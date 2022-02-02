Новые технологии обеспечат безопасность людей и помогут полиции

Генеральный директор столичной компании — разработчика информационных технологий Денис Шахов демонстрирует акустический сейф. Это устройство позволяет защитить телефон от прослушки / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

2 января в столице прошел форум «Защита и безопасность умного города». Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, какие инновационные технологии помогают сегодня правоохранительным органам бороться с преступниками, а простым гражданам — защитить свои данные.

Перед входом в конференцзал столичная компания — разработчик информационных технологий презентует свои проекты. На столе лежат два внушительных устройства, с виду напоминающих снайперские винтовки. Есть прицел, приклад, спусковой механизм. Но для стрельбы эта техника не предназначена. Это ручной комплекс борьбы с несанкционированными дронами (летательными аппаратами с функцией фото- и видеосъемки. — «ВМ»).

— Если пользователь видит приближающийся дрон, он может нацелить на него устройство и нажать спусковой крючок. Наша разработка создаст помехи в навигации беспилотника, и он плавно опустится на землю или вернется в точку старта, — рассказывает главный конструктор компании-разработчика Андрей Румянцев. — «Стрелок» будет точно знать, где опустится дрон, может вызвать туда наряд полиции.

Второе устройство компании — радиотехнический комплекс. Он тоже нацелен на борьбу с дронами. Но это устройство не требует человеческого управления. Датчик размещен на устойчивой платформе и способен работать при любых погодных условиях. Он автоматически обнаруживает дрон, идентифицирует его и, если устройство в небе не включено в список разрешенных, ему будут созданы помехи в навигации, беспилотник опустится на землю.

— Дроны в руках непрофессиональных операторов могут привести к серьезным авариям и помехам. Например, однажды летающий аппарат врезался в антенны телебашни «Останкино». Впоследствии на их восстановление ушло больше 12 часов, — говорит Румянцев. — Беспилотники могут привести и к более серьезным инцидентам. Например, в Канаде дрон врезался в пассажирский самолет. В Саудовской Аравии с помощью беспилотников террористы атаковали нефтедобывающие предприятия. Бывали случаи, когда эти устройства врезались в линии электропередач.

По словам конструктора, разработки компании можно использовать на военных базах, промышленных предприятиях, в городских зонах, где запрещены полеты квадрокоптеров.

Однако борьба с дронами-нелегалами — не единственное направление работы инженеров. Они, например, создали устройство для защиты персональной информации — акустический сейф. Если человеку покажется, что киберпреступники прослушивают его мобильный телефон, он может положить его в сейф. Специальный светодиодный индикатор среагирует в случае попыток смартфона передать информацию и в автоматическом режиме запустит шумовой генератор. Таким образом, мошенники получат только шум вместо ожидаемого разговора.

— Такое устройство используют бизнесмены и сотрудники правоохранительных органов, — отметил генеральный директор компании Денис Шахов.

Москва — лидер по количеству внедряемых технологий в сфере безопасности, говорит заместитель гендиректора Агентства инноваций Москвы Ксения Борбачева.

— Я бы выделила несколько направлений. Общественная безопасность — это видеокамеры с системой распознавания лиц, цифровые пропуска, система социального мониторинга, которая была внедрена во время пандемии. Она отслеживала, чтобы зараженные люди не перемещались по городу, — говорит Борбачева. — Еще одно направление — транспортная безопасность. Это видеокамеры, которые не только фиксируют скорость автомобилей, но анализируют загруженность дорожного движения, прогнозируют пробки. Есть приложения для водителей, которые помогают выбрать оптимальный маршрут.

По словам Ксении Борбачевой, третье направление — это цифровые услуги, которые предоставляет правительство Москвы. Например, единая медицинская информационно-аналитическая система, которая позволяет записаться к врачу дистанционно. Или сайт mos.ru, где собраны все городские онлайн-сервисы.

— Все это позволило столице в 2021 году занять седьмое место в рейтинге умных городов мира и первую строчку среди европейских городов по инновациям, помогающим в борьбе с COVID-19, — добавила Борбачева.

По данным сайта mos.ru, система видеонаблюдения города в 2021 году позволила снизить преступность и количество травм на дорогах. Число убийств уменьшилось в 2,5 раза, квартирных краж — в 13 раз, хищений автомобилей — в 9 раз, погибших в авариях — в 2 раза. С помощью видеокамер удалось задержать около семи тысяч граждан, которые находились в уголовном розыске.

КАК У НИХ

Американская компания — разработчик систем видеонаблюдения, создала камеры, которые следят за происходящим в магазинах и позволяют удаленному оператору в случае необходимости вмешаться и использовать голосовые команды. Например, оператор может спросить человека на выходе, отсканировал ли он товар. А китайские разработчики создали умные солнечные очки для полицейских. Они оборудованы камерой и связаны с базой данных правоохранительных органов. Чтобы проверить личность человека, полицейскому надо посмотреть на него с ракурса, при котором видно не меньше 70 процентов лица. Система автоматически начнет искать совпадения в базе данных. Если совпадение найдено, система сообщит имя и домашний адрес человека.