо. Концепция российской единой системы противовоздушной и противоракетной обороны как раз и предполагает создание многослойной и многоуровневой ПВО/ПРО, способной поражать воздушные цели на разных дистанциях и высотах. Основой этой системы сегодня является ЗРС С-400 «Триумф». Не имеющая аналогов в мире зенитная ракетная система дальнего действия С-400 предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и прочих видов противодействия. Эта система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км — баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 километра в секунду на высотах в диапазоне от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Учебные стрельбы наших ракетчиков-зенитчиков показали, что ЗРС С-400 надежна, как автомат Калашникова. «Триумф» — высокоэффективный «убийца» крылатых ракет, в том числе выполненных с применением технологии «Стелс». Он гарантированно уничтожает баллистические ракеты с дальностью пуска до 3500 километров, а также другие современные и перспективные средства воздушного нападения, которые стоят на вооружении или только готовятся к приему в вооруженных силах промышленно развитых государств. Мало того, ЗРС С-400 уже сегодня способна сбивать даже гиперзвуковые средства нападения, которых еще нет ни у одного из потенциальных противников России, но которые могут скоро у них появиться.

Возможности нашей «триумфальной» системы полностью удовлетворяют требования сегодняшнего, а по ряду параметров — и завтрашнего дня. По дальности поражения наш «Триумф» превосходит американский комплекс Patriot в 1,5 раза по аэродинамическим целям и в 2,5 раза — по целям баллистическим. При этом ракеты С-400 поражают весь спектр воздушных целей. Например, они «берут» низколетящие крылатые ракеты и элементы высокоточного оружия на высоте от 5 метров, а Patriot — только от 60 метров.

Сегодня С-400 прикрывают небо России на самых важных направлениях — от Калининграда до Камчатки, от Арктики до Крыма. Каждый год их прибавляется: по Гособоронзаказу оборонная промышленность поставляет системы в войска точно в срок. За последние четыре года на боевое дежурство встали 25 таких зенитных ракетных систем.

Для защиты столицы и Центрального промышленного района от воздушно-космического нападения кольцо из дивизионов «Триумфов» выстроено и вокруг Москвы.

Это придает уверенности в том, что наше небо всегда будет только нашим.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор Мураховский, полковник в отставке, главный редактор журнала Арсенал Отечества:

— За последние годы возможности российских Вооруженных сил в сфере воздушно-космической обороны заметно возросли. Усиление ПВО и ПРО продолжается. Предстоит дополнительно поставить в войска 26 ЗРС С-400 и С-350. Уже в боевом строю находится первый серийный образец новейшей зенитной ракетной системы С-500 «Прометей», способный уничтожать низкоорбитальные спутники и одновременно поражать до 10 баллистических ракет.

Импульсный «Лесочек» для горячих точек

В Подмосковье важные объекты, дежурные средства, а также транспорт подвоза воинских частей гвардейской танковой армии Западного военного округа оборудованы малогабаритными станциями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нового поколения «Лесочек». Они обеспечивают защиту бронированной и автомобильной техники от поражения радиоуправляемыми взрывными устройствами как во время стоянки, так и в движении.

Такие портативные высокотехнологичные комплексы РЭБ поступают на вооружение во все подразделения российских Вооруженных сил.

Недавно на маневрах танкистов в Бурятии они защитили колонну военной техники от подрыва радиоуправляемых фугасов условного противника, предотвратив детонирование установленных на дороге взрывных устройств. По замыслу учений, «супостат» не успокоился и успел выставить на пути наших танков минное поле. Но специалисты РЭБ танковой дивизии в считаные секунды организовали помеховый коридор, блокировав каналы управления взрывателей мин комплексами «Лесочек» по всему заминированному периметру. Проведенный после полевых занятий объективный контроль качества выполнения задач подтвердил полное перекрытие диапазона каналов управления дистанционными взрывателями.

По своей эффективности новый российский комплекс РЭБ существенно превосходит своих отечественных предшественников и все аналоги в армиях мира. В нем в три раза расширен рабочий диапазон частот и применены новые способы формирования помех. Кроме того, «Лесочек» обладает высокой конфликтной устойчивостью в условиях применения противником средств радиоэлектронного подавления и самонаводящегося по излучению оружия, что существенно повышает его боевую устойчивость. Немаловажно, что компактная аппаратура может размещаться на бронетехнике, автомобиле или даже в рейдовом рюкзаке уходящего в разведку спецназовца.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

В современных вооруженных конфликтах минно-взрывные травмы — причина от 15 до 20 процентов безвозвратных и санитарных потерь личного состава. Боевыми импульсами «Лесочек» способен спасти жизни многих наших солдат.

Бойцы особо отмечают эффективность комплекса по обезвреживанию мин в достаточно широком поле, чтобы защитить людей и технику и на дороге, и поблизости от нее.

ЦИТАТА

Владимир Путин, верховный главнокомандующий вооруженными илами России:

— Опираясь на прочную базу, созданную за последние годы, на мощный научно-технологический задел, мы, конечно же, должны и дальше совершенствовать, укреплять наши Вооруженные силы, мы и будем этим заниматься.

Корвет защитит границы страны

В январе 2022 года запланирован первый самостоятельный выход на государственные ходовые испытания корвета «Резкий», построенного на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота (ТОФ). Многоцелевой сторожевой корабль скоро пополнит самую крупную серию кораблей четвертого поколения в Военноморском флоте России.

При относительно небольшом водоизмещении российские корветы проекта 20380 и его модификаций по боевым возможностям и решаемым задачам превосходят корабли аналогичного класса иностранных флотов. Сторожевики предназначены для патрулирования, ведения борьбы с надводными и подводными кораблями противника, поддержки морского десанта в ближней морской зоне.

«Старшие братья» будущего новобранца ТОФ «Резкого» — «Совершенный», «Громкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» — регулярно служат на большом удалении от берегов России и могут спокойно дойти хоть до Гавайских островов, хоть до Австралии. Корветы Балтийского флота совершали походы в Красное и Аравийское моря, черноморские — патрулируют в Средиземном море у берегов Сирии.

«Резкий» усилит мощь российского Тихоокеанского флота. Как и все корабли проекта 20380, он отличается многофункциональностью, высоким уровнем автоматизации корабельных систем и современным управляемым ракетным вооружением. Корабельное оружие корвета может «работать» по врагу даже при волнении моря силой 5 баллов. Боеспособность российского флота усиливается не только за счет поступления в распоряжение моряков новейших судов и систем вооружения.

Особое внимание уделяется тренировкам личного состава. Об этом свидетельствует и такой факт. В истекшем 2021 году общий показатель наплаванности кораблей и подводных лодок Военноморского флота России составил свыше 17 500 суток. Силы ВМФ РФ приняли участие в более чем 900 тактических и командно-штабных маневрах, а также в 11 международных учениях.

Специалисты отмечают, что, несмотря на очевидное повышение требований к матросам и офицерам флота, оценки итогов плаваний и учений демонстрируют явный рост.

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Категоричный ответ

Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников » в акватории Японского моря произвел пуск ракеты новейшего комплекса «Ответ». Этот предназначенный для поражения вражеских субмарин комплекс создан на базе ракеты «Калибр». Для пуска моряки использовали те же универсальные пусковые установки, что и при стрельбах штатными для этого корабля крылатыми ракетами.