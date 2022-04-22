Когда российские самолеты перейдут с GPS на систему ГЛОНАСС

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Роскосмос направит в Минтранс и Росавиацию предложения по замене GPS на ГЛОНАСС. Об этом глава корпорации Дмитрий Рогозин написал в своем Telegam-канале. Возможен ли переход на данную систему и сколько времени на это потребуется, «Вечерней Москве» рассказали эксперты.

По словам бывшего заместителя главного конструктора авиационного приборостроительного завода Виктора Рогинского, ГЛОНАСС может стать заменой GPS.

— С небольшой потерей точности это вполне реально. Если ГЛОНАСС стоит на машине, то можно перепутать два близко расположенных перекрестка, но для самолета этой точности вполне хватит. Опыт применения этой системы есть и в авиации в том числе, — рассказал эксперт.

У самолетов есть инерциальная навигационная система, отметил Рогинский. Ее точность ниже, однако она работает без участия GPS и ГЛОНАСС. При наличии на аэродроме приводных маяков ни GPS, ни ГЛОНАСС не нужны: такие системы появились сравнительно недавно, а самолеты остались теми самыми, подчеркнул специалист.

Переход на систему ГЛОНАСС займет не меньше месяца, пояснил Рогинский.

— Вопрос не столько технически сложный, просто авиация — штука очень бюрократическая, там на все нужно получать разрешения и сертификаты. А так — никаких проблем, все давно решено. В принципе, это можно сделать и на наших самолетах, и на зарубежных, — уверен собеседник «ВМ».

Заслуженный пилот России Виктор Саженин также заметил, что самолеты могут летать без GPS.

— Первые пять самолетов A-310, которые мы получили в 1992 году, не имели GPS вообще. Мы летали через океан в Америку, Японию, на Камчатку, Сахалин. Критического для безопасности полетов ничего нет, если, скажем, с завтрашнего дня система GPS будет отключена. Самолеты не упадут, не начнут петлять, как зайцы, просто точность навигации будет несколько ниже, — рассказал эксперт.

По словам специалиста, любой подготовленный пилот может обойтись без GPS: эта система только автоматически корректирует навигацию, но это можно делать вручную. На дисплее есть метка самолета, которая периодически «уезжает», поэтому за ней нужно следить, объяснил собеседник «ВМ».

ГЛОНАСС может выполнять те же функции, что и GPS, подчеркнул эксперт: спутников, находящихся на орбите, вполне достаточно для этого.

При этом установить ГЛОНАСС в самолеты европейского и американского производства, скорее всего, не получится, уточнил Саженин.

— Дело в том, что у тех иностранных самолетов, которые поставили под российский реестр, интегрировать ГЛОНАСС, боюсь, будет невозможно технически. Я думаю, что и производители наложат запрет. А вот самолеты, произведенные у нас в стране, «Суперджеты» и МС-21, легко могут пользоваться системой ГЛОНАСС, — рассказал собеседник «ВМ».

Для перехода российских самолетов на ГЛОНАСС понадобится не один месяц: это программный продукт, который нужно правильно разработать и внедрить, заключил специалист.