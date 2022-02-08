На Марс с пересадками: в 2022 году запланировано несколько космических миссий

Сотрудники предприятия ракетно-космической промышленности «НПО имени С. А. Лавочкина» у макета «ЭкзоМарс» / Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

7 февраля российские ученые отмечают День полетов на Луну и планируют в 2022 году несколько глобальных космических миссий и проектов, чтобы утереть нос своим конкурентам по звездным полетам — США и Китаю. «Вечерка» узнала, каковы шансы России на прорыв в этой «гонке».

Путешествие на Луну

У наших космонавтов в этом году ожидается две миссии. Первая — «Луна-25» с новеньким одноименным аппаратом. Он представляет собой автоматическую станцию, способную выполнить мягкую посадку на лунную поверхность. Создавался он по следам советского наследия.

Но «Луна-25» выгодно отличается. Например, станция впервые будет садиться у Южного полюса (раньше задействована была только экваториальная зона). Это значительно труднее из-за более сложного рельефа местности: там скалы, большие камни, поэтому выбор площадки для посадки — важная научная задача. Как только будет отработана технология мягкой посадки, к Луне пойдут более сложные космические аппараты. По словам главного конструктора станции «Луна-25» Павла Казмерчука, таким образом мы займем достойное место в освоении Луны.

Если в очередной раз миссию не перенесут, то уже в марте закончатся испытания электро- и радиооборудования, а 23 июля «Луна-25» полетит в космос.

Внеземная жизнь

Еще один проект — «ЭкзоМарс», который как раз и будет искать жизнь на Красной планете. Первый запуск аппарата состоялся в 2016 году. Второй этап программы запланирован на сентябрь этого года.

«Бум» на космические миссии неудивителен, рассказал «Вечерке» вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин.

— Для этого пришло время, технологии вышли на новый уровень. Все благоволит заниматься исследованиями космоса, — сказал Олег Мухин. — Тем более наша страна первой открыла туда дорогу всему человечеству.

По его словам, все эти годы Россия продолжала создавать орбитальные станции, обучать космонавтов.

— Это уже «протоптанная» дорожка. Да, нам не удалось в свое время послать человека на Луну. Но мы остаемся среди ведущих стран, осваивающих космос, — добавил Олег Мухин.

Он отметил, что в последние годы в этой сфере у нашей страны случился прорыв. Множество спутников решают задачи навигации (определение местоположения наземных, водных, воздушных объектов. — «МВ»), отслеживания изменений климата и другие.

— Есть даже студенческие и школьные спутники. Современная техника позволяет и молодежи делать такие вещи! Что уж говорить о крупных корпорациях? А коммерческие организации и их вклад? — подчеркнул вице-президент Федерации космонавтики России.

Олег Мухин добавил, что без исследования космонавтики человечеству не обойтись. И пока можно заняться изучением Луны, которая находится так близко к нам.